عندي مسابقة على إذاعة جيجل اليوم صوتوا عليا

Tama Aliche

Tama Aliche

:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم
صح رمضانكم وسمحولي على الغياب أبي خدم عملية وكانت عندي ظروف
المهم الصحافية الساخرة عندها مسابقة اليوم على إذاعة جيجل "التردد تاع الإذاعة 89.9" حاول و تسمعو حصة الماهر بالقرءان على الساعة الثانية زوالا كاين حنا اربع متنافسين تابعوني وصوتو عليا باسم "فاطمة عليليش" على أرقام إذاعة جيجل :
034496965
034496995
ماتنساوش تابعوا الحصة على الزوج إن شاء الله وصوتوا عليا ههههه كل سبت فنفس التوقيت
وشكرا
ملاحظة : الاذاعة تمشي بكتمان تاع الخيط.. تاع بلوثوت مايصلحش هههههههه 😂🤣🤣
 
الله يبارك ماشاء الله ربي يوفقك ان شاءالله

رمضانكم مبارك اختي الغالية
الله يشفي الوالد ويحفظه
 
قال Tama Aliche:
السلام عليكم
صح رمضانكم وسمحولي على الغياب أبي خدم عملية وكانت عندي ظروف
المهم الصحافية الساخرة عندها مسابقة اليوم على إذاعة جيجل "التردد تاع الإذاعة 89.9" حاول و تسمعو حصة الماهر بالقرءان على الساعة الثانية زوالا كاين حنا اربع متنافسين تابعوني وصوتو عليا باسم "فاطمة عليليش" على أرقام إذاعة جيجل :
034496965
034496995
ماتنساوش تابعوا الحصة على الزوج إن شاء الله وصوتوا عليا ههههه كل سبت فنفس التوقيت
وشكرا
ملاحظة : الاذاعة تمشي بكتمان تاع الخيط.. تاع بلوثوت مايصلحش هههههههه 😂🤣🤣
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ربي يوفقك اختاه في كل شيء جزاك الله خيرا جعلها في ميزان حسناتك جميع اللمة معاك إن شاء الله
أخوك إلياس
إن شاء الله نستمع للإذاعة
 
هابعدا افليكسيلنا مليون
مرحبا بيك وان شاء الله اذا مرقدتش وداتني غفية من توع رمضان الزينين نصوت لختي وينهو المشكل
 
 
وعليكم السلام ورحمة الله
ربي يتقبل وربي يحفظلك الوالد ان شاء الله
و ماشاء الله ربي يباركلك وربي يوفقك في المسابقة ونصوتلك اذا قدرت و لحقت
 
انا أستمع للإذاعة عبر أنترنت
البرنامج سيبدا بعد قليل
أتمنى لك كل التوفيق
 
آخر تعديل:
radioalgerie.eu

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استمع الى اذاعة إذاعة جيجل من خلال radioalgerie.eu. احسن اذاعة من Algérie على صفحة واحدة
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ماااشاااء الله تباارك الله
يعني رحلة بحث و اجتهاد و تعب
اختي فاطمة هنيئا لك و هنيئا لنا بك
و سيق الذين كفروا ........
قراءة متقنة و تمكن في مخارج الحروف بشكل رائع
و الملاحظات المقدمة لك من طرف الشيخ امر عادي
و لا يعيب قراءتك المتقنة
بالتوفيق يا فاطمة
و يالله تبشرينا بالختمة ربي ييسر ليك الحفظ و المحافظة
 
آخر تعديل:
كنت نسنى من وقت بدا لبرنامج
استمعت لمتسابق بعدها تركت الهاتف
للقيام بشيئ، ولما رجعت لقيت فتاة تسرد كيف بدأت تحفظ قرأن، وكم تحفظ إستمعت للتلاوة حقا كانت رائعة مع ملاحظات قليلة جدا فنهاية سمعت إسمك فاطمة، وقتها عرفت بلي فاطمة تاعنا 🌷
ما شاء الله عليك تبارك رحمان ربي يوفقك للختم و إن شاء الله تتأهلي للمراحل أخرى
أنت فزت في الأصل
 
معرفتش كيفاش نسجلوا
 
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