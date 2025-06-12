قافلة الصمود لفك الحصار على غزة

dahman kz

dahman kz

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
انطلقت منذ ايام قافلة الصمود لفك الحصار على غزة و تزويدها بالاحتياجات الانسانية اللازمة من عذاء و دواء و حاجيات العيش
فغزة اليوم تعيش أسوأ حالاتها و هي بأمس الحاجة للمساعدات و التدخل
ويتسائل الكثير من المتابعين و المتعاطفين عن مصير القافلة
هل سيتم ايقافها عند الحدود الليبية المصرية
ام انها ستعبر الحدود و تدخل مصر
وان دخلت مصر هل سيزداد حجمها و تتحول لحملة شعبية ظخمة موحدة ام سيتم ايقافها
وهل سيسمح لها الجانب المصري بالوصول لحدود غزة ام سيتم منعها
وان وصلت لحدود غزة كيف سيتعامل العدو معها .. فعدونا لا يرحم و لايهتم لاحد
وان وصلت لحدود غزة ستكون القافلة بحاجة ماسة لحماية ودعم
ومن سيدعم هته القافلة ان تعرض لها العدو ومن سيوفر لها الحماية
وهل تتوقعون حدوث مفجآت

كل هته الاسئلة تدور في اذهان المتابعين و المتعاطفين
فماذا ترى اخي الكريم ؟
وماذا ترين اختي الكريمة ؟
 
توقيع dahman kz
نتمنى ونرجوا ان لن يوقف هذه القافلة اي عميل صهيوني وتصل فعليا لغزة الابيه الشامخة.

من ناحية المفاجأت كل شيء متوقع من عدو لا يعرف الرحمة في قلبه لا لرضيع او شيخ كبير. اتمنى ان لا نتفاجأ بتوقيفها عند حدود دولة عربية بدواعي واهية.
 
توقيع Fethi.dz

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