على إذاعة جيجل الجهوية .. أختكم الصحافية الساخرة

Tama Aliche

Tama Aliche

:: الصحافية الساخرة ::
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السلام عليكم ورحمة الله
موعدكم اليوم مع مسابقة "الماهر بالقرءان" على إذاعة جيجل الجهوية @أبو عاتكة @الامين محمد @ريحـان @السلطانة
ذكروا زملائكم اللماويين واللماويات وحطولهم رابط الإذاعة للمتابعة اليوم على الساعة الثانية زوالا الى غاية الساعة الرابعة وادعو لي بالتوفيق
التصويت يبدأ اليوم ايا الجماهير هههههه
أرقام هواتف الإذاعة هذا هوما :
034496995
034496965

اتصلوا باش تصوتو علي ..
الاسم واللقب: فاطمة عليليش

ردو بالكم تديرو قيلولة اليوم هههههه الراديو وآلاطااااااك بالكتمان تاع الخيط .. أصحاب كتمان بلوثوت مكلاه تزوخو علينا الراديو مايمشيش بيه هههه😂🤣🤣🤣😂

صحيتو وصح فطوركم وإن شاء الله ما نخيبكمش يااارب
 
@*amani* بنت بلادي على الصباح نوضك اليوم على إذاعة جيجل على الزوج تكوني حاضرة ههههه مكانش فطور اليوم ههههه
 
@جليلوس يا خويا دبر راسك الرقاد ممنوع اليوم كامل حاضرين اختكم الصحافية الساخرة رايحة تفوت على إذاعة جيجل وانتم راقدين ههههه هلموااا اسرعو على الزوج افطن 😂🤣🤣🤣
 
قال لمعانُ الأحداق:
كل التوفيق لك أخت فاطمة
جعلك الله من اهل القرآن الذين هم اهله و خاصته
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اللهم آمين ..
دعواتك لي .. ونتمنى تابعي الحصة على قدرتي
فقط انتي هل غيرت إسمك ؟ لأنه نظن نعرفك برك مكانش اسمك هكا 😅 فكريني
 
@Soumia hadj mohammed اه تلعبي فيها المضي في عينيك واش بيك انا الصحافية الساخرة وينك هذا اختك ما تدعميهاش زعما كنا نحطو عينينا مع بعض نشوفو شكون اللي شابين خير تزوخي عليا بعينيك ههههههه مكانش الطياب اليوم على الزوج إن شاء الله تكوني حاضرة
 
قال Tama Aliche:
اللهم آمين ..
دعواتك لي .. ونتمنى تابعي الحصة على قدرتي
فقط انتي هل غيرت إسمك ؟ لأنه نظن نعرفك برك مكانش اسمك هكا 😅 فكريني
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كان مُعرَّفي السابق " اكرام براءة "
مش عارفة اذا كان لينا لقاء من قبل و لا لا
كانت كاينة عضوية اسمها الصحافية الساخرة ، نتي هي ؟
يعني الاسم مش " اللقب خخ "
 
@ليليا مرام هذي واش بيها مكانش نقتلك انتي وزعمامن الجيل الذهبي تحبي الإذاعات وكلش ههههه اواه نعيط لخويا @الامين محمد يتهلى فيك بتنمر شباب ههههه
 
قال لمعانُ الأحداق:
كان مُعرَّفي السابق " اكرام براءة "
مش عارفة اذا كان لينا لقاء من قبل و لا لا
كانت كاينة عضوية اسمها الصحافية الساخرة ، نتي هي ؟
يعني الاسم مش " اللقب خخ "
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اهلا اهلا نظن نتذكرك .. مرحبا بيك وإن لم يكن لنا لقآء فلنا اليوم لقآء جميل . . ( ايه انا الصحافية الساخرة ) 😂😁 بدلت عضوية راحتلي القديمة ايا دخلت بهذي طاما هههههه
 
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