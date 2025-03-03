سلسلة " فائدة في المتشابهات "

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
2,087
نقاط التفاعل
3,416
النقاط
111
محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله

رمضانكم مبارك أفاضل اللمة
عساكم بخير
ارتأيت تقديم سلسلة رمضانية
تحمل عنوان #فائدة_في_المتشابهات

فيها نفع للجميع
خاصة حفظة القرآن

بإذن الله كل يوم فائدة

كونوا بالقرب
 
1)

كيف نفرق بين يسبح و سبح في بداية السورة
وكيف نعرف بأيهما تبدأ ؟

> إذا كان الحرف الأول من اسم السورة فيه نقاط .. يكون ( يسبح )

> وإذا كان الحرف الأول من اسم السورة مافيهش نقاط .. يكون بدايتها ( سبح )

مثال:
- سورة الحديد تبدأ بحرف الحاء ليس فيه نقاط -> البداية ( سبح )
- سورة التغابن تبدأ بحرف التاء فيه نقط -> البداية ( يسبح )
وهكذا ...
 
2)

" وفاكهة مما يشتهون " / " وفواكه مما يشتهون " ُ

> إذا كان اسم السورة مفردًا
مثل : يس ، ص ، الزخرف ، الطور ، الرحمن ، الواقعة
تكون ( فاكهة )

> إذا كان اسم السورة جمعًا
المؤمنون ، الصافات ، المرسلات
تكون ( فواكه )
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
تطوعك في رمضان
المشاركات
2
المشاهدات
47
إلياس
إلياس
لمعانُ الأحداق
نصائح من تجربتي لطلبة البكالوريا .. الموضوع مفتوح لاستفساراتكم
المشاركات
7
المشاهدات
258
لمعانُ الأحداق
لمعانُ الأحداق
الامين محمد
  • مثبت
الإعلان عن المسابقة الرمضانية الشاملة
المشاركات
6
المشاهدات
402
جليلوس
جليلوس
السلطانة
  • مغلق
سلسلة عادات وأجواء رمضانية
المشاركات
4
المشاهدات
415
السلطانة
السلطانة
أبو عاتكة
رسالة من منتدى اللمة ( استغاثة )
المشاركات
5
المشاهدات
648
Moha le sage
M
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top