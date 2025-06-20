نحكي وحدي كي نقلق

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم احباب اللمة
عندي مدة طويلة مدخلتش هذا القسم و اليوم حبيت نسألكم سؤال
مرة على.مرة نهدر مع روحي و نقابض و نجاوب على الاسئلة و نفرغ قلبي و لما يسمعوني يضحكو و يقولولي واش بيك تهدري وحدك.
انتما كيفي ولا لا
 
توقيع زاد الرحيل
هههه نديرها بزاف ساعات الزوج ولا بنتي يقولولي مع من تحكي ههه
رانا كيف كيف
 
توقيع سحائب الشوق
قال زاد الرحيل:
السلام عليكم احباب اللمة
عندي مدة طويلة مدخلتش هذا القسم و اليوم حبيت نسألكم سؤال
مرة على.مرة نهدر مع روحي و نقابض و نجاوب على الاسئلة و نفرغ قلبي و لما يسمعوني يضحكو و يقولولي واش بيك تهدري وحدك.
انتما كيفي ولا لا
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماراكيش وحدك اختي الفضفضة مع النفس شيء طبيعي وصحي نفسيا لما الإنسان يحكي مع روحو راه يحاول يفهم نفسه ويرتب افكارو ويفرغ الضغط الي فيه وقوة داخلية وانا مرات نسأل نفسي ونلومها وأحيانا نصبرها
 
توقيع Oktavio_hinda
هذا تصرف عادي و إذا كان متكرر يصبح غير عادي
انا نهدر وحدي كي نكون مقلقة و لا مضغوطة و ليس كل مرة
و الحديث مع النفس يساعد الإنسان على التفكير و التنظيم و التخفيف من التوتر
لذا لا تقلقي
 
آخر تعديل:
توقيع ام أمينة
توقيع زاد الرحيل
قال سحائب الشوق:
هههه نديرها بزاف ساعات الزوج ولا بنتي يقولولي مع من تحكي ههه
رانا كيف كيف
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نهدروا ونفرغوا في لحظات الغضب و الضغط
مزية منيش وحدي في اللمة ههه
 
توقيع زاد الرحيل
ظهرت الناس كل كيفكيف
انا كنت نحسب روحي غير وحدي
وكنت ديما نقول طبيعة ماهيش مليحة و لازم نحيها.
وماهيش ديما لحقيقة بالصح ساعة ساعة ندير فيها مرجوع كبييير
 
توقيع dahman kz
قال Oktavio_hinda:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماراكيش وحدك اختي الفضفضة مع النفس شيء طبيعي وصحي نفسيا لما الإنسان يحكي مع روحو راه يحاول يفهم نفسه ويرتب افكارو ويفرغ الضغط الي فيه وقوة داخلية وانا مرات نسأل نفسي ونلومها وأحيانا نصبرها
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انا نشوفها انها حالة عجز في المواجهة مع الشخص سواء بالحياء او الغطرسة او غيابه و بالتالي نخرج رد الفعل تاعي لوحدي مع اني نتحدث حتى في حالة السعادة
بالنسبة لحديثك مع نفسك هو محاولة الوصول للنفس الراضية من خلال النفس اللوامة.
لماذا يضحك علينا الجمبع لما يسمعونا نحكيو وحدنا؟
 
توقيع زاد الرحيل
قال ام أمينة:
هذا تصرف عادي
انا نهدر وحدي كي نكون مقلقة و لا مضغوطة
و الحديث مع النفس يساعد الإنسان على التفكير و التنظيم و التخفيف من التوتر
لذا لا تقلقي
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اكيد القلق و الصغط هما السبب الي يخلينا نهدروا وحدنا و هذه الظاهرة تلقايها حتى في الشارع و تقريبا الرجال اكثر و نجدهم مهمومين بزاف و حالتهم يرثى لها
 
توقيع زاد الرحيل
قال dahman kz:
ظهرت الناس كل كيفكيف
انا كنت نحسب روحي غير وحدي
وكنت ديما نقول طبيعة ماهيش مليحة و لازم نحيها.
وماهيش ديما لحقيقة بالصح ساعة ساعة ندير فيها مرجوع كبييير
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ههه اكيد كيف كيف رانا بشر وعندنا هموم و مشاكل و ربي جعل لنا هذه الفضفضة لوحدنا نتكلموا على راحتنا بلا رقيب الا الله لانوا الصمت او العجز عن الرد يخلينا منرفزين اكثر ة ربما محطمين.
 
