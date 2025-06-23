سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 4.6K
الجوائز 743
- تاريخ التسجيل
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 2,437
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 15 نوفمبر 1961
- الوظيفة
- متقاعد
- الجنس
- ذكر
السّلام عليكم
إن جيل التسعينات هو جيل مميز للغاية ,,,
و أتحدث عن ذلك من الجانب الإجتماعي و التكويني ...
فهذا الجيل يمثل همزة وصل بين الجيل الذي لم يعرف التكنولوجيا و الرقمنة و الجيل الذي جاء إلى هذا العالم و هو في قمة التطور الرقمي ...
ثم أن هذا الجيل شهد خروج العالم من الصراع الاديولوجي للمعسكرين الشرقي و الغربي
هذا العالم شهد نقلة في التلفزة أيضا
ماذا يميز هذا الجيل في نظركم .؟؟
إن جيل التسعينات هو جيل مميز للغاية ,,,
و أتحدث عن ذلك من الجانب الإجتماعي و التكويني ...
فهذا الجيل يمثل همزة وصل بين الجيل الذي لم يعرف التكنولوجيا و الرقمنة و الجيل الذي جاء إلى هذا العالم و هو في قمة التطور الرقمي ...
ثم أن هذا الجيل شهد خروج العالم من الصراع الاديولوجي للمعسكرين الشرقي و الغربي
هذا العالم شهد نقلة في التلفزة أيضا
ماذا يميز هذا الجيل في نظركم .؟؟