[ تحديثات 2019 ] (4) ترقية المنتدى لـ 2.1 - تحديثات جديدة

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديثات رقم (04)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
في البداية نشكر الأخ فتحي الذي من اشهر و هو يتابع عملية تعريب و تطوير بعض التحديثات
و ها نحن اليوم نعود بتحديثات جديدة
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التحديث (1)
خاصية التنبيهات الفورية (الإشعار المنبثق)
(تنبيه يصل مباشرة إلى الهاتف وإن كنت غير متواجد في المنتدى مثل تنبيهات الفايسبوك.../ الخاصية تدعم أجهزة الأندرويد فقط)
طريقة تفعيل خاصية التنبيهات الفورية
1- ادخل لتفاصيل الحساب و اختر التفضيلات أو اضغط هنا
2- قم بتفعيل زر تفعيل الإشعارات المنبثقة
3- يمكنك تحديد الخيارات متقدمة للاشعارات التي تصلك. بعد اضغط على حفظ
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التحديث (2)
تحديثات على مستوى محرر النصوص
1- الان يمكنك إضافة جداول في المشاركات. 2-أصبح بإمكان تعديل حجم الصور. 3-يمكن وضع وصف محدد للصورة يظهر بتمرير الفأرة فوقها.
4-الان يمكنك إضافة محتوى مخفي في المشاركات.
شرح مصور للمحرر
التحديث (3)
خاصية التفاعل مع المشاركات
الان يمكنك دير جام() او جادوغ() او واااو() لأي مشاركة
حيث تم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوك
شرح مصور للمحرر
التحديث (4)
تطوير لنظام الإبتسامات ( Emoji )
تم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوك
الآن اصبح ممكن استخدام عدد كبير جدا من الابتسامات في المشاركات
كما انها مقسمة لمجموعات.مثلا مجموعة الأعلام ، الأشخاص،السفر،الطبيعة...
شرح مصور
- - - -
التحديث (5)
خاصية رفع الفيديوهات
الان هذا التحديث يمكننا من رفع فيديو في المرفقات و عرضه مباشرة في المشاركات
ملاحظة: هذه الخاصية لم نفعلها لحدود الساعة لعدم الحاجة لها حاليا
و تبقى طريقة دمج فيديو هي عبر الوسائط مثل الفايسبوك و اليوتيوب و...
التحديث (6)
خاصية المفضلة
أصبح بإمكانك حفظ المشاركات في مفضلتك بحيث يمكنك العودة لها لاحقًا ، كما يمكنك فرز وتعديل المفضلة
شرح مصور
التحديث (7)
تحديثات تقنية و ادارية
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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
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من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
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التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
- - - - - - - - - - - - -
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديثات رقم (04)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
في البداية نشكر الأخ فتحي الذي من اشهر و هو يتابع عملية تعريب و تطوير بعض التحديثات
و ها نحن اليوم نعود بتحديثات جديدة
* - * - * - * - *
التحديث (1)
خاصية التنبيهات الفورية (الإشعار المنبثق)
(تنبيه يصل مباشرة إلى الهاتف وإن كنت غير متواجد في المنتدى مثل تنبيهات الفايسبوك.../ الخاصية تدعم أجهزة الأندرويد فقط)
طريقة تفعيل خاصية التنبيهات الفورية
1- ادخل لتفاصيل الحساب و اختر التفضيلات أو اضغط هنا
2- قم بتفعيل زر تفعيل الإشعارات المنبثقة
3- يمكنك تحديد الخيارات متقدمة للاشعارات التي تصلك. بعد اضغط على حفظ
* - * - * - * - *
التحديث (2)
تحديثات على مستوى محرر النصوص
1- الان يمكنك إضافة جداول في المشاركات. 2-أصبح بإمكان تعديل حجم الصور. 3-يمكن وضع وصف محدد للصورة يظهر بتمرير الفأرة فوقها.
4-الان يمكنك إضافة محتوى مخفي في المشاركات.
شرح مصور للمحرر
التحديث (3)
خاصية التفاعل مع المشاركات
الان يمكنك دير جام() او جادوغ() او واااو() لأي مشاركة
حيث تم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوك
شرح مصور للمحرر
التحديث (4)
تطوير لنظام الإبتسامات ( Emoji )
تم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوك
الآن اصبح ممكن استخدام عدد كبير جدا من الابتسامات في المشاركات
كما انها مقسمة لمجموعات.مثلا مجموعة الأعلام ، الأشخاص،السفر،الطبيعة...
شرح مصور
- - - -
التحديث (5)
خاصية رفع الفيديوهات
الان هذا التحديث يمكننا من رفع فيديو في المرفقات و عرضه مباشرة في المشاركات
ملاحظة: هذه الخاصية لم نفعلها لحدود الساعة لعدم الحاجة لها حاليا
و تبقى طريقة دمج فيديو هي عبر الوسائط مثل الفايسبوك و اليوتيوب و...
التحديث (6)
خاصية المفضلة
أصبح بإمكانك حفظ المشاركات في مفضلتك بحيث يمكنك العودة لها لاحقًا ، كما يمكنك فرز وتعديل المفضلة
شرح مصور
التحديث (7)
تحديثات تقنية و ادارية
/
- - - - - - - - - - - - -
سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
- - - - - - - - - - - - -
من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
- - - - - - - - - - - - -
التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
- - - - - - - - - - - - -
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com