توقيع زاد الرحيل
قال زاد الرحيل:
انا نشوفها انها حالة عجز في المواجهة مع الشخص سواء بالحياء او الغطرسة او غيابه و بالتالي نخرج رد الفعل تاعي لوحدي مع اني نتحدث حتى في حالة السعادة
بالنسبة لحديثك مع نفسك هو محاولة الوصول للنفس الراضية من خلال النفس اللوامة.
لماذا يضحك علينا الجمبع لما يسمعونا نحكيو وحدنا؟
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يضحكو لانو شي خارج عن المالوف برك
لكن يجب التحكم خارج البيت في البيت عادي انك تحكي مع نفسم لكن في الشارع ممكن الناس يسخروا من الحاجة اللي ما يفهموهاش أو اللي تخرج عن المعايير الاجتماعية المعتادة🤗
 
توقيع Oktavio_hinda
السلام عليكم و رحمة الله

اهلا اختي إن شاء الله تكوني لباس ؟

شوفي اختي ما أعرفه أنه هذي حالة عجز ، لازم الإنسان يواجه الأفضل له ، لأنه كي نخليو أشياء في قلوبنا و ما نعبروش عليها فاللحظة هذيك اللي يلزم فيها نعبرو راح ترجع على صحتنا النفسية و الجسدية ، الدليل تقولي ترجع حالتك عبارة عن قلق و تبحث عن الأجوبة و تسأل و تعيش الأجواء مع نفسك اللي كان لازم تعيشها فوقتها .. نظن أنه الصواب هو أن الإنسان يواجه و يعبر و يتحدث فاللحظة ثم بعدها يجلس مع نفسه يفكر و يحلل ويشوف إذا كان عنده حق و إذا ما غلطش ووو باش يستفاد .. لكن تاع تتحدثي مع نفسك هكاك و يكون الأمر بسبب أنك ما واجهتيش الموضوع و لا العباد ساعتها ، راح يولي عندك عجز و يرجعلك قلق .. ما نشوفش أنه هذا الشي اللي بتعمليه هو متنفس ليك لا بل يزيد عليك .. مش لدرجة أنهم يسمعوك كي تتحدثي مع نفسك ، صح لازم نرجعوا لأنفسنا لكن في صمت نشوفو واش درنا و في واش غلطنا وواش كان لازم نديرو لكن مش بالطريقة هذي نشوفها مضرة لنفسك اختي ..

ونعتذر إذا كان رأيي شوية فيه صراحة .. يعني قلت واش نشوف فيه أصح و الله أعلى و أعلم
 
توقيع Tama Aliche
قال Oktavio_hinda:
يضحكو لانو شي خارج عن المالوف برك
لكن يجب التحكم خارج البيت في البيت عادي انك تحكي مع نفسم لكن في الشارع ممكن الناس يسخروا من الحاجة اللي ما يفهموهاش أو اللي تخرج عن المعايير الاجتماعية المعتادة🤗
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هذا اكيد و الانسان اذا وصل يهدر وحدوا فالشارع اعرفي انو تحتمشاكل كبيرة و ربما توصل للجنون
 
توقيع زاد الرحيل
ماهو ذا وسواس قهري 🤔
أو صراع نفسي ..

عندك ضغوطات اختي او خوف من المواجهة ؟
 
توقيع العَنْقَاءُ
قال Tama Aliche:
السلام عليكم و رحمة الله

اهلا اختي إن شاء الله تكوني لباس ؟

شوفي اختي ما أعرفه أنه هذي حالة عجز ، لازم الإنسان يواجه الأفضل له ، لأنه كي نخليو أشياء في قلوبنا و ما نعبروش عليها فاللحظة هذيك اللي يلزم فيها نعبرو راح ترجع على صحتنا النفسية و الجسدية ، الدليل تقولي ترجع حالتك عبارة عن قلق و تبحث عن الأجوبة و تسأل و تعيش الأجواء مع نفسك اللي كان لازم تعيشها فوقتها .. نظن أنه الصواب هو أن الإنسان يواجه و يعبر و يتحدث فاللحظة ثم بعدها يجلس مع نفسه يفكر و يحلل ويشوف إذا كان عنده حق و إذا ما غلطش ووو باش يستفاد .. لكن تاع تتحدثي مع نفسك هكاك و يكون الأمر بسبب أنك ما واجهتيش الموضوع و لا العباد ساعتها ، راح يولي عندك عجز و يرجعلك قلق .. ما نشوفش أنه هذا الشي اللي بتعمليه هو متنفس ليك لا بل يزيد عليك .. مش لدرجة أنهم يسمعوك كي تتحدثي مع نفسك ، صح لازم نرجعوا لأنفسنا لكن في صمت نشوفو واش درنا و في واش غلطنا وواش كان لازم نديرو لكن مش بالطريقة هذي نشوفها مضرة لنفسك اختي ..

