السلام عليكم ورحمة الله



عساكم بخير أهل اللمة الكرام

بداية شكرا للأخ سعد على طرحه الجميل

الذي فتح به بابًا للحديث عن جيل عُرف " بالذهبي "



جيل التسعينات،

هو جيلٌ وُلد في مفترق الأزمنة ، حيث كان العالم يطوي صفحة الأمس ويفتح كتاب الغد

هو الجيل الذي شهد ولادة الإنترنت، لكنّه لعب في الأزقّة قبل أن يطرق باب الشاشات

الجيل الذي اقتنى أول هاتف محمول مشابه للطوبة، وكتب أول رسالة نصية كقصيدة

هو الجيل الذي حفظ أغاني الكاسيت ، وانتقل إلى أقراص الـCD وكأنّه يهاجر من قرية إلى مدينة،

جيل شاهد العالم يتحول من الأبيض والأسود إلى الألوان، لا على التلفاز فقط، بل في تفاصيل الحياة كلها



هو جيلٌ نضج على بُخار الحنين ، لا ينتمي تمامًا للماضي، ولا يذوب كليًا في الحاضر

جيل عرف طعم الانتظار، حين كانت الرسائل تأتي عبر البريد ، لا عبر الإشعارات

جيل كان يُربّي الأمل على عتبات المدرسة ، ويحلم بعالمٍ أكبر من مدينته الصغيرة



هو الورقة الأخيرة في دفتر البراءة، والأولى في دفتر الوعي

هو الحائر بين زمنٍ كان فيه القلب دليله ، وزمنٍ أصبح فيه الذكاء الاصطناعي صديقه

هو الجيل الذي تربّى على " افتح يا سمسم " قبل أن يفتح على " يوتيوب "،

وعاش زمن "سبيستون" حين كانت القيم تُغنّى لا تُفرض



جيل التسعينات .. ليس مجرّد مرحلة زمنية،

بل هو مزاجٌ كامل،

حنينٌ يمشي على قدمين ،

وثقافةٌ تشبه الحكايات التي نسمعها من الجدة، فنبتسم ونغفو، ونحن نعلم أن في داخلنا طفلًا لا يشيخ



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كان الحذاء الجديد عيدًا، والمصروف اليومي كنزًا، و علبة الألوان عالمًا بأسره

نلعب "الغميضة" و"سبع حجار"، و نركض وكأن الأرض لنا وحدنا

لم يكن لدينا "بلايستيشن 5"، لكننا كنّا نملك خيالًا يخلق لعبة من علبة كرتون،

وسيفًا من غصن شجرة، و قلعةً من حيطان المدرسة القديمة



كنا ننتظر بشغف موعد أفلام الكرتون ، كأنّها مواعيد غرامية،

"كونان"، "ريمي"، "كابتن ماجد"، و"سندباد"،

ليسوا مجرّد شخصيات، بل أصدقاءُ الطفولة،

علمونا معنى الشجاعة، والصدق، والدمعة التي تنزل دون أن نخجل منها



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كنا على حافة التحوّل،

مسجل الكاسيت كان رفيقنا في الأعياد، نضغط على زر التسجيل وكأننا نحفظ لحظة من الخلود

جربنا الحياة قبل الإنترنت ، فكان الكتاب صديقنا، و المكتبة معبدنا ،

ثم جاء الحاسوب بـ" ويندوز 98 "،

وصرنا نكتشف الرسام وبرامج الألعاب الصغيرة بدهشة من يرى القمر لأول مرة



أول اتصال بالإنترنت كان حدثًا مقدسًا ،

الصوت الذي يصدره المودام عند الاتصال ما زال محفورًا في الذاكرة،

كأنه مفتاح لبُعدٍ آخر ،

ننتظر صفحات الإنترنت أن تفتح ببطء،

وكان كل موقع نكتشفه كنزًا،

وكل بريد إلكتروني نرسله اعترافًا بأننا دخلنا العالم الكبير



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هو جيلٌ لم تُعلّمه الحياة أن يغلق قلبه بسهولة ،

ولا أن يعتاد الفقد،

فحين خسر صديقًا، ظلّ يحتفظ بصوره في محفظته، لا في ذاكرة هاتف تُنسى بكبسة زر



نشأ في بيتٍ يسمع فيه أخبار الراديو صباحًا،

ويشاهد نشرة الأخبار مع أبيه مساءً،

جيل سمع عن الحروب، وتأثر بها، لكنه لم يفقد إنسانيته



هو الجيل الذي تربى على القيم، ثم كبر ليجد العالم يحاسب على النوايا ويكافئ على المظاهر

جيلٌ تعلّم أن الحياة ليست دائمًا عادلة ،

لكنّه لا يزال يحمل في قلبه بذرة أملٍ تُزهر في كل خيبة



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جيلٌ لا ينتمي كليًا لهذا العصر، ولا يريد العودة كليًا للذي مضى،

هو الجسر بين جيل الورق وجيل الشاشة،

بين القلب والعقل ،

بين الطفولة التي لا تُنسى، والنضج الذي لا مفر منه



جيل التسعينات هو قصيدة عالقة في منتصف دفتر الزمن ،

كل بيت فيها يحمل نغمةً من الماضي،

وكل شطرٍ فيها يتطلّع نحو الغد بخجلٍ وحنين





تحية طيبة

[ لمعانُ الأحداق ]

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