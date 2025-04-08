بنتـ الخطيئة

أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
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نقاط التفاعل
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محل الإقامة
Zeralda
الجنس
أنثى
آخر نشاط
قالت احداهن
✍️ ولدت ذات ذنب من رحم الرذيلة
لم يشنقوني بحبلي السُري بل قطعوه ليقتلو عمري
وع قارعة الطريق رمو جُثتي
ك كيس زبالة بالي تخلصو مني
لم يشفع حُسني وجمالي لم تأسرهم زُرقة عيوني ولا ذاگ الشعر الذهبي
تخلو عني وانا ف أمس الحاجة لصدر حنون يأوي صرختي
تبنتني عائلة كريمة وأحسنو مـَنبَتي
مرت الايام ورزقت بإخوة لي فإزدهرت عائلتي
كُنت الأجمل وحان الوقت أن أجني ثمار معزتي
تخرجت من الثانوية الاولى ف دفعتي
ويا قساوة العالم اذ بورقة ع هامش دفتر عائلتي
مختومة لا أب ولا أم يثبتون هويتي
مكتوب بخط أحمر x تبا ماتعني
يومها تمنيت لو انني فقدت عقلي
منذ ان بلغت ُ 15 عشر توافد الخطاب ع بابي
وياسعادتي وانا استقبل الورود واعدهم بالتفكير بعد اكمال دراستي
مضت الايام مسرعة بي
لتتم بالفعل خطبتي لشاب احببته اكثر من نفسي
رفيق جامعتي وابن صديق ابي
اتى موعد خطبتنا يا الله ما اكبر فرحتي
سيخبر ابواه عني وسأكون له طول الدهر
فجأة تغير حبه لي
اصاب البرود أطراف مجتمعي
نظرات قاسية بدل الحب كان يرمقني
تحاشى مخاطبتي محادثتي لم يخبرني ع سبب تخليه عني
يوم جاءت امه لخطبتي
رأيت تعلثم أمي وشحوب لون ابي
لم افهم معنى تغير النظرات حولي
وفجأة ارى الخالة تهرول قائلة لا أريد بنت حرام ان تدخل منزلي
جاءت كلماتها گ الساعقة
لا يعقل انها تعنيني
ف انا ابنة الكِرام بنت الحسب والنسب.
ويحي لم اكن
كنت كما وصفتني
ماذنبي أنا ع ذنب لم أقترفه
وع اي اساس اعاقب ع جريمة كانت دوني
اين ذاگ من تسببت نُطفته بخلقي
واين تلگ التي سمحت دون تمنع بسباحتي
لم اجد من ينقذني
او ع الأقل ان يريني سبب سُخط الناس مني
بحثت ف كل كتب الأديان عل الله ينصفني
لم يذكرني
لما يارب تخليت عني
لما لم تجعلني كيتيم يتم مسح الرأس عني
وجعلتني مجهولة الهوية والنسب وحتى مجهولة الاصل والتمني
أخبروني
بالله عليكم أخبروني وانتم تقرأون قصتي
ماذنبي
ولما تخلى الجميع عني

ما هي الحكمة من قتلي


(شريحتنا ف تزايد فلا تلوموني ولومو الحثالة التي تسببو بانجاب من مثلي )
 
آخر تعديل:
ثقة أنثى بذكر.. و الجري وراء لذة عابرة.. يحصد ثقل الآلام ثمرة تلك العلاقة العابرة..
الأكيد أن هؤلاء الأطفال ليس لهم ذنب بما حصل في ماضي آبائهم و لكن مجتمعنا لا يرحم و كل الاثم يلحقوه لهم..
و نعرف العديد من مجهولي النسب كما قلتي نجحو في حياتهم الشخصية و العامة حين لقوا أناس فعلا صادقين و واعين..
ربي يجيب الخير
 
بودي أن أقول لها لم تُخطئي يا ابنة الحياة، بل كنتِ الضحية في مسرحيةٍ كتبتها أيدٍ خفية
وما خذلان الناس لكِ إلا برهانٌ على هشاشة إنسانيتهم
العيب فيهم، لا فيكِ
في مجتمع يحكم على الأصل، لا القلب

أما الله، فلا يتخلى
الله لا يظلم أحداً، ولا يُحاسب عبدًا على ما لم يفعله
لكنه ابتلاكِ ليرى نور قلبكِ، ويُطهّركِ مما علق بكِ من أذى البشر
فلا تقولي إن الله لم ينصفكِ

في النهاية، لا النسب يُعرّفنا، ولا الدماء تصنعنا
إنما تصنعنا أفعالنا، قلوبنا، وصدق نوايانا
[ فلست الثياب التي ترتدي ولست الأسامي التي تحمل ولست البلاد التي أنبتتك ولكنّما أنت ما تفعل ]

- مجهول النسب " X " يعاني كثيرا في مجتمعاتنا، الرفض والإنكار وحتى القسوة
كأنه المُذنب والمُلام -

الله المستعان
 
لا يُؤخذ الانسان بافعال غيره ولا يُحكم عليه بذنب لم يقترفه ولا دخل له فيه..ولا تزر وازرة وز اخرى.
و الانسان عند ربه بدينه واخلاقه .
وما النسب الى زينة من الحياة الدنيا.
و مؤسف و مؤلم ما يعيشه هؤلاء فعلا .. فالناس و المجتمعات لا ترحم ولا تتفهم.
 
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