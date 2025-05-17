طلب دعاء

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا اخوتنا و اخواتنا في منتدانا الغالي و المميز و الطيب
الدعاء بالشفاء لاخونا @بدر شاكر لانه سيقوم بعملية جراحية بعد الحج مباشرة
لا تبخلوا عليه بالدعاء إن شاء الله هو من طلب مني ذلك في رسالة مني إليه
 
ربي يسهل و الله يرزق الشفاء و يقومك بالسلامة
 
توقيع ام أمينة
ربي يشافيه و يعافيه و يلبسه ثوب الصحة و العافية.. و ان شاء الله تفوت العملية سهلة يا رب.
 
توقيع سحائب الشوق
طهور ان شاء الله اسال الله العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما 🤲
 
توقيع فاتن سيلين
قال ام أمينة:
ربي يسهل و الله يرزق الشفاء و يقومك بالسلامة
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يا رب العالمين
قال سحائب الشوق:
ربي يشافيه و يعافيه و يلبسه ثوب الصحة و العافية.. و ان شاء الله تفوت العملية سهلة يا رب.
إضغط للتوسيع...
إن شاء الله اللهم امين
قال فاتن سيلين:
طهور ان شاء الله اسال الله العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما 🤲
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
بورك فيكم على الردود القيمة
 
ربي يشافيه ويعافيه
 
توقيع habib2

المواضيع المشابهة

ليلي 91
طلب دعاء
المشاركات
12
المشاهدات
624
السلطانة
السلطانة
الامين محمد
تجربة شخصية ـ هو دعاء البسطاااء و الدراويش
المشاركات
13
المشاهدات
844
حاتم خليفة
حاتم خليفة
ليليا مرام
  • مغلق
طلب دعاء لغاليتي
المشاركات
12
المشاهدات
771
ناصر dz
ناصر dz
إلياس
أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
المشاركات
0
المشاهدات
582
إلياس
إلياس
إلياس
أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
المشاركات
4
المشاهدات
557
إلياس
إلياس
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