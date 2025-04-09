إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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ذهبيات 1
من يملك الأخلاق والأدب...يسكن في القلوب إلى الأبد !
ذهبيات 2
جدد استغفارك في كل لحظة فبذلك تجدد العهد بينك وبين ربك وتصل ما انقطع بغفلتك .
ذهبيات 3
يقول الحسن البصري رحمه الله : ( استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة ) .
ذهبيات 4
ابتسم فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر.
ذهبيات 5
الصراحة والصدق والثقة
طريق لا يمر به إلا قليل من البشر.
ذهبيات 6
علينا أن نعلم أنه لا شيء يتم في الكون مصادفة ، بل كل شيء بقدر.
ذهبيات 7
ليس عليك إسعاد كل الناس
ولكن عليك أن لا تؤذي أحداً.
ذهبيات 8
لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم والضيق ، لكن أكثر من الشكر والحمدلله تأتيك السعادة والراحة.
ذهبيات 9
ليس كل ماتحبه يسعدك ، وليس كل ما تكرهه يحزنك ، فالسكين رغم نعومة ملمسها تجرحك ، والدواء رغم مرارة مذاقه يشفيك بإذن الله.
ذهبيات 10
يقول القرطبي رحمه الله من كثرت ذنوبه فعليه بسقيا الماء فقد غفر الله ذنوب من سقى الكلب فكيف بمن سقى مؤمناً ) .
ذهبيات 11
العطاء دون طلب يكون أعظم ، والمحبة دون تردد تكون أروع ، والصداقة دون مصالح تكون أصدق.
ذهبيات 12
أوصيك أن لا تحتقر أحداً ولا أي شيء من خلق الله .
فإن الله ما احتقره حين خلقه.
ذهبيات 13
قال الإمام الغزالي رحمه الله عجبا لمن يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق ، ولا يهتم بقلبه الذي هوه محل نظر الخالق سبحانه ) .
ذهبيات 14
يقول ابن القيم رحمه الله: ( ضياع العمر أسوأ من الموت ، فإن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع العمر يقطعك عن الآخرة ) .
ذهبيات 15
إن خسرت شيئاً فتذكر أنك قد ربحت أشياء في حياتك فليست الخسارة هي نهاية المطاف.
ذهبيات 16
سئل الحسن البصري رحمه الله أين تجد الراحة ؟ فقال:سجدة بعد غفلة وتوبة بعد ذنب.
ذهبيات 17
لا تتأخر بالصفح عن الآخرين فربما لا يكونون موجودين عندما تود الصفح عنهم.
ذهبيات 18
قال أحد الحكماء: اكسب قلوب الآخرين بأربع: بطيب الكلام ، وجميل الاهتمام ، وصدق الالتزام ، وحسن المعاملة.
ذهبيات 19
أنت رائع حين تتجاهل من يسيئ إليك ، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك ، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن .
ذهبيات 20
لاتضيّع وقتك في محاولة إرضاء الآخرين ، حتى لا تعيشَ حياتك على طريقتهم.
21 ذهبيات
يقول ابن الجوزي رحمه الله إن مشقة الطاعة تذهب ويبقي ثوابها ، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها )
من يملك الأخلاق والأدب...يسكن في القلوب إلى الأبد !
ذهبيات 2
جدد استغفارك في كل لحظة فبذلك تجدد العهد بينك وبين ربك وتصل ما انقطع بغفلتك .
ذهبيات 3
يقول الحسن البصري رحمه الله : ( استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة ) .
ذهبيات 4
ابتسم فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر.
ذهبيات 5
الصراحة والصدق والثقة
طريق لا يمر به إلا قليل من البشر.
ذهبيات 6
علينا أن نعلم أنه لا شيء يتم في الكون مصادفة ، بل كل شيء بقدر.
ذهبيات 7
ليس عليك إسعاد كل الناس
ولكن عليك أن لا تؤذي أحداً.
ذهبيات 8
لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم والضيق ، لكن أكثر من الشكر والحمدلله تأتيك السعادة والراحة.
ذهبيات 9
ليس كل ماتحبه يسعدك ، وليس كل ما تكرهه يحزنك ، فالسكين رغم نعومة ملمسها تجرحك ، والدواء رغم مرارة مذاقه يشفيك بإذن الله.
ذهبيات 10
يقول القرطبي رحمه الله من كثرت ذنوبه فعليه بسقيا الماء فقد غفر الله ذنوب من سقى الكلب فكيف بمن سقى مؤمناً ) .
ذهبيات 11
العطاء دون طلب يكون أعظم ، والمحبة دون تردد تكون أروع ، والصداقة دون مصالح تكون أصدق.
ذهبيات 12
أوصيك أن لا تحتقر أحداً ولا أي شيء من خلق الله .
فإن الله ما احتقره حين خلقه.
ذهبيات 13
قال الإمام الغزالي رحمه الله عجبا لمن يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق ، ولا يهتم بقلبه الذي هوه محل نظر الخالق سبحانه ) .
ذهبيات 14
يقول ابن القيم رحمه الله: ( ضياع العمر أسوأ من الموت ، فإن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع العمر يقطعك عن الآخرة ) .
ذهبيات 15
إن خسرت شيئاً فتذكر أنك قد ربحت أشياء في حياتك فليست الخسارة هي نهاية المطاف.
ذهبيات 16
سئل الحسن البصري رحمه الله أين تجد الراحة ؟ فقال:سجدة بعد غفلة وتوبة بعد ذنب.
ذهبيات 17
لا تتأخر بالصفح عن الآخرين فربما لا يكونون موجودين عندما تود الصفح عنهم.
ذهبيات 18
قال أحد الحكماء: اكسب قلوب الآخرين بأربع: بطيب الكلام ، وجميل الاهتمام ، وصدق الالتزام ، وحسن المعاملة.
ذهبيات 19
أنت رائع حين تتجاهل من يسيئ إليك ، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك ، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن .
ذهبيات 20
لاتضيّع وقتك في محاولة إرضاء الآخرين ، حتى لا تعيشَ حياتك على طريقتهم.
21 ذهبيات
يقول ابن الجوزي رحمه الله إن مشقة الطاعة تذهب ويبقي ثوابها ، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها )