على إذاعة جيجل الجهوية .. أختكم الصحافية الساخرة

Tama Aliche
:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم ورحمة الله
موعدكم اليوم مع مسابقة "الماهر بالقرءان" على إذاعة جيجل الجهوية @أبو عاتكة @الامين محمد @ريحـان @السلطانة
ذكروا زملائكم اللماويين واللماويات وحطولهم رابط الإذاعة للمتابعة اليوم على الساعة الثانية زوالا الى غاية الساعة الرابعة وادعو لي بالتوفيق
التصويت يبدأ اليوم ايا الجماهير هههههه
أرقام هواتف الإذاعة هذا هوما :
034496995
034496965
اتصلوا باش تصوتو علي ..
الاسم واللقب: فاطمة عليليش
ردو بالكم تديرو قيلولة اليوم هههههه الراديو وآلاطااااااك بالكتمان تاع الخيط .. أصحاب كتمان بلوثوت مكلاه تزوخو علينا الراديو مايمشيش بيه هههه
صحيتو وصح فطوركم وإن شاء الله ما نخيبكمش يااارب
موعدكم اليوم مع مسابقة "الماهر بالقرءان" على إذاعة جيجل الجهوية @أبو عاتكة @الامين محمد @ريحـان @السلطانة
ذكروا زملائكم اللماويين واللماويات وحطولهم رابط الإذاعة للمتابعة اليوم على الساعة الثانية زوالا الى غاية الساعة الرابعة وادعو لي بالتوفيق
التصويت يبدأ اليوم ايا الجماهير هههههه
أرقام هواتف الإذاعة هذا هوما :
034496995
034496965
اتصلوا باش تصوتو علي ..
الاسم واللقب: فاطمة عليليش
ردو بالكم تديرو قيلولة اليوم هههههه الراديو وآلاطااااااك بالكتمان تاع الخيط .. أصحاب كتمان بلوثوت مكلاه تزوخو علينا الراديو مايمشيش بيه هههه
صحيتو وصح فطوركم وإن شاء الله ما نخيبكمش يااارب