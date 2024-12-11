مبروك السعودية مونديال 2034

الامين محمد

الامين محمد

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أعلن الـ"فيفا"، عن إستضافة السعودية لنهائيات كأس العالم 2034
في الكونجرس الإستثنائي الذي تم انعقاده اليوم الأربعاء
بإعتبارها المرشح الوحيد لتنظيم هذه النسخة من المونديال.


جاء اعلان استضافة السعودية لهذه النسخة من كأس العالم، في إجتماع إستثنائي لكونجرس فيفا برئاسة جياني إنفانتينو وجميع أعضائه تم عقده عن بعد مساء اليوم الأربعاء.

وإستعرض جياني إنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ملف المملكة العربية السعودية لإستضافة مونديال 2034 أمام أعضائه قبل الإعلان الرسمي عن إستضافتها لكأس العالم.

وأثنى إنفانتينو رئيس "فيفا"، على ملف السعودية لإستضافة هذه النسخة من المونديال، قائًلا: "كأس العالم 2034 نسخة فريدة وسيكون رائعًا بلا شك وأنا سعيد لهذا الإجماع الكامل من كل الاتحادات".
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