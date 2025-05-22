المرأة العاملة بين التّحصيـن الفَـقْـري والتّهجيـن الفكـري

إن السعي المستمر للأنثى وراء تحسين مستواها وتحصين مستقبلها، سواءٌ كانت مدفوعة إلى ذلك دفعاً من الظروف والصروف أاو من خلال محاولة تحقيق ذاتها إقتداءاً بأترابٍ ليس من دينها وقومها ،من غير الإهتمام والحذر من مخاطر ذلك السعي على كينونتها وفزيولوجيتها جعلها تخطو خطواتٍ جريئة في عالم الإحتكاك والتواصل والزمالة ،وكان من الأفضل أن لا تكون فيه

إن السعي المستمر للأنثى وراء تحسين مستواها وتحصين مستقبلها، سواءٌ كانت مدفوعة إلى ذلك دفعاً من الظروف والصروف أاو من خلال محاولة تحقيق ذاتها إقتداءاً بأترابٍ ليس من دينها وقومها ،من غير الإهتمام والحذر من مخاطر ذلك السعي على كينونتها وفزيولوجيتها جعلها تخطو خطواتٍ جريئة في عالم الإحتكاك والتواصل والزمالة ،وكان من الأفضل أن لا تكون فيه

إن السعي المستمر للأنثى وراء تحسين مستواها وتحصين مستقبلها، سواءٌ كانت مدفوعة إلى ذلك دفعاً من الظروف والصروف أاو من خلال محاولة تحقيق ذاتها إقتداءاً بأترابٍ ليس من دينها وقومها ،من غير الإهتمام والحذر من مخاطر ذلك السعي على كينونتها وفزيولوجيتها جعلها تخطو خطواتٍ جريئة في عالم الإحتكاك والتواصل والزمالة ،وكان من الأفضل أن لا تكون فيه