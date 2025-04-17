الفجوة بين الأجيال .كيف يتم جسرها ؟

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

عندي شحال ما حطيتش موضوع في هذا القسم

اليوم ديسيديت نحط هاد الموضوع المهم و لي دائما نتلاقاو بيه

الفجوة بين الأجيال في المجتمع الجزائري تظهر بزاف في طريقة التفكير و في القيم و حتى في إستعمال التكنولوجيا

الجيل القديم عاش في وقت كان فيه التركيز على التقاليد و القيم الجماعية

وين كانوا الناس يعتمدوا على بعضهم في حياتهم اليومية

أما الشباب اليوم نشأوا في وقت التكنولوجيا و الإنفتاح العالمي

وين التركيز على الاستقلالية و التطور السريع

هاذ الفرق يولّد أحياناً سوء تفاهم بين الجيلين

باش نقربوا بيناتهم الحوار هو المفتاح

لازم كل طرف يفهم الطرف الآخر و كي يسمعولو باش يفهموا التجارب و المشاعر اللي عاشها كل واحد

النشاطات المشتركة كيما مشاريع الجمعيات ولا فعاليات ثقافية تكون فرصة كبيرة باش يلتقوا و يخدموا مع بعض

مثال آخر الشباب يقدروا يساعدوا الكبار يتعلموا إستعمال الهواتف و الأنترنت

و هاذ الشيئ يعطي فرصة للشباب باش يقربوا منهم و يظهروا ليهم أهميتهم في نفس الوقت الكبار عندهم خبرة و حكمة يقدروا ينقلوها للشباب باش يواجهوا الحياة بتفكير أوسع و أعمق

الأهم هو إحترام إختلاف كل جيل و نعرفو أنو كل جيل عندو وقته و ظروفه اللي شكّلت شخصيته

إذا فهمنا هذا الشي و عملنا عليه نقدروا نبنيو جسر قوي بين الجيلين و يكون المجتمع أكثر تماسك

واش رأيكم؟
هل عندك إضافة للموضوع ؟ نورونا بيها
 
على عكس الأجيال السابقة التي اعتمدت على وسائل تقليدية في التواصل والتعليم والعمل. القيم والعادات الاجتماعية: الأجيال السابقة تميزت بالتمسك القوي بالقيم والتقاليد، بينما يظهر لدى الأجيال الحالية توجه أكبر نحو الاستقلالية والمرونة في القيم، ما يعكس تغير الأولويات والأساليب الحياتية
بورك فيك على طرحك القيم
 

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