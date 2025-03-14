للتذكير : غدا على إذاعة جيجل الجهوية أختكم "الصحافية الساخرة" مسابقة الماهر بالقرءان "اطغاو"

Tama Aliche

Tama Aliche

:: الصحافية الساخرة ::
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السلام عليكم و رحمة الله
غدا تحدي جديد على إذاعة جيجل إن شاء الله في مسابقة "الماهر بالقرءان"
تابعوا الحصة على الساعة الثانية زوالا إلى غاية الرابعة .. كي العادة تمشي الاذاعة بالكتمان تاع الخيط 😁😅 أطغاو غدوا أصدقائي اللماويين وصديقاتي اللماويات
متخلوهمش يظلموني لازم تشجعوني باش ما نحسش بالخوف و الارتباك.. دعواتكم لي بالفوز باللقب والمرتبة الأولى يااارب
أرقام الإذاعة :
034496995
034496965
اتصلوا في حال قالولكم لازم التصويت
@حاتم خليفة كون تزيد تشغل الخطوط الهاتفية وتديرلهم لاشارج مانتفاهموش ههههه 😂🤣🤣 ماشي ترقد ترقدمن بعد كي تفطن تبدا تعيط ماتحبسش ههههه
@الامين محمد طريق السلامة توصل بخير للأسف تمنيت تكون فالمتابعة والاستماع معليش
@أبو عاتكة يدبر راسو كي العادة يدير تسجيل ويبعتلكم هنا هههههه نعزموا عليك ياخا الشاف 😁

@ريحـان كوني في الموعد نحتاج الدعم تاعكم
@*amani* بنت بلادي وماتحكمش الإذاعة اسمع و اعترض على النتيجة في حال خسروني ههههههه 😂🤣🤣 هذه المرة مكانش الفطور تبعي الاذاعة على الزوج يسموك تشغلي الاذاعة
@السلطانة كوني في الموعد إن شاء الله مع دعواتكم لي

@جليلوس تغيب ما نتفاهموش هههه 😂🤣 من السحور وانتم ندعيو حتى الفطور إن شاء الله هههههه
 
الله يوفقك
ان شاء الله
فائزة غي كل الحالات
فما أعظم تلاوة كتاب الله
جزاك الله خيرا الجزاء
 
قال إلياس:
اذا كان عندي وقت سوف اتباعها
ربي يوفقك إن شاء الله
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آمين
إن شاء الله يكون وقت وتابعها شرف كبير ليا تابعها أستاذنا
قال la lune rose:
الله يوفقك
ان شاء الله
فائزة غي كل الحالات
فما أعظم تلاوة كتاب الله
جزاك الله خيرا الجزاء
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اللهم آمين
حفظك الله .. دعواتك لي
قال لمعانُ الأحداق:
التذكير الأسبوعــي
ربي يوفقك غاليتي
أنتِ لها

كل الدعم لك
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نعم تذكير أسبوعي هههه 😂🤣😅
شكرا لك غاليتي
دعواتكم
 
معا لنكون مع اختنا @Tama Aliche لتكون مكسب لنا و لمنتدانا الغالي
علينا الدعاء بها بالتوفيق إن شاء الله
 
باذن الله راح اكون متابع
راني عملت مخطط باش نكون وقت البث متاح باذن الله
 
تستاهلي كل خير
ربي يوفقك و يسدد
خطاك و يسدد تجويدك
ربي يبعد عليك أي ظلم أو
تقصير في حقك ربي يفرحك
أنا سأتابعك من خارج الجزائر 🥺
 
السلام عليكم

كل التوفيق ان شاء الله اختي @Tama Aliche في مسابقة الماهر لقراءت القرءان وان شاء الله تكون الفائزة بإذن الله الاحد.
 
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