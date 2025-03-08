على إذاعة جيجل الجهوية .. أختكم الصحافية الساخرة

كان مُعرَّفي السابق " اكرام براءة "

مش عارفة اذا كان لينا لقاء من قبل و لا لا

كانت كاينة عضوية اسمها الصحافية الساخرة ، نتي هي ؟

يعني الاسم مش " اللقب خخ "