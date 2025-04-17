الفجوة بين الأجيال .كيف يتم جسرها ؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



عندي شحال ما حطيتش موضوع في هذا القسم



اليوم ديسيديت نحط هاد الموضوع المهم و لي دائما نتلاقاو بيه



الفجوة بين الأجيال في المجتمع الجزائري تظهر بزاف في طريقة التفكير و في القيم و حتى في إستعمال التكنولوجيا



الجيل القديم عاش في وقت كان فيه التركيز على التقاليد و القيم الجماعية



وين كانوا الناس يعتمدوا على بعضهم في حياتهم اليومية



أما الشباب اليوم نشأوا في وقت التكنولوجيا و الإنفتاح العالمي



وين التركيز على الاستقلالية و التطور السريع



هاذ الفرق يولّد أحياناً سوء تفاهم بين الجيلين



باش نقربوا بيناتهم الحوار هو المفتاح



لازم كل طرف يفهم الطرف الآخر و كي يسمعولو باش يفهموا التجارب و المشاعر اللي عاشها كل واحد



النشاطات المشتركة كيما مشاريع الجمعيات ولا فعاليات ثقافية تكون فرصة كبيرة باش يلتقوا و يخدموا مع بعض



مثال آخر الشباب يقدروا يساعدوا الكبار يتعلموا إستعمال الهواتف و الأنترنت



و هاذ الشيئ يعطي فرصة للشباب باش يقربوا منهم و يظهروا ليهم أهميتهم في نفس الوقت الكبار عندهم خبرة و حكمة يقدروا ينقلوها للشباب باش يواجهوا الحياة بتفكير أوسع و أعمق



الأهم هو إحترام إختلاف كل جيل و نعرفو أنو كل جيل عندو وقته و ظروفه اللي شكّلت شخصيته



إذا فهمنا هذا الشي و عملنا عليه نقدروا نبنيو جسر قوي بين الجيلين و يكون المجتمع أكثر تماسك



واش رأيكم؟

هل عندك إضافة للموضوع ؟ نورونا بيها ​