ذهبيات

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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1
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
آخر نشاط
ذهبيات 1
من يملك الأخلاق والأدب...يسكن في القلوب إلى الأبد !

🌋 ذهبيات 2 🌋
جدد استغفارك في كل لحظة فبذلك تجدد العهد بينك وبين ربك وتصل ما انقطع بغفلتك .

🌋 ذهبيات 3 🌋
يقول الحسن البصري رحمه الله : ( استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة ) .

🌋 ذهبيات 4 🌋
ابتسم فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر.

🌋 ذهبيات 5 🌋
الصراحة والصدق والثقة
طريق لا يمر به إلا قليل من البشر.

🌋 ذهبيات 6 🌋
علينا أن نعلم أنه لا شيء يتم في الكون مصادفة ، بل كل شيء بقدر.

🌋 ذهبيات 7 🌋
ليس عليك إسعاد كل الناس
ولكن عليك أن لا تؤذي أحداً.

🌋 ذهبيات 8 🌋
لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم والضيق ، لكن أكثر من الشكر والحمدلله تأتيك السعادة والراحة.

🌋 ذهبيات 9 🌋
ليس كل ماتحبه يسعدك ، وليس كل ما تكرهه يحزنك ، فالسكين رغم نعومة ملمسها تجرحك ، والدواء رغم مرارة مذاقه يشفيك بإذن الله.

🌋 ذهبيات 10 🌋
يقول القرطبي رحمه الله من كثرت ذنوبه فعليه بسقيا الماء فقد غفر الله ذنوب من سقى الكلب فكيف بمن سقى مؤمناً ) .

🌋 ذهبيات 11 🌋
العطاء دون طلب يكون أعظم ، والمحبة دون تردد تكون أروع ، والصداقة دون مصالح تكون أصدق.

🌋 ذهبيات 12 🌋
أوصيك أن لا تحتقر أحداً ولا أي شيء من خلق الله .
فإن الله ما احتقره حين خلقه.

🌋 ذهبيات 13 🌋
قال الإمام الغزالي رحمه الله عجبا لمن يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق ، ولا يهتم بقلبه الذي هوه محل نظر الخالق سبحانه ) .

🌋 ذهبيات 14 🌋
يقول ابن القيم رحمه الله: ( ضياع العمر أسوأ من الموت ، فإن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع العمر يقطعك عن الآخرة ) .

🌋 ذهبيات 15 🌋
إن خسرت شيئاً فتذكر أنك قد ربحت أشياء في حياتك فليست الخسارة هي نهاية المطاف.

🌋 ذهبيات 16 🌋
سئل الحسن البصري رحمه الله أين تجد الراحة ؟ فقال:سجدة بعد غفلة وتوبة بعد ذنب.

🌋 ذهبيات 17 🌋
لا تتأخر بالصفح عن الآخرين فربما لا يكونون موجودين عندما تود الصفح عنهم.

🌋 ذهبيات 18 🌋
قال أحد الحكماء: اكسب قلوب الآخرين بأربع: بطيب الكلام ، وجميل الاهتمام ، وصدق الالتزام ، وحسن المعاملة.

🌋 ذهبيات 19 🌋
أنت رائع حين تتجاهل من يسيئ إليك ، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك ، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن .

🌋 ذهبيات 20 🌋
لاتضيّع وقتك في محاولة إرضاء الآخرين ، حتى لا تعيشَ حياتك على طريقتهم.

🌋21 ذهبيات🌋
يقول ابن الجوزي رحمه الله إن مشقة الطاعة تذهب ويبقي ثوابها ، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها )
 

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