الفجوة بين الأجيال .كيف يتم جسرها ؟

ام أمينة
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عندي شحال ما حطيتش موضوع في هذا القسم
اليوم ديسيديت نحط هاد الموضوع المهم و لي دائما نتلاقاو بيه
الفجوة بين الأجيال في المجتمع الجزائري تظهر بزاف في طريقة التفكير و في القيم و حتى في إستعمال التكنولوجيا
الجيل القديم عاش في وقت كان فيه التركيز على التقاليد و القيم الجماعية
وين كانوا الناس يعتمدوا على بعضهم في حياتهم اليومية
أما الشباب اليوم نشأوا في وقت التكنولوجيا و الإنفتاح العالمي
وين التركيز على الاستقلالية و التطور السريع
هاذ الفرق يولّد أحياناً سوء تفاهم بين الجيلين
باش نقربوا بيناتهم الحوار هو المفتاح
لازم كل طرف يفهم الطرف الآخر و كي يسمعولو باش يفهموا التجارب و المشاعر اللي عاشها كل واحد
النشاطات المشتركة كيما مشاريع الجمعيات ولا فعاليات ثقافية تكون فرصة كبيرة باش يلتقوا و يخدموا مع بعض
مثال آخر الشباب يقدروا يساعدوا الكبار يتعلموا إستعمال الهواتف و الأنترنت
و هاذ الشيئ يعطي فرصة للشباب باش يقربوا منهم و يظهروا ليهم أهميتهم في نفس الوقت الكبار عندهم خبرة و حكمة يقدروا ينقلوها للشباب باش يواجهوا الحياة بتفكير أوسع و أعمق
الأهم هو إحترام إختلاف كل جيل و نعرفو أنو كل جيل عندو وقته و ظروفه اللي شكّلت شخصيته
إذا فهمنا هذا الشي و عملنا عليه نقدروا نبنيو جسر قوي بين الجيلين و يكون المجتمع أكثر تماسك
واش رأيكم؟
هل عندك إضافة للموضوع ؟ نورونا بيها
عندي شحال ما حطيتش موضوع في هذا القسم
اليوم ديسيديت نحط هاد الموضوع المهم و لي دائما نتلاقاو بيه
الفجوة بين الأجيال في المجتمع الجزائري تظهر بزاف في طريقة التفكير و في القيم و حتى في إستعمال التكنولوجيا
الجيل القديم عاش في وقت كان فيه التركيز على التقاليد و القيم الجماعية
وين كانوا الناس يعتمدوا على بعضهم في حياتهم اليومية
أما الشباب اليوم نشأوا في وقت التكنولوجيا و الإنفتاح العالمي
وين التركيز على الاستقلالية و التطور السريع
هاذ الفرق يولّد أحياناً سوء تفاهم بين الجيلين
باش نقربوا بيناتهم الحوار هو المفتاح
لازم كل طرف يفهم الطرف الآخر و كي يسمعولو باش يفهموا التجارب و المشاعر اللي عاشها كل واحد
النشاطات المشتركة كيما مشاريع الجمعيات ولا فعاليات ثقافية تكون فرصة كبيرة باش يلتقوا و يخدموا مع بعض
مثال آخر الشباب يقدروا يساعدوا الكبار يتعلموا إستعمال الهواتف و الأنترنت
و هاذ الشيئ يعطي فرصة للشباب باش يقربوا منهم و يظهروا ليهم أهميتهم في نفس الوقت الكبار عندهم خبرة و حكمة يقدروا ينقلوها للشباب باش يواجهوا الحياة بتفكير أوسع و أعمق
الأهم هو إحترام إختلاف كل جيل و نعرفو أنو كل جيل عندو وقته و ظروفه اللي شكّلت شخصيته
إذا فهمنا هذا الشي و عملنا عليه نقدروا نبنيو جسر قوي بين الجيلين و يكون المجتمع أكثر تماسك
واش رأيكم؟
هل عندك إضافة للموضوع ؟ نورونا بيها