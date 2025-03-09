مشيمشة طبق سريع التحضير و إقتصادي و بنين

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صح فطوركم وتقبل الله منا ومنكم الصيام و القيام وصالح الأعمال وصفة اليوم مشيمشةنحتاج فيها :لحم مفرومبصلبطاطاحمصمعدنوسملح وفلفل اسودكركمزنجبيلزعفرانرندمعجون طماطمالطريقة:الكفتة نضيفلها بصل مقطع رقيق وملح وفلفل أسود و معدنوسوالبطاطا مهروسة نضيفلها ملح وفلفل أسود و معدنوساما المرق نحتاج بصل و ملح وفلفل أسود و كركم و زنجبيل و زعفران و معجون الطماطم و ورقة رندونضيف الكفتة لي نكونو شكلناها على شكل كرات صغيرة و بعد ما طيب الكفتة نجيب البطاطا ونحشيها بكرات الكفتة الوصفة موجودة على قناتي على الرابطو صح سحوركم