نحكي وحدي كي نقلق

زاد الرحيل
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 14 جوان 2016
- المشاركات
- 4,783
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 1 أفريل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم احباب اللمة
عندي مدة طويلة مدخلتش هذا القسم و اليوم حبيت نسألكم سؤال
مرة على.مرة نهدر مع روحي و نقابض و نجاوب على الاسئلة و نفرغ قلبي و لما يسمعوني يضحكو و يقولولي واش بيك تهدري وحدك.
انتما كيفي ولا لا
عندي مدة طويلة مدخلتش هذا القسم و اليوم حبيت نسألكم سؤال
مرة على.مرة نهدر مع روحي و نقابض و نجاوب على الاسئلة و نفرغ قلبي و لما يسمعوني يضحكو و يقولولي واش بيك تهدري وحدك.
انتما كيفي ولا لا