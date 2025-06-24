السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مشروبات الطاقة تجتاح الجزائر ... من المسؤول عن صحة الجيل القادم ؟؟

في الوقت الحالي مشروبات الطاقة ولات منتشرة بزاف وسط المراهقين و الشباب في الجزائر



تلقى كل واحد في يدو "إيزم" و لا "نينجا" و لا "تيانتي" يشربها قدام المدرسة ولا في الحومة و كأنها حاجة عادية



بصح واش ما يعرفوش هو أن هاد المشروبات فيها كافيين بزاف و سكر و تقدر تضرهم أكثر ما تنفعهم







علاش يشربوها؟

باش يحسو بالنشاط خاصة كي يكونو سهرانين و لا يراجعو

باش يبينو رواحهم قدام صحابهم كأنها موضة

بعضهم حتى يخلطوها مع حاجات خطيرة باش يزيدو المفعول







واش تقدر تدير فيهم؟

تخربط النوم و تخليهم دايخين فالنهار

تزيد من القلق و التوتر و حتى الإكتئاب

تقدر تجرهم لسلوكيات خطيرة كيما التدخين و لا المخدرات

و في بعض الحالات تقدر تسبب مشاكل فالقلب و لا الأعصاب







واش لازم نديرو؟

يمنعو بيعها للقصر خاصة في المحلات قدام المدارس

نوعيو الأولياء باش ما يشروهاش لأولادهم

نديرو حملات فالمتوسطات و الثانويات باش يفهمو الشباب على خطورتها







المشكل ماشي غير في المشروب المشكل في كيفاش ولات ثقافة عند الشبا

لازم نبدلو هاد الثقافة و نرجعو للطبيعة مثل الماء و العصير الطبيعي و الرياضة