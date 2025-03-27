هل هي ابتسامه امل ام دوامه للالم ؟ !!

هل هي سعاده دائمه ام تعاسه عارمه ؟!!

هل هي إخلاصاً ووفاء ام انها غدراً بالخفاء ؟!!

وهل تتقاسمها مع احدهم ام انك تعيشها منعزلاً ؟!!

هل هي نوراً ام ظلام ام انها كلاماً في كلام ؟!!

هل هي ان تكون برفقة اصدقاء ام انك تظل وحيداً بلا اصدقاء ؟!!

وهل سيكون اصدقائك دائما معك ومخلصين لك ام انهم غافلون عنك او يلعبون بك ؟!!

وهل للمحبه وجود ام انها كلمه عابره على الحدود ؟!!

يا ترى ماهي الحياة اعتبرها قطار ماشي على اقل من مهله به كل شيئ جميل و كل شئ حزين وكل شئ...لكنه مار اليوم او غدا او بعده يمر يمر .