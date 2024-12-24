قال أبو عاتكة:



اللي نعرفوا أنا هو الاخ سراي علي من مشاهير الاعضاء ايام ازدهار المنتدياتاللي نعرفوا أنا هو الاخ @osama305 من كبار اعضاء اللمة ربي بحفظهم إضغط للتوسيع...

تحية طيبة لكل الاحبةكانت اللمة لمة جامعة عامرة راشدةاياما وشهورا و سنينعرفنا فيها اهل الخير و الصلاحومرت تلك الايام مسرعة الى غير رجعةوها نقف على الاطلال ......حفظكم الرحمان جميعاوسدد خطاكم لما فيه الخير