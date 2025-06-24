مشروبات الطاقة تجتاح الجزائر... من المسؤول عن صحة الجيل القادم ؟؟

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

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مشروبات الطاقة تجتاح الجزائر ... من المسؤول عن صحة الجيل القادم ؟؟



في الوقت الحالي مشروبات الطاقة ولات منتشرة بزاف وسط المراهقين و الشباب في الجزائر

تلقى كل واحد في يدو "إيزم" و لا "نينجا" و لا "تيانتي" يشربها قدام المدرسة ولا في الحومة و كأنها حاجة عادية

بصح واش ما يعرفوش هو أن هاد المشروبات فيها كافيين بزاف و سكر و تقدر تضرهم أكثر ما تنفعهم



علاش يشربوها؟
باش يحسو بالنشاط خاصة كي يكونو سهