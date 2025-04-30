ليليا مرام
:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
التفاعل 29.7K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 9,771
- الحلول المقدمة
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- الوظيفة
- مهبولة فسبيطار اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا جماعة اللمة ياو واش راكم وكي راكم وشحاااال توحشتكم بزاس بزاس بزاس كما قالوها ذراري ايا صايي عييت هذا ڤاع وحش بزاف
ياو راني نشوف دنيا ڤاع ولات كبس كبس وادعمني وجولات وام فلانة وعلانة ودبزة ومشاهدات ياو ناس راه همها غي دراهم جولة بالملاير خممت قلت با ليليا هاو احنا واشبينا وزهرنا مالو عوج والا عوجوه قلت وعلاه ما عندناش فالمنتدى جولات احوجي وعلاه ما ندابزوش ويطلعو مشاهدات راهي سماطة تقتل هنا خممتلكم فعفسة قلت نديرو
طوك طوك
طوك طوك نتاعنا يا سادة انو نديؤو جولات جوبتي الاولى مع كحلوش الألماني
@الامين محمد
الجولة الرسمية انو هو يجيب جملة للنقاش يختار آفة وعفسة راهي فالمجتمع وانا لازملي نكون قد نقاش هو يمد فكرة وانا لازم نخرجو غالط وانتوما كبسولي بلاكو تكبسولو يعني راح يكونو مؤيدين ومعارضين لفكرتو او نقاشي انا
والسيع والورد مكان لاه تجوني يديكم فارغين
طوك طوك المنتدى نقاش آفات وعفايس راهم يصراو فالحياة وفالمنتدى ووين نروحو خدمتنا ديارنا مع جوارينا يعني المحتوى هو
ناقشني فلي انت تشوفو صح وانا نشوفك فيه غالط وانتم مناصرين رافضين او قابلين ونوصلو لحل
كبسو كبسو
الموعد ليلة على 9 اذا يساعدكم
الأمين مكان لاه تخمم تغلبني عندي داعمين نتكل عليهم
يا جماعة اللمة ياو واش راكم وكي راكم وشحاااال توحشتكم بزاس بزاس بزاس كما قالوها ذراري ايا صايي عييت هذا ڤاع وحش بزاف
ياو راني نشوف دنيا ڤاع ولات كبس كبس وادعمني وجولات وام فلانة وعلانة ودبزة ومشاهدات ياو ناس راه همها غي دراهم جولة بالملاير خممت قلت با ليليا هاو احنا واشبينا وزهرنا مالو عوج والا عوجوه قلت وعلاه ما عندناش فالمنتدى جولات احوجي وعلاه ما ندابزوش ويطلعو مشاهدات راهي سماطة تقتل هنا خممتلكم فعفسة قلت نديرو
طوك طوك
طوك طوك نتاعنا يا سادة انو نديؤو جولات جوبتي الاولى مع كحلوش الألماني
@الامين محمد
الجولة الرسمية انو هو يجيب جملة للنقاش يختار آفة وعفسة راهي فالمجتمع وانا لازملي نكون قد نقاش هو يمد فكرة وانا لازم نخرجو غالط وانتوما كبسولي بلاكو تكبسولو يعني راح يكونو مؤيدين ومعارضين لفكرتو او نقاشي انا
والسيع والورد مكان لاه تجوني يديكم فارغين
طوك طوك المنتدى نقاش آفات وعفايس راهم يصراو فالحياة وفالمنتدى ووين نروحو خدمتنا ديارنا مع جوارينا يعني المحتوى هو
ناقشني فلي انت تشوفو صح وانا نشوفك فيه غالط وانتم مناصرين رافضين او قابلين ونوصلو لحل
كبسو كبسو
الموعد ليلة على 9 اذا يساعدكم
الأمين مكان لاه تخمم تغلبني عندي داعمين نتكل عليهم