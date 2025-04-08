بنتـ الخطيئة

بودي أن أقول لها لم تُخطئي يا ابنة الحياة ، بل كنتِ الضحية في مسرحيةٍ كتبتها أيدٍ خفية

وما خذلان الناس لكِ إلا برهانٌ على هشاشة إنسانيتهم

العيب فيهم، لا فيكِ

في مجتمع يحكم على الأصل ، لا القلب



أما الله، فلا يتخلى

الله لا يظلم أحداً ، ولا يُحاسب عبدًا على ما لم يفعله

لكنه ابتلاكِ ليرى نور قلبكِ، و يُطهّركِ مما علق بكِ من أذى البشر

فلا تقولي إن الله لم ينصفكِ



في النهاية، لا النسب يُعرّفنا، ولا الدماء تصنعنا

إنما تصنعنا أفعالنا، قلوبنا، وصدق نوايانا

[ فلست الثياب التي ترتدي ولست الأسامي التي تحمل ولست البلاد التي أنبتتك ولكنّما أنت ما تفعل ]



- مجهول النسب " X " يعاني كثيرا في مجتمعاتنا، الرفض والإنكار وحتى القسوة

كأنه المُذنب والمُلام -



الله المستعان ​