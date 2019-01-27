[ تحديثات 2019 ] (4) ترقية المنتدى لـ 2.1 - تحديثات جديدة

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,567
نقاط التفاعل
3,814
النقاط
171
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة

[ تحديثات 2019 ] التحديثات رقم (04)

بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة

في البداية نشكر الأخ فتحي الذي من اشهر و هو يتابع عملية تعريب و تطوير بعض التحديثات

و ها نحن اليوم نعود بتحديثات جديدة
100297

* - * - * - * - *

التحديث (1)
خاصية التنبيهات الفورية (الإشعار المنبثق)
(تنبيه يصل مباشرة إلى الهاتف وإن كنت غير متواجد في المنتدى مثل تنبيهات الفايسبوك.../ الخاصية تدعم أجهزة الأندرويد فقط)

100265

طريقة تفعيل خاصية التنبيهات الفورية
1- ادخل لتفاصيل الحساب و اختر التفضيلات أو اضغط هنا
2- قم بتفعيل زر تفعيل الإشعارات المنبثقة
3- يمكنك تحديد الخيارات متقدمة للاشعارات التي تصلك. بعد اضغط على حفظ

100302

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التحديث (2)
تحديثات على مستوى محرر النصوص
1- الان يمكنك إضافة جداول في المشاركات. 2-أصبح بإمكان تعديل حجم الصور. 3-يمكن وضع وصف محدد للصورة يظهر بتمرير الفأرة فوقها.
4-الان يمكنك إضافة محتوى مخفي في المشاركات.

شرح مصور للمحرر
100296


التحديث (3)
خاصية التفاعل مع المشاركات
الان يمكنك دير جام(👍) او جادوغ(😍) او واااو(😲) لأي مشاركة
حيث تم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوك

شرح مصور للمحرر
100298

التحديث (4)
🥰🥵🥴🥶🥳
تطوير لنظام الإبتسامات ( Emoji )
تم تطوير نظام الاعجابات. اصبح تماما مثل الفايسبوك
الآن اصبح ممكن استخدام عدد كبير جدا من الابتسامات في المشاركات
كما انها مقسمة لمجموعات.مثلا مجموعة الأعلام 🇩🇿 ، الأشخاص،السفر،الطبيعة...

شرح مصور
100299
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100300


التحديث (5)
خاصية رفع الفيديوهات
الان هذا التحديث يمكننا من رفع فيديو في المرفقات و عرضه مباشرة في المشاركات
ملاحظة: هذه الخاصية لم نفعلها لحدود الساعة لعدم الحاجة لها حاليا
و تبقى طريقة دمج فيديو هي عبر الوسائط مثل الفايسبوك و اليوتيوب و...

التحديث (6)
خاصية المفضلة
أصبح بإمكانك حفظ المشاركات في مفضلتك بحيث يمكنك العودة لها لاحقًا ، كما يمكنك فرز وتعديل المفضلة

شرح مصور
100303

التحديث (7)
تحديثات تقنية و ادارية
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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
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من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
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التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية

- - - - - - - - - - - - -
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
 
Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,504
نقاط التفاعل
2,983
النقاط
1,001
بارك الله فيك اخي @4algeria.com على شرح الاضافات الجديدة في نسخة 2.1🤩

++

ملاحظة: التنبيهات المنبثقة لا تعمل على أجهزة iOS (الأيفون والأيباد)
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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نقاط التفاعل
30,315
النقاط
2,301
بـــــارك الله فيكم على التحديثات ويا ريت ان شاء الله يصير نظام التنبيهات
متاح لأجهزة آيفوون بالأيام الجاية ان شاء الله

كل شي بالمنتدى صار حلو
حتى التصفح عن طريق الهاتف صار أسرع بكتير
الله يعطيكم العافية ويحفظكم
 
Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,504
نقاط التفاعل
2,983
النقاط
1,001
قال سكون الفجر:
بـــــارك الله فيكم على التحديثات ويا ريت ان شاء الله يصير نظام التنبيهات
متاح لأجهزة آيفوون بالأيام الجاية ان شاء الله

كل شي بالمنتدى صار حلو
حتى التصفح عن طريق الهاتف صار أسرع بكتير
الله يعطيكم العافية ويحفظكم
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وبارك الله فيك

المشكلة من برمجية iOS التي لا تسمح او لا تمكن استخدام خاصية التنبيهات المنبثة. ان شاء الله مستقبلا نرى تحديث من iOS يسمح بذلك.
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,567
نقاط التفاعل
3,814
النقاط
171
كما وضح الاخ فتحي فالخاصية تعتمد على استراتيجية شركة ios التي تجرب توفير لعملائها تصفح سلس بعيد عن الاعلانات المنبثقة و هذه النقطة لها اجابيات و هي انه لا تصلك تنبيهات مزعجة بكثرة لكن في نفس الوقت التنبيهات الجادة التي انت بحاجة لها لا تصلك.
لن الخاصية تعتمد على التوافق و الصلاحيات التي يمنحها نظام التشغيل للمتصفحات...
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,696
نقاط التفاعل
30,315
النقاط
2,301
بعرف هالشي أكيد أصلاً معظم الناس بتفضل الأندرويد على الآيوس هاد لانو سلس أكتر
بارك الله فيكم، عااادي يعني أصلا طول الوقت متصلة بالمنتدى لهيك ما بحتاج التنبيهات ههه

جزاكما الله عنّا كل خير
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
25,188
النقاط
1,951
السلام عليكم
والله مشكورين جدا جدا تعديلات اكثر من رائعة ولم أرها في أي منتدى جزاكم الله على كل المجهودات وبإذن الله نكون لك عونا في رقيه وحتى لا يذهب مجهودكم سدى
وسوف أفكر في أي تحديث وأقترحه عليكم شكرا كم
 
ا

اسماعيل22

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جوان 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
111
العمر
24
جميل ورائع كعادتكم ...بارك الله في جهدكم ..حقيقة أعجبني كل شيء جديد..ربما يجدها البعض سهلة ..لكن حقيقة فيها تعب كبير ..حياكم الله
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,358
نقاط التفاعل
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النقاط
751
والله روح جديدة للمنتدى كم اعجبتني خاصة. خاصية التنبيهات
في انتضار خاصيه رفع الفديو من المرفقات
اعاننا الله واياكم وتحية خاصة لاخي فتحي
على المجهود التقني الكبير
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان كلشي هايل، وكلشي روووعة ومميز
ولأني ملهوفة دخلت طول نستكشف درك وين تولهت لهاد الموضوع
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على التعديلات الرائعة
وعلى التحديثات المميزة
كاينة حاجة هادا شحال وهو حلمي أنها تكون في اللمة وظنيت أنو مستحيل
نظام كيما هاداك يكون في اللمة وهو خاصية التفاعل مع المشاركات
كاين بعض المشاركات ساعات كنت نتمنى نديرلهم تفاعل تاع ابتسامة مثلا
بدلا ما ندير اقتباس ونقولو ردك ضحكني
يعني سعيدة جدا جدا جدا بهاد التحديثات بارك الله فيكم على الجهود المبذولة
والله أنا جد سعيدة بها، وكذلك خاصية الإيموجي والمفضلة جد مميزة وكذلك تعديل الصور يعطيكم الصحة
بالمناسبة كاين إيموجي طاحت عيني عليه والله عجبني بزاف وهو هادا 🤨 هههه
والله هايل بزاف ونحتاجوه في بعض المشاركات هههه
ان شاء الله مزيد من التوفيق والتفوق ^^
تفكرت حاجة فقط، ان شاء الله في الايام القادمة وإذا أمكن يكون عندنا قائمة كبيرة للألوان
أثناء الكتابة إضافة لنوع الخطوط، هادا ماكان، كلشي هايل بارك الله فيكم
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,808
نقاط التفاعل
7,620
النقاط
911
العمر
28
السلام عليكم
بارك الله فيكم
سؤوال بالنسبة للإشعارات هل تظهر عندما نكون متصلين يعني داخلين فاللمة أو تظهر حتى لو سجلنا الخروج من المنتدى
السؤوال الثاني
هل توجد خاصية حظر الأشخاص مثل الفايسبوك لأنو فيه أشخاص حابة نحظرهم😅😅 و ملقيتش كفاه
السؤال الثالث
ماهو المحتوى المخفي في المشاركات
تحياتي لكم
 
Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,504
نقاط التفاعل
2,983
النقاط
1,001
قال sanaya:
السلام عليكم
بارك الله فيكم
سؤوال بالنسبة للإشعارات هل تظهر عندما نكون متصلين يعني داخلين فاللمة أو تظهر حتى لو سجلنا الخروج من المنتدى
السؤوال الثاني
هل توجد خاصية حظر الأشخاص مثل الفايسبوك لأنو فيه أشخاص حابة نحظرهم😅😅 و ملقيتش كفاه
السؤال الثالث
ماهو المحتوى المخفي في المشاركات
تحياتي لكم
إضغط للتوسيع...

لما تسجلي الخروج تتعطل خاصية التنبيهات المنبثقة. ولما تسجلي الدخول تتفعل بشكل تلقائي اذا سبق وفعلتيها من نفس الجهاز.
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,567
نقاط التفاعل
3,814
النقاط
171
شكرا لكم كل باسمه و رسمه
قال sami44:
في انتضار خاصيه رفع الفديو من المرفقات
إضغط للتوسيع...
الخاصية لحدود الساعة لا نحتاجها في اللمة لذلك لم نفعلها لكن قد نفعلها مستقبلا اذا كنا بحاجة لها.
قال لؤلؤة قسنطينة:
كاينة حاجة هادا شحال وهو حلمي أنها تكون في اللمة وظنيت أنو مستحيل
نظام كيما هاداك يكون في اللمة وهو خاصية التفاعل مع المشاركات
كاين بعض المشاركات ساعات كنت نتمنى نديرلهم تفاعل تاع ابتسامة مثلا
بدلا ما ندير اقتباس ونقولو ردك ضحكني
إضغط للتوسيع...
🥳
و هذا هو دور نظام الاعجاب يجعلك تتفاعل مع المشاركات بدون الكتابة
حتى انه يمكن اضافة ابتسامات اخرى. لكن اكتفينا بهذه و اذا رأينا انه يوجد وجه ابتساة مفيد يمكن نظيفه

بخصوص الالوان كانت جائتنا اقتراحات سابقة. و حتى انواع الخطوط. ان شاء الله نضيفوها ل\انو مزال كاين بعض الحديثات الطفيفة نعلن عنها في وقتها 🥳
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله اصبح المنتدى رائع:love:وهذا بفضلكم
باااارك الله فيكم على التعديلات وعلى التحديثات 🥳الرائعة
لكم مني أعظم تقدير على ما تبذلونه من جهود جبارة ومتميزة
للوصول بهذا المنتدى للأهداف المنشودة وسدد على طريق الخير خطاكم .
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,567
نقاط التفاعل
3,814
النقاط
171
قال sanaya:
هل توجد خاصية حظر الأشخاص مثل الفايسبوك لأنو فيه أشخاص حابة نحظرهم😅😅 و ملقيتش كفاه
إضغط للتوسيع...
يوجد خاصية التجاهل تضغطي على ملف الشخص و بعدها تجاهل

قال sanaya:
السؤوال الثاني
هل توجد خاصية حظر الأشخاص مثل الفايسبوك لأنو فيه أشخاص حابة نحظرهم😅😅 و ملقيتش كفاه
إضغط للتوسيع...
اما الحظر فهو مخصص للمشرفين حيث أن الحظر موجه لتلك الفئة التي لا تحترم الاخرين او لا تتقيد بقوانين الموقع.
حيث انه عند حظر شخص لا يمكنه التفاعل مع اللماويين مرة اخرى. الا اذا كان الحظر مؤقت

قال sanaya:
السؤال الثالث
ماهو المحتوى المخفي في المشاركات
إضغط للتوسيع...
المحتوى المخفي هو: مثلا اضغطي هنا=> هذه الجملة <= تظهر عند الضغط عليها و تختفي مرة اخرى عند الضغط عليها
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
5,957
النقاط
1,311
السلام عليكم ....
مماشاءالله لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم تبارك الرحمن
:love::love::love::love:
الاضافات واضحة ووالمجهود المبذول متضح
بارك الله في كل من أقدم على تقديم هذه النتائج المتميزة

تحياتى لكم :geek:
 
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