ونعتذر إذا كان رأيي شوية فيه صراحة .. يعني قلت واش نشوف فيه أصح و الله أعلى و أعلم
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ليس حالة عجز دوما و لا حديث دائم
قال Tama Aliche:
السلام عليكم و رحمة الله

اهلا اختي إن شاء الله تكوني لباس ؟

شوفي اختي ما أعرفه أنه هذي حالة عجز ، لازم الإنسان يواجه الأفضل له ، لأنه كي نخليو أشياء في قلوبنا و ما نعبروش عليها فاللحظة هذيك اللي يلزم فيها نعبرو راح ترجع على صحتنا النفسية و الجسدية ، الدليل تقولي ترجع حالتك عبارة عن قلق و تبحث عن الأجوبة و تسأل و تعيش الأجواء مع نفسك اللي كان لازم تعيشها فوقتها .. نظن أنه الصواب هو أن الإنسان يواجه و يعبر و يتحدث فاللحظة ثم بعدها يجلس مع نفسه يفكر و يحلل ويشوف إذا كان عنده حق و إذا ما غلطش ووو باش يستفاد .. لكن تاع تتحدثي مع نفسك هكاك و يكون الأمر بسبب أنك ما واجهتيش الموضوع و لا العباد ساعتها ، راح يولي عندك عجز و يرجعلك قلق .. ما نشوفش أنه هذا الشي اللي بتعمليه هو متنفس ليك لا بل يزيد عليك .. مش لدرجة أنهم يسمعوك كي تتحدثي مع نفسك ، صح لازم نرجعوا لأنفسنا لكن في صمت نشوفو واش درنا و في واش غلطنا وواش كان لازم نديرو لكن مش بالطريقة هذي نشوفها مضرة لنفسك اختي ..

ونعتذر إذا كان رأيي شوية فيه صراحة .. يعني قلت واش نشوف فيه أصح و الله أعلى و أعلم
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ليس حالة عجز و ليست دائمة انما هي اخراج الغضب و حتى التعبير عن السعادة،المواجهة لها قوانين و اصول فمثلا متقدريش تواجهي شخص كثير الكلام و كثير الشر و لا يراعي حرمة الناس ولا المكان يعني خليه ينبح كي الكلب اعزك الله.
كثرة الصراحة وقاحة و كثيرا ما نسمعوا اشخاص يقولوا انا نقول انا صريح و هو ولا واحد يطيق يسمع منوا كلمة
رايك عزيزتي على العين والراس و الاراء تختلف و التفكير ايضا
نورتي صفحتي
 
توقيع زاد الرحيل
قال العَنْقَاءُ:
ماهو ذا وسواس قهري 🤔
أو صراع نفسي ..

عندك ضغوطات اختي او خوف من المواجهة ؟
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ههه ماش لهذي الدرجة مرة على نحكي كلمات قليلة لوحدي و هذي اغلبية الناس تحدث لها
 
توقيع زاد الرحيل
لا مش كيفك بالعكس كي نتقلق ولا نزعف ولا نكون حزينة نسكت ونكون اقل انفعال نجاوب إجابات مختصرة
مليح تخرجي ضغط هداك وتعالجي نفسك ذاتيا طبيبة نفسية لروحك هههه كانت صديقتي في الأقامة الجامعية كيفك أول مرة خلعتني حسبتها هبلت كنن أتظاهر بالنوم كي تجيها هديك الحالة او اذا كنا في نهار نهرب هههه
 
توقيع la lune rose
ايا الحمد لله

كان يقري معي في الجامعة واحد 2013

كي يكون جالس قربي يتكلم وحده يبدأ يكفر ..مثل هيك يقول

" الطاغوت الملعون ..اسكت اسكت الأستاذ الكلب يشرح " يسب يسب " مع قهقهة ..طاغووت والله نقتلو هذا الأستاذ كي ينوضني **** الاستاذ تقول كلب كافر يشبه الطاغوت الاحمر استغفر الله ، استغفر الله ..والله الاستاذ كن ينوضني نسبو ..استغفر الله استغفر الله ..لاعبها يشرح الدرس الكذاب "


شفتي كيف يهدر مع نفسه !! وسواس يا سبحان الله

المشكلة اسمه ، عبد الواحد ...الحمد لله منعتي 🤣
 
توقيع العَنْقَاءُ
200.gif

لا لا لا هاذي الطفلة حكمت التيكي ... تيقرت ... طاحلها بولون .. غير اجريو عليها ... غير شوفولها طبيب !!



هاذوا كامل بلاك سمعتوهم من قبل لما الواحد يشوف شخص يحكي مع روحوا.

حسب منظوري الحديث مع النفس طبعا بعيدا عن انظار العامة نشوفها مرات حاجة يحتاجها الشخص لتفريخ طاقة سلبية فيه او كيما نقولو التفكير بصوت عالي لاجاد حلول لموضوع ما قد يكون يؤرقه او يشغل باله.


@العَنْقَاءُ ... نعينوك طبيب نفسي لي اللمة الجزائرية :D ...
 
توقيع Fethi.dz

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