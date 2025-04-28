سندويشات خفاف ضراف

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة



السلام عليكم

خواتاتي خاوتي اليوم جبتلكم سندويشات هااايلين لعشاء خفيف أو لخرجاتكم اخر الاسبوع أو أي مناسبة عائلية
نحط لكم المكونات

كأس حليب دافيء
كأس ماء دافيء
ملعقة خميرة الخبز
ملعقة سكر
بيضة
ملح
ربع كاس زيت
فرينة

الطريقة


نضع في إناء كأس حليب دافيء وكأس ماء دافيء وملعقة من السكر وملعقة الخميرة تمزج جيدا ثم نضيف الزيت و 4 ملاعق من الفرينة تمزج و تغطى وتترك 10 دقائق
بعد العشر دقائق نضيف ملعقة قهوة ملح ونضيف الفريدة تدريجيا حتى نتحصل على عجين متماسك نوعا ما
نتركه يختمر و يتصاعف حجمه يعدها نقسمها لقطع صغيرة ونفردها وندخلها بالزبدة ونطويها على اثنين ويكون شكلها نصف دائرة
ندهن الوجه بالحليب ونضع فوقها فتات الخبز شابلور أو جلجلان أو أي حبوب تحبيها نشكل خطوط على الوجه لتزيين وتخبز في الفرن حتى تحمر

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بعدها يسهل علينا فتحها ونضع داخلها دجاج مشوي أو طماطم وفلفل وبطاطا مقلية وسلطة المهم تعمريها باي حشوة تحضريها

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المرفقات

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توقيع Oktavio_hinda
تشهي سلمت يمناك على سندوتشات
 
يعطيك الـصـحـة راكـي شـاف
تصلح بلا ملح وسكر ولالا
 
توقيع حاتم خليفة
وعليكم السلام
يمييي تشهي وباينة بنينة الله يبارك🤤
يعطيك الصحة وبصحتكم
 
توقيع *amani*
يعيطك الصحة
والله خرجوا بنان
نقول للأخت كريمة تجربهم ههه
 
توقيع Oussama.GF

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