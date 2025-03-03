سلسلة " فائدة في المتشابهات "

لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
رمضانكم مبارك أفاضل اللمة
عساكم بخير
ارتأيت تقديم سلسلة رمضانية
تحمل عنوان #فائدة_في_المتشابهات
فيها نفع للجميع
خاصة حفظة القرآن
بإذن الله كل يوم فائدة
كونوا بالقرب
رمضانكم مبارك أفاضل اللمة
عساكم بخير
ارتأيت تقديم سلسلة رمضانية
تحمل عنوان #فائدة_في_المتشابهات
فيها نفع للجميع
خاصة حفظة القرآن
بإذن الله كل يوم فائدة
كونوا بالقرب