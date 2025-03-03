سلسلة " فائدة في المتشابهات "

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كيف نفرق بين يسبح و سبح في بداية السورة

وكيف نعرف بأيهما تبدأ ؟



> إذا كان الحرف الأول من اسم السورة فيه نقاط .. يكون ( يسبح )



> وإذا كان الحرف الأول من اسم السورة مافيهش نقاط .. يكون بدايتها ( سبح )



مثال:

- سورة الحديد تبدأ بحرف الحاء ليس فيه نقاط -> البداية ( سبح )

- سورة التغابن تبدأ بحرف التاء فيه نقط -> البداية ( يسبح )

وهكذا ...