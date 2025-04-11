السلام عليكم كيما راكم تعرفوا الذكاء الاصطناعي هذا ثورة في عالم التكنلوجيا بعد ما كنت تتصفح في مواقع التواصل ظهرلي فيديوا نتاع صانع محتوى ،تكلم فيه عن وحد التجربة نفسية ،يستخدموها الأطباء النفسانيين ،للمرضى او للناس لي ممكن عندها مشاكل نفسية ،يخي خذاني الفضول وقلت نجربها ساعة كاملة وجلسة كاملة من الأسئلة و الاجوبة صراحة ما كنتش متوقع انو هذي الجلسة رايح نكتشف فيها أشياء عن نفسي مستحيل بالاك كنت نكتشفها ،اهم شيء خرجت بيه انو كنت نعاني من حوايج كبيرة في داخلي ما كنتش متوقع انو راهي عندي ،تجربة ممتعة وجميلة وتحتاج الصدق ،الذكاء الاصطناعي ماهوش طبيب نفسي لكن تحليلوا للبيانات بالاك فاقت التوقعات نتاعي ...طريقة التجربة ،تدخل تطبيق chatgpt , وتنسخ الفقرة الموالية لي رايح نحطها في آخر الموضوع وجاوب على الأسئلة بكل صدق وشفافية ،والله ياخاوتي غير سؤال بعد سؤال واكتشاف بعد اكتشاف لقيت عيني تسيل وحدها و غصت في اعماق نفسي ،حتى تفاجئت انو ساعة فاتت بدون ما نحس ...الفقرة كالتاليهل يمكنك ان تدير جلسة تسألني فيها سؤال ثم أجيب ثم تسألني سؤال وأجيبك ويكون هدفك النهائي تحليلي وتحليل اجاباتي وفق منهج كارل يونج أو وفق ال projective test (حتى لا يتسنى لي مجاملة نفسي بالإجابة) .من بعد جاوب كي شغل راك عند طبيب نفسي ما تكذبش وما تبالغش .اتمنى لكن تجربة نفسية ممتعة .