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تحية طيبة لكل الاحبةسراي علي من مشاهير الاعضاء ايام ازدهار المنتديات
اللي نعرفوا أنا هو الاخ @osama305 من كبار اعضاء اللمة ربي بحفظهم
تحية طيبة اخي الكريمالسلام عليكم
كان فيمن كان هنا شيخ اسمه أسامة .. فهل من خبر .. إذا لقيتموه يوما .. ابلغوه عني سلامي
اهلا اخي اسامةتحية طيبة اخي الكريم
اتمنى ان تكون بالف خير وكل الاهل
حفظك الرحمان و سدد خطاك
تحية طيبة اخي العزيزاهلا اخي اسامة
اخي لماذا لا نجتمع و نلم كل ابناء اللمة
و نخلي اللمة كيما زمان
تحية طيبة الاخ الكريم ابو عاتكةسراي علي من مشاهير الاعضاء ايام ازدهار المنتديات
اللي نعرفوا أنا هو الاخ @osama305 من كبار اعضاء اللمة ربي بحفظهم
الشيخ أسامة الحمد لله على سلامتكتحية طيبة لكل الاحبة
كانت اللمة لمة جامعة عامرة راشدة
اياما وشهورا و سنين
عرفنا فيها اهل الخير و الصلاح
ومرت تلك الايام مسرعة الى غير رجعة
وها نقف على الاطلال ......
حفظكم الرحمان جميعا
وسدد خطاكم لما فيه الخير
حفظك الرحمان اخي العزيزالشيخ أسامة الحمد لله على سلامتك
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