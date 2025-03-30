شكون يعرف طريقة لف الشماغ اليمني

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,776
الحلول المقدمة
2
نقاط التفاعل
55,520
نقاط الجوائز
6,065
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الشماغ اليمني معشوق الرجال في الاعياد
لكن اغلبنا ما يعرفش كيف لفه
لقيت هاذ لي فيديو و لي عنده طريقة افضل يعلمنا

To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.

web.facebook.com

1.1M views · 8.7K reactions | جاري للملابس الرجالية / Djari style 39 on Reels

web.facebook.com web.facebook.com

web.facebook.com

662K views · 14K reactions | طريقة لبس شماغ اليمني ✅ | AnaQaa store

طريقة لبس شماغ اليمني ✅.
web.facebook.com web.facebook.com
 
آخر تعديل:
الحمد لله نعرفها كل عيد نديرها بالتعاون مع زوجتي حفظها الله
سلمت يمناك على طرحك القيم
 
قال إلياس:
الحمد لله نعرفها كل عيد نديرها بالتعاون مع زوجتي حفظها الله
سلمت يمناك على طرحك القيم
إضغط للتوسيع...
علاه تجرحلنا في المشاعر علاه ههههه
ربي يهنيكم لعزيز و يحفظكم
 
كانت من قبل اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وكانت بينهما صراعات أيديولوجية ودينية لكن دون إراقة الدماء لكن بعدما توحدوا واتبعوا إيران أصبحت اليمن اليمن اليوم وشعبها يعيشون البؤس والحرمان والتقتيل وهذا ما خللفو الربيعي العربي الذي دمر ليبيا والعراق وسوريا وذلك بتواطؤ شيعي اسرائيلي امريكي
 

المواضيع المشابهة

م
    • محزن
    • أعجبني
مشكلتي أريد مساعدة والله عييت نفسياً
المشاركات
11
المشاهدات
827
Andy_Delort
Andy_Delort
السلطانة
    • مضحك
    • أعجبني
    • أحببته
  • مغلق
العدد الأول من سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!
المشاركات
18
المشاهدات
1K
السلطانة
السلطانة
الامين محمد
    • أحببته
    • أعجبني
    • محزن
أسرار الرجال ـ حنان ـ و الله يعيننا على فعل الخير
2
المشاركات
24
المشاهدات
1K
Oktavio_hinda
Oktavio_hinda
S
  • مغلق
الجزائريون وثقافة نكران الجميل ....دخول للمعارضين فقط
2
المشاركات
21
المشاهدات
2K
soumia84
S
H
علاه حنا البنات نقراو و علاه نخدمو ؟؟؟ .. الكل مدعو للدخول
7 8 9
المشاركات
160
المشاهدات
10K
Houda Chaouienne DZ
H
العودة
Top