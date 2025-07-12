سندويشات الخبز المنفوخ

Oktavio_hinda
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السلام عليكم
اليوم جبتلكم سندويشات تحضروهم للخرجات العائلية أو لعشاء أو غداء خفيف ماتطولش عليكم ونقدملكم المقادير والتحضير
كأس ونص حليب دافيء (كاس ام وليد)
مغرفة كبيرة خميرة الخبز
مغرفة صغيرة سكر
مغرفة صغيرة ملح أو حسب الذوق نتاعكم ممكن أقل
نمزج السوائل ثم نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة نوعا ما طرية
نقسمها ونشكلها ونخليها ترتاح
نروحو نحضرو الحشو
في إناء الخلاط نضع صفار بيضة ملح قطعة من الجبن الطري فلفل اسود القليل من الهريسة وفص ثوم ونضرب كلش حتى نحصل على كريمة ثم نقلي القليل من شرائح اللحم أو لحم مفروم أو دجاج أو تونة الي تحبي
نقلي البطاطا ونخليها تبرد
نرجع للخبيزات
نحل بالحلال وحدة نغمسها في الحليب ثم في الحلجلان ونقطعها على 2 ونخليها مباشرة في الزيت مع التقليب تنتفح
ثم نعمرهم بالبطاطا والحم المقلي أو دجاج أو بالتوبة بالزيت أو فلفل مقلي وطماطم أو سلطة خضراء مع زيتون المهم الحشو انتي تعمري على حسب مقدورك
وشهية طيبة
اليوم جبتلكم سندويشات تحضروهم للخرجات العائلية أو لعشاء أو غداء خفيف ماتطولش عليكم ونقدملكم المقادير والتحضير
كأس ونص حليب دافيء (كاس ام وليد)
مغرفة كبيرة خميرة الخبز
مغرفة صغيرة سكر
مغرفة صغيرة ملح أو حسب الذوق نتاعكم ممكن أقل
نمزج السوائل ثم نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة نوعا ما طرية
نقسمها ونشكلها ونخليها ترتاح
نروحو نحضرو الحشو
في إناء الخلاط نضع صفار بيضة ملح قطعة من الجبن الطري فلفل اسود القليل من الهريسة وفص ثوم ونضرب كلش حتى نحصل على كريمة ثم نقلي القليل من شرائح اللحم أو لحم مفروم أو دجاج أو تونة الي تحبي
نقلي البطاطا ونخليها تبرد
نرجع للخبيزات
نحل بالحلال وحدة نغمسها في الحليب ثم في الحلجلان ونقطعها على 2 ونخليها مباشرة في الزيت مع التقليب تنتفح
ثم نعمرهم بالبطاطا والحم المقلي أو دجاج أو بالتوبة بالزيت أو فلفل مقلي وطماطم أو سلطة خضراء مع زيتون المهم الحشو انتي تعمري على حسب مقدورك
وشهية طيبة