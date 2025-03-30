4algeria Stories video & audio

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركات الملف الشخصي هو جدار شبيه بجدار الفيسبوك في كل ملف عضو لكن بميزات أقل بكثير طبعا
هو مساحة محددة تفاعلية وبسيطة وسريعة من خلالها يمكنك التعبير او المشاركة بأي شي كتابة او صورة أو فيديو مرفوع من مواقع تواصل.
كتجربة وحيدة بين المنتديات وهدية متميزة لاعضاء المنتدى الاعزاء ارتأينا ان نضيف له خاصية جديدة لكن بمواصفات محدودة وهي المشاركة الفورية بمقطع فيديو مايسمى بالستوري Stories
يمكنك كذلك تحميل مقطع صوتي كذلك.
مواصفات محدودة لماذا؟
لان تفعيل هذه الخاصية يستهلك مساحة في التخزين لا يمكن ان يكون حجم الفيديو كبير ومدته طويلة.
لكن ببعض الشروط يمكن استغلال هذه الخاصية واستعمالها وهي:
- حجم الملف لا يتجاوز 10 ميغا ملف صوتي او فيديو.
Dكون مدته 5 ثواني تقريبا بدقة HD و 24 ثانية بدقة VGA. قبل التصوير اختر اقل اعدادات الكاميرا.
انه شبيه برسالة MMS.
أثناء التصوير يظهر حجم المقطع في الشاشة يمكنك توقيفه قبل وصوله الى 10M
أو بمجهود بسيط يمكن تقليل الحجم قبل الرفع عبر تطبيقات تقليل الحجم من الهاتف او عبر جهاز مكتبي.
هذا مثال:
مشاهدة المرفق 148426-e41c02233634aa334e6d282f7efcf729.mp4
اذا استطعنا تحسينها بمعية Fethi.dz مع النسخ الجديدة للمنتدى لن نتوانى في فعل ذلك غايتنا رضاكم وراحتكم.
هدفنا في النهاية مهما كان ما نقدمه بسيط وقدر الاستطاعة هو خلق جو تفاعلي وتوفير ما يمكن توفيره لابقاء معاني المودة والاحترام والفائدة والتشارك والتعاون المغروسة في اللمة يانعة ومزهرة ومستمرة العطاء والفعالية.
شكرا وبارك الله فيكم وعيدكم سعيد مبارك عامر بالفرح والسعادة مع العائلة والاهل والاصدقاء.
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