عندي مسابقة على إذاعة جيجل اليوم صوتوا عليا

Tama Aliche
:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم
صح رمضانكم وسمحولي على الغياب أبي خدم عملية وكانت عندي ظروف
المهم الصحافية الساخرة عندها مسابقة اليوم على إذاعة جيجل "التردد تاع الإذاعة 89.9" حاول و تسمعو حصة الماهر بالقرءان على الساعة الثانية زوالا كاين حنا اربع متنافسين تابعوني وصوتو عليا باسم "فاطمة عليليش" على أرقام إذاعة جيجل :
034496965
034496995
ماتنساوش تابعوا الحصة على الزوج إن شاء الله وصوتوا عليا ههههه كل سبت فنفس التوقيت
وشكرا
ملاحظة : الاذاعة تمشي بكتمان تاع الخيط.. تاع بلوثوت مايصلحش هههههههه
صح رمضانكم وسمحولي على الغياب أبي خدم عملية وكانت عندي ظروف
المهم الصحافية الساخرة عندها مسابقة اليوم على إذاعة جيجل "التردد تاع الإذاعة 89.9" حاول و تسمعو حصة الماهر بالقرءان على الساعة الثانية زوالا كاين حنا اربع متنافسين تابعوني وصوتو عليا باسم "فاطمة عليليش" على أرقام إذاعة جيجل :
034496965
034496995
ماتنساوش تابعوا الحصة على الزوج إن شاء الله وصوتوا عليا ههههه كل سبت فنفس التوقيت
وشكرا
ملاحظة : الاذاعة تمشي بكتمان تاع الخيط.. تاع بلوثوت مايصلحش هههههههه