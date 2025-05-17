إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
التفاعل 32.9K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,619
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
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اللهم امين يا رب العالمينربي يسهل و الله يرزق الشفاء و يقومك بالسلامة
إن شاء الله اللهم امينربي يشافيه و يعافيه و يلبسه ثوب الصحة و العافية.. و ان شاء الله تفوت العملية سهلة يا رب.
اللهم امين يا رب العالمين اجمعينطهور ان شاء الله اسال الله العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما
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