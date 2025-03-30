شكون يعرف طريقة لف الشماغ اليمني

كانت من قبل اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وكانت بينهما صراعات أيديولوجية ودينية لكن دون إراقة الدماء لكن بعدما توحدوا واتبعوا إيران أصبحت اليمن اليمن اليوم وشعبها يعيشون البؤس والحرمان والتقتيل وهذا ما خللفو الربيعي العربي الذي دمر ليبيا والعراق وسوريا وذلك بتواطؤ شيعي اسرائيلي امريكي