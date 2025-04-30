السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا جماعة اللمة ياو واش راكم وكي راكم وشحاااال توحشتكم بزاس بزاس بزاس كما قالوها ذراري ايا صايي عييت هذا ڤاع وحش بزاف

خممت قلت با ليليا هاو احنا واشبينا وزهرنا مالو عوج والا عوجوه قلت وعلاه ما عندناش فالمنتدى جولات احوجي وعلاه ما ندابزوش ويطلعو مشاهدات راهي سماطة تقتل هنا خممتلكم فعفسة قلت نديرو ياو راني نشوف دنيا ڤاع ولات كبس كبس وادعمني وجولات وام فلانة وعلانة ودبزة ومشاهدات ياو ناس راه همها غي دراهم جولة بالملايرخممت قلت با ليليا هاو احنا واشبينا وزهرنا مالو عوج والا عوجوهقلت وعلاه ما عندناش فالمنتدى جولات احوجي وعلاه ما ندابزوش ويطلعو مشاهدات راهي سماطة تقتل هناخممتلكم فعفسة قلت نديرو

طوك طوك

طوك طوك نتاعنا يا سادة انو نديؤو جولات جوبتي الاولى مع كحلوش الألماني

الجولة الرسمية انو هو يجيب جملة للنقاش يختار آفة وعفسة راهي فالمجتمع وانا لازملي نكون قد نقاش هو يمد فكرة وانا لازم نخرجو غالط وانتوما كبسولي بلاكو تكبسولو يعني راح يكونو مؤيدين ومعارضين لفكرتو او نقاشي انا

والسيع والورد مكان لاه تجوني يديكم فارغين

طوك طوك المنتدى نقاش آفات وعفايس راهم يصراو فالحياة وفالمنتدى ووين نروحو خدمتنا ديارنا مع جوارينا يعني المحتوى هو

ناقشني فلي انت تشوفو صح وانا نشوفك فيه غالط وانتم مناصرين رافضين او قابلين ونوصلو لحل

كبسو كبسو

الموعد ليلة على 9 اذا يساعدكم