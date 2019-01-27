[ تحديثات 2019 ] (4) ترقية المنتدى لـ 2.1 - تحديثات جديدة

[ تحديثات 2019 ] التحديثات رقم (04)

و ها نحن اليوم نعود بتحديثات جديدة

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التحديث (1)

خاصية التنبيهات الفورية (

طريقة تفعيل خاصية التنبيهات الفورية



2- قم بتفعيل زر تفعيل الإشعارات المنبثقة

3- يمكنك تحديد الخيارات متقدمة للاشعارات التي تصلك. بعد اضغط على 1- ادخل لتفاصيل الحساب و اختر التفضيلات أو اضغط هنا 2- قم بتفعيل زر3- يمكنك تحديد الخيارات متقدمة للاشعارات التي تصلك. بعد اضغط على

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التحديث (2)

تحديثات على مستوى محرر النصوص

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التحديث (3)

خاصية التفاعل مع المشاركات

) جام(

) جادوغ(

) واااو(



التحديث (4)

تطوير لنظام الإبتسامات (

Emoji

)

، الأشخاص،السفر،الطبيعة... مثلا مجموعة الأعلام، الأشخاص،السفر،الطبيعة...

التحديث (5)

خاصية رفع الفيديوهات

ملاحظة: هذه الخاصية لم نفعلها لحدود الساعة لعدم الحاجة لها حاليا

و تبقى طريقة دمج فيديو هي عبر الوسائط مثل الفايسبوك و اليوتيوب و...

التحديث (6)

خاصية المفضلة

التحديث (7)

تحديثات تقنية و ادارية

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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...

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التحديثات السابقة

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مع تحيات الادارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهزوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبةبمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائريةو بحلول السنة الجديدة [2019]و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارةفي البداية نشكر الأخ فتحي الذي من اشهر و هو يتابع عملية تعريب و تطوير بعض التحديثات(تنبيه يصل مباشرة إلى الهاتف وإن كنت غير متواجد في المنتدى مثل تنبيهات الفايسبوك.../ الخاصية تدعم أجهزة الأندرويد فقط)الان يمكنك إضافةفي المشاركات.أصبح بإمكانيمكن وضعيظهر بتمرير الفأرة فوقها.الان يمكنك إضافةفي المشاركات.الان يمكنك ديراواولأي مشاركةحيث تم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوكتم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوكالآن اصبح ممكن استخدام عدد كبير جدا من الابتسامات في المشاركاتكما انها مقسمة لمجموعات.- - - -الان هذا التحديث يمكننا من رفع فيديو في المرفقات و عرضه مباشرة في المشاركاتأصبح بإمكانكبحيث يمكنك العودة لها لاحقًا ، كما يمكنك فرز وتعديل المفضلةمن لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة