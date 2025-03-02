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الله يسلمك اختيتسلم الأيادي
رمضان كريم اختي
اللهم امين يارب العالمين اجمعينمشاهدة المرفق 168982
سفة خفيفة و بنينة للسحور في رمضان المبارك الوصفة على الرابط
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
الله يبارك بعمرك وربي ينورك ايامكماشاء الله تبارك الله كل شيء رائع ومعمول باحترافية واتقان
ربي يبارك فيك وفي قناتك
الله يسلمك ويبارك بعمرك وينور ايامكتسلم الايادي
شهية جدا
الله يبارك في عمرك وينور طريقكبُـــــوركتِ
صحا سحوووركم
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