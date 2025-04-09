ذهبيات 1من يملك الأخلاق والأدب...يسكن في القلوب إلى الأبد !ذهبيات 2جدد استغفارك في كل لحظة فبذلك تجدد العهد بينك وبين ربك وتصل ما انقطع بغفلتك .ذهبيات 3يقول الحسن البصري رحمه الله : ( استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة ) .ذهبيات 4ابتسم فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر.ذهبيات 5الصراحة والصدق والثقةطريق لا يمر به إلا قليل من البشر.ذهبيات 6علينا أن نعلم أنه لا شيء يتم في الكون مصادفة ، بل كل شيء بقدر.ذهبيات 7ليس عليك إسعاد كل الناسولكن عليك أن لا تؤذي أحداً.ذهبيات 8لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم والضيق ، لكن أكثر من الشكر والحمدلله تأتيك السعادة والراحة.ذهبيات 9ليس كل ماتحبه يسعدك ، وليس كل ما تكرهه يحزنك ، فالسكين رغم نعومة ملمسها تجرحك ، والدواء رغم مرارة مذاقه يشفيك بإذن الله.ذهبيات 10يقول القرطبي رحمه الله من كثرت ذنوبه فعليه بسقيا الماء فقد غفر الله ذنوب من سقى الكلب فكيف بمن سقى مؤمناً ) .ذهبيات 11العطاء دون طلب يكون أعظم ، والمحبة دون تردد تكون أروع ، والصداقة دون مصالح تكون أصدق.ذهبيات 12أوصيك أن لا تحتقر أحداً ولا أي شيء من خلق الله .فإن الله ما احتقره حين خلقه.ذهبيات 13قال الإمام الغزالي رحمه الله عجبا لمن يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق ، ولا يهتم بقلبه الذي هوه محل نظر الخالق سبحانه ) .ذهبيات 14يقول ابن القيم رحمه الله: ( ضياع العمر أسوأ من الموت ، فإن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع العمر يقطعك عن الآخرة ) .ذهبيات 15إن خسرت شيئاً فتذكر أنك قد ربحت أشياء في حياتك فليست الخسارة هي نهاية المطاف.ذهبيات 16سئل الحسن البصري رحمه الله أين تجد الراحة ؟ فقال:سجدة بعد غفلة وتوبة بعد ذنب.ذهبيات 17لا تتأخر بالصفح عن الآخرين فربما لا يكونون موجودين عندما تود الصفح عنهم.ذهبيات 18قال أحد الحكماء: اكسب قلوب الآخرين بأربع: بطيب الكلام ، وجميل الاهتمام ، وصدق الالتزام ، وحسن المعاملة.ذهبيات 19أنت رائع حين تتجاهل من يسيئ إليك ، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك ، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن .ذهبيات 20لاتضيّع وقتك في محاولة إرضاء الآخرين ، حتى لا تعيشَ حياتك على طريقتهم.21 ذهبياتيقول ابن الجوزي رحمه الله إن مشقة الطاعة تذهب ويبقي ثوابها ، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها )