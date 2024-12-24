هل من خبر

سراي علي من مشاهير الاعضاء ايام ازدهار المنتديات

اللي نعرفوا أنا هو الاخ @osama305 من كبار اعضاء اللمة ربي بحفظهم
 
قال أبو عاتكة:
سراي علي من مشاهير الاعضاء ايام ازدهار المنتديات

اللي نعرفوا أنا هو الاخ @osama305 من كبار اعضاء اللمة ربي بحفظهم
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تحية طيبة لكل الاحبة
كانت اللمة لمة جامعة عامرة راشدة
اياما وشهورا و سنين
عرفنا فيها اهل الخير و الصلاح
ومرت تلك الايام مسرعة الى غير رجعة
وها نقف على الاطلال ......
حفظكم الرحمان جميعا
وسدد خطاكم لما فيه الخير
 
قال سراي علي:
السلام عليكم
كان فيمن كان هنا شيخ اسمه أسامة .. فهل من خبر .. إذا لقيتموه يوما .. ابلغوه عني سلامي
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تحية طيبة اخي الكريم
اتمنى ان تكون بالف خير وكل الاهل
حفظك الرحمان و سدد خطاك
 
قال osama305:
تحية طيبة اخي الكريم
اتمنى ان تكون بالف خير وكل الاهل
حفظك الرحمان و سدد خطاك
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اهلا اخي اسامة
اخي لماذا لا نجتمع و نلم كل ابناء اللمة
و نخلي اللمة كيما زمان
 
قال الامين محمد:
اهلا اخي اسامة
اخي لماذا لا نجتمع و نلم كل ابناء اللمة
و نخلي اللمة كيما زمان
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تحية طيبة اخي العزيز
ربي يحفظكم جميعا
فكرة ممتازة
اذا لاقت قبولا يمكن طرحها في موضوع مستقل
ونناقش الامر
حفظكم الرحمان
 
قال أبو عاتكة:
سراي علي من مشاهير الاعضاء ايام ازدهار المنتديات

اللي نعرفوا أنا هو الاخ @osama305 من كبار اعضاء اللمة ربي بحفظهم
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تحية طيبة الاخ الكريم ابو عاتكة
اتمنى ان تكون بالف خير
وكل الاحبة
حفظكم الرحمان
 
قال osama305:
تحية طيبة لكل الاحبة
كانت اللمة لمة جامعة عامرة راشدة
اياما وشهورا و سنين
عرفنا فيها اهل الخير و الصلاح
ومرت تلك الايام مسرعة الى غير رجعة
وها نقف على الاطلال ......
حفظكم الرحمان جميعا
وسدد خطاكم لما فيه الخير
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الشيخ أسامة الحمد لله على سلامتك
 
قال Amine7N:
الشيخ أسامة الحمد لله على سلامتك
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حفظك الرحمان اخي العزيز
هذه اللمة ولدت قبل شبكات التواصل
وكانت تجمع النخبة
حفظهم الله جميعا
وتحية خاصة لك الاخ :Amine7N
 
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