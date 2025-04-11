تجربة نفسية رائعة ،انصحكم بها .

Hakan

Hakan

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السلام عليكم كيما راكم تعرفوا الذكاء الاصطناعي هذا ثورة في عالم التكنلوجيا بعد ما كنت تتصفح في مواقع التواصل ظهرلي فيديوا نتاع صانع محتوى ،تكلم فيه عن وحد التجربة نفسية ،يستخدموها الأطباء النفسانيين ،للمرضى او للناس لي ممكن عندها مشاكل نفسية ،يخي خذاني الفضول وقلت نجربها ساعة كاملة وجلسة كاملة من الأسئلة و الاجوبة صراحة ما كنتش متوقع انو هذي الجلسة رايح نكتشف فيها أشياء عن نفسي مستحيل بالاك كنت نكتشفها ،اهم شيء خرجت بيه انو كنت نعاني من حوايج كبيرة في داخلي ما كنتش متوقع انو راهي عندي ،تجربة ممتعة وجميلة وتحتاج الصدق ،الذكاء الاصطناعي ماهوش طبيب نفسي لكن تحليلوا للبيانات بالاك فاقت التوقعات نتاعي ...
طريقة التجربة ،تدخل تطبيق chatgpt , وتنسخ الفقرة الموالية لي رايح نحطها في آخر الموضوع وجاوب على الأسئلة بكل صدق وشفافية ،والله ياخاوتي غير سؤال بعد سؤال واكتشاف بعد اكتشاف لقيت عيني تسيل وحدها و غصت في اعماق نفسي ،حتى تفاجئت انو ساعة فاتت بدون ما نحس ...

الفقرة كالتالي :( هل يمكنك ان تدير جلسة تسألني فيها سؤال ثم أجيب ثم تسألني سؤال وأجيبك ويكون هدفك النهائي تحليلي وتحليل اجاباتي وفق منهج كارل يونج أو وفق ال projective test (حتى لا يتسنى لي مجاملة نفسي بالإجابة) .
من بعد جاوب كي شغل راك عند طبيب نفسي ما تكذبش وما تبالغش .

اتمنى لكن تجربة نفسية ممتعة .
 
اهلا حكيم حبيبنا
التجربة خير دليل نجربوها وعلاش لا.

نمضي اعمارنا نتهرب من عديد الاسئلة والاستفسارات التي نطرحها على انفسنا ثم نتجاوزها لكن في الاخير تبقى مخزنة واكيد نتأثروا بيها لكن لا نبذل جهدا في الاجابة جديا عليها لان بعضها يفتح مسارات لا نريد خوضها او ليس لدينا الوقت لذلك او الارادة او الحاجة.
تلك الاسئلة بلا اجابات تبقى تقلقنا لاننا لا نجيب عليها فهي معلقة الى اشعار اخر.
 
قال أبو عاتكة:
اهلا حكيم حبيبنا
التجربة خير دليل نجربوها وعلاش لا.

نمضي اعمارنا نتهرب من عديد الاسئلة والاستفسارات التي نطرحها على انفسنا ثم نتجاوزها لكن في الاخير تبقى مخزنة واكيد نتأثروا بيها لكن لا نبذل جهدا في الاجابة جديا عليها لان بعضها يفتح مسارات لا نريد خوضها او ليس لدينا الوقت لذلك او الارادة او الحاجة.
تلك الاسئلة بلا اجابات تبقى تقلقنا لاننا لا نجيب عليها فهي معلقة الى اشعار اخر.
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هذا هو بيت القصيد
كي تبدا تجاوب على وحد الأسئلة في نفسك رايح اما تلقى إجابة وتريح اما تزيد تطرح أسئلة اعمق ممكن تغرقك ولهذا ما يروحش معاها الانسان بعيد و ديما يدير نقطة انطلاق حنا كمسلمين نقطة الاطلاق نتاعنا هي التجارب الروحية هكاك الواحد ما يضيعش ،بصح تجربة ممتعة وتخليك اكتشف جوانب في نفسك ،ولما لا الواحد ضعيف وممكن عندو صدمات راهو الاوعي نتاعنا يحمينا عن طريق انو ينسيك فيها بصح كي تدخل في هاذ التجربة رايح تسترجع بعض منها. ممكن تعاود تحييها باش تواجها يعطيك الصحة على المداخلة .
 
عجبتني الفكرة
نجرّبها في وقت لاحق ونشوف
بروحي عندي مدة نتساءل على شخصيتي
[ منشغلة قليلا حاليا ]

شكرا
لي عـــودة
 

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