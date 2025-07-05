مدمرات التربية

احذروها1" الوعود الكاذبة ،توعد او توعدين طفلك بأشياء لم تنوي تنفيذها ، هنا تجبرهُ ان يفقد مصداقيتهُ تجاهك وتعلمهُ على ممارسة الكذب ،2" الصوت العالي "يزرع الخوف ، ضعف الشخصية ،3" الضرب المفرط للأطفال "ونتائجهُ التبول اللارادي ، صنع شخصية مقادة من الاخرين ، لا يملك قرار لنفسه ،4" الشتم والإساءة ،يعلمهُ بذائة اللسان ، وفقدان ثقته بنفسه ،5" التهديد والوعيد لطفلِك ،اذا لم تفعل كذا سأفعل بك كذاب ، من المدمرات لشخصية طفلِك ، تجبرينه على فعل اشياء بدون حب وبكراهية ، مما ينتج غياب الشغف وضعف اتخاذ القرارات6" التفرقة بين اطفالِك ،مصيبة كبيرة ، يجعل اطفالك يغارون من بعض ويحقدون على بعض ويسيئون لبعض ولا يحبون بعض ، سواءً التفرقة بالخب او العطاء او التعامل او الدلال ،7"العصبية المفرطة "تجعل طفلك لا يملك قرار لنفسه ، يخاف من فعل الاشياء ، يتجنب الاختلاط ، يتجنب المضي بمشرروع خوفًا من ردة الفعل ، ويهتم لاراء الاخرين ،8" اعطاءه السكريات والمواد الحافظة "تجعلك طفلك عصبيًا دائمًا بالتعامل مع الاخرين ، لا ينتبه ولا يركز بالكلام مشتت الذهن ،9" التنمر تحت شعار المزاحبعض العائلات تتنمّر على أبنائها بدعوى المزاح، أو تُلَقِّبُهم بألقاب مُهينة مثل:(أبو خَشَم، أبو أذانات... وغيرها).هذه الألقاب قد تبدو بسيطة أو مضحكة للكبار، لكنها تُولِّد عُقدة نفسية لدى الطفل، وتُؤثِّر على ثقته بنفسه بشكل مؤلم جدًا.لذلك، أنصحك بتجنُّب التنمر أو التنابز بالألقاب، سواءً كان المصدر من داخل العائلة أو من الآخرين.الحقيقة التربويةالتربية في جوهرها مجهودٌ عقلي بنسبة 80%!كل ما تبذلينه من هتمام، وجهد، وتعديل للسلوكيات لتنشئة طفلك قد يذهب سُدى إذا أهملتِ إحدى النقاط التسعة المذكورة أعلاه.السرُّ في التربية الناجحة:√ ركّزي على المجهود العقلي (التخطيط، الصبر، الفهم)√ خفّفي من المجهود العضلي (التدخل المفرط، الصراخ، العناد)"التربية الذكية تُبنى بالحكمة لا بالقسوة، وبالفهم لا بالعنف"