سندويشات الخبز المنفوخ

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم


اليوم جبتلكم سندويشات تحضروهم للخرجات العائلية أو لعشاء أو غداء خفيف ماتطولش عليكم ونقدملكم المقادير والتحضير


كأس ونص حليب دافيء (كاس ام وليد)
مغرفة كبيرة خميرة الخبز
مغرفة صغيرة سكر
مغرفة صغيرة ملح أو حسب الذوق نتاعكم ممكن أقل
نمزج السوائل ثم نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة نوعا ما طرية

Screenshot_20250712-135109_Pinterest.webp



Screenshot_20250712-135137_Pinterest.webp

نقسمها ونشكلها ونخليها ترتاح

Screenshot_20250712-135208_Pinterest.webp


نروحو نحضرو الحشو

في إناء الخلاط نضع صفار بيضة ملح قطعة من الجبن الطري فلفل اسود القليل من الهريسة وفص ثوم ونضرب كلش حتى نحصل على كريمة ثم نقلي القليل من شرائح اللحم أو لحم مفروم أو دجاج أو تونة الي تحبي

Screenshot_20250712-135446_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-135538_Pinterest.webp



نقلي البطاطا ونخليها تبرد

Screenshot_20250712-135911_Pinterest.webp


نرجع للخبيزات

نحل بالحلال وحدة نغمسها في الحليب ثم في الحلجلان ونقطعها على 2 ونخليها مباشرة في الزيت مع التقليب تنتفح

Screenshot_20250712-134449_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-140235_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-134456_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-140357_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-134101_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-134144_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-134126_Pinterest.webp

ثم نعمرهم بالبطاطا والحم المقلي أو دجاج أو بالتوبة بالزيت أو فلفل مقلي وطماطم أو سلطة خضراء مع زيتون المهم الحشو انتي تعمري على حسب مقدورك



Screenshot_20250712-134213_Pinterest.webp
Screenshot_20250712-134223_Pinterest.webp


وشهية طيبة
 

المرفقات

  • Screenshot_20250712-135446_Pinterest.webp
    Screenshot_20250712-135446_Pinterest.webp
    49.7 KB · المشاهدات: 0
  • Screenshot_20250712-134213_Pinterest.webp
    Screenshot_20250712-134213_Pinterest.webp
    50.9 KB · المشاهدات: 1
  • Screenshot_20250712-134223_Pinterest.webp
    Screenshot_20250712-134223_Pinterest.webp
    63.6 KB · المشاهدات: 1
توقيع Oktavio_hinda
قال Oktavio_hinda:
السلام عليكم


اليوم جبتلكم سندويشات تحضروهم للخرجات العائلية أو لعشاء أو غداء خفيف ماتطولش عليكم ونقدملكم المقادير والتحضير


كأس ونص حليب دافيء (كاس ام وليد)
مغرفة كبيرة خميرة الخبز
مغرفة صغيرة سكر
مغرفة صغيرة ملح أو حسب الذوق نتاعكم ممكن أقل
نمزج السوائل ثم نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة نوعا ما طرية

مشاهدة المرفق 174113


مشاهدة المرفق 174114
نقسمها ونشكلها ونخليها ترتاح

مشاهدة المرفق 174115

نروحو نحضرو الحشو

في إناء الخلاط نضع صفار بيضة ملح قطعة من الجبن الطري فلفل اسود القليل من الهريسة وفص ثوم ونضرب كلش حتى نحصل على كريمة ثم نقلي القليل من شرائح اللحم أو لحم مفروم أو دجاج أو تونة الي تحبي

مشاهدة المرفق 174117مشاهدة المرفق 174118


نقلي البطاطا ونخليها تبرد

مشاهدة المرفق 174119

نرجع للخبيزات

نحل بالحلال وحدة نغمسها في الحليب ثم في الحلجلان ونقطعها على 2 ونخليها مباشرة في الزيت مع التقليب تنتفح

مشاهدة المرفق 174120مشاهدة المرفق 174121مشاهدة المرفق 174122مشاهدة المرفق 174123مشاهدة المرفق 174124مشاهدة المرفق 174125مشاهدة المرفق 174126
ثم نعمرهم بالبطاطا والحم المقلي أو دجاج أو بالتوبة بالزيت أو فلفل مقلي وطماطم أو سلطة خضراء مع زيتون المهم الحشو انتي تعمري على حسب مقدورك



مشاهدة المرفق 174129مشاهدة المرفق 174130

وشهية طيبة
إضغط للتوسيع...
ماشاء الله فنانة
تِسلم الأيادي وصفة موضحة و مشروحة
بالتفصيل

ننتظر جديد وصفاتك اللذيذة
دمتِ مميزة
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

Oktavio_hinda
سندويشات خفاف ضراف
المشاركات
5
المشاهدات
230
dahman kz
dahman kz
Gül Bahar
سندويشات دجاج
المشاركات
3
المشاهدات
985
♡كارينا♡
♡كارينا♡
ا
الخبز المنزلي بطريقه جميله
2
المشاركات
29
المشاهدات
9K
مسك وعنبر
م
L
وصفات الخبز المغربى
المشاركات
5
المشاهدات
2K
AMMOUNA IMEN
A
N
سندويتشات الخبز العربي بالشاورما
2 3
المشاركات
47
المشاهدات
7K
*RAHMA
R
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