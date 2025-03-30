شكون يعرف طريقة لف الشماغ اليمني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 17,776
- الحلول المقدمة
- 2
- نقاط التفاعل
- 55,520
- نقاط الجوائز
- 6,065
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
الشماغ اليمني معشوق الرجال في الاعياد
لكن اغلبنا ما يعرفش كيف لفه
لقيت هاذ لي فيديو و لي عنده طريقة افضل يعلمنا
لكن اغلبنا ما يعرفش كيف لفه
لقيت هاذ لي فيديو و لي عنده طريقة افضل يعلمنا
662K views · 14K reactions | طريقة لبس شماغ اليمني ✅ | AnaQaa store
طريقة لبس شماغ اليمني ✅.
web.facebook.com
آخر تعديل: