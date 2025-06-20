نحكي وحدي كي نقلق

السلام عليكم و رحمة الله



اهلا اختي إن شاء الله تكوني لباس ؟



شوفي اختي ما أعرفه أنه هذي حالة عجز ، لازم الإنسان يواجه الأفضل له ، لأنه كي نخليو أشياء في قلوبنا و ما نعبروش عليها فاللحظة هذيك اللي يلزم فيها نعبرو راح ترجع على صحتنا النفسية و الجسدية ، الدليل تقولي ترجع حالتك عبارة عن قلق و تبحث عن الأجوبة و تسأل و تعيش الأجواء مع نفسك اللي كان لازم تعيشها فوقتها .. نظن أنه الصواب هو أن الإنسان يواجه و يعبر و يتحدث فاللحظة ثم بعدها يجلس مع نفسه يفكر و يحلل ويشوف إذا كان عنده حق و إذا ما غلطش ووو باش يستفاد .. لكن تاع تتحدثي مع نفسك هكاك و يكون الأمر بسبب أنك ما واجهتيش الموضوع و لا العباد ساعتها ، راح يولي عندك عجز و يرجعلك قلق .. ما نشوفش أنه هذا الشي اللي بتعمليه هو متنفس ليك لا بل يزيد عليك .. مش لدرجة أنهم يسمعوك كي تتحدثي مع نفسك ، صح لازم نرجعوا لأنفسنا لكن في صمت نشوفو واش درنا و في واش غلطنا وواش كان لازم نديرو لكن مش بالطريقة هذي نشوفها مضرة لنفسك اختي ..



ونعتذر إذا كان رأيي شوية فيه صراحة .. يعني قلت واش نشوف فيه أصح و الله أعلى و أعلم ​