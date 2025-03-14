للتذكير : غدا على إذاعة جيجل الجهوية أختكم "الصحافية الساخرة" مسابقة الماهر بالقرءان "اطغاو"

Tama Aliche
:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم و رحمة الله
غدا تحدي جديد على إذاعة جيجل إن شاء الله في مسابقة "الماهر بالقرءان"
تابعوا الحصة على الساعة الثانية زوالا إلى غاية الرابعة .. كي العادة تمشي الاذاعة بالكتمان تاع الخيط أطغاو غدوا أصدقائي اللماويين وصديقاتي اللماويات
متخلوهمش يظلموني لازم تشجعوني باش ما نحسش بالخوف و الارتباك.. دعواتكم لي بالفوز باللقب والمرتبة الأولى يااارب
أرقام الإذاعة :
034496995
034496965
اتصلوا في حال قالولكم لازم التصويت
@حاتم خليفة كون تزيد تشغل الخطوط الهاتفية وتديرلهم لاشارج مانتفاهموش ههههه ماشي ترقد ترقدمن بعد كي تفطن تبدا تعيط ماتحبسش ههههه
@الامين محمد طريق السلامة توصل بخير للأسف تمنيت تكون فالمتابعة والاستماع معليش
@أبو عاتكة يدبر راسو كي العادة يدير تسجيل ويبعتلكم هنا هههههه نعزموا عليك ياخا الشاف
@ريحـان كوني في الموعد نحتاج الدعم تاعكم
@*amani* بنت بلادي وماتحكمش الإذاعة اسمع و اعترض على النتيجة في حال خسروني ههههههه هذه المرة مكانش الفطور تبعي الاذاعة على الزوج يسموك تشغلي الاذاعة
@السلطانة كوني في الموعد إن شاء الله مع دعواتكم لي
@جليلوس تغيب ما نتفاهموش هههه من السحور وانتم ندعيو حتى الفطور إن شاء الله هههههه
غدا تحدي جديد على إذاعة جيجل إن شاء الله في مسابقة "الماهر بالقرءان"
تابعوا الحصة على الساعة الثانية زوالا إلى غاية الرابعة .. كي العادة تمشي الاذاعة بالكتمان تاع الخيط أطغاو غدوا أصدقائي اللماويين وصديقاتي اللماويات
متخلوهمش يظلموني لازم تشجعوني باش ما نحسش بالخوف و الارتباك.. دعواتكم لي بالفوز باللقب والمرتبة الأولى يااارب
أرقام الإذاعة :
034496995
034496965
اتصلوا في حال قالولكم لازم التصويت
@حاتم خليفة كون تزيد تشغل الخطوط الهاتفية وتديرلهم لاشارج مانتفاهموش ههههه ماشي ترقد ترقدمن بعد كي تفطن تبدا تعيط ماتحبسش ههههه
@الامين محمد طريق السلامة توصل بخير للأسف تمنيت تكون فالمتابعة والاستماع معليش
@أبو عاتكة يدبر راسو كي العادة يدير تسجيل ويبعتلكم هنا هههههه نعزموا عليك ياخا الشاف
@ريحـان كوني في الموعد نحتاج الدعم تاعكم
@*amani* بنت بلادي وماتحكمش الإذاعة اسمع و اعترض على النتيجة في حال خسروني ههههههه هذه المرة مكانش الفطور تبعي الاذاعة على الزوج يسموك تشغلي الاذاعة
@السلطانة كوني في الموعد إن شاء الله مع دعواتكم لي
@جليلوس تغيب ما نتفاهموش هههه من السحور وانتم ندعيو حتى الفطور إن شاء الله هههههه