عندي مسابقة على إذاعة جيجل اليوم صوتوا عليا

ماااشاااء الله تباارك الله

يعني رحلة بحث و اجتهاد و تعب

اختي فاطمة هنيئا لك و هنيئا لنا بك

و سيق الذين كفروا ........

قراءة متقنة و تمكن في مخارج الحروف بشكل رائع

و الملاحظات المقدمة لك من طرف الشيخ امر عادي

و لا يعيب قراءتك المتقنة

بالتوفيق يا فاطمة

و يالله تبشرينا بالختمة ربي ييسر ليك الحفظ و المحافظة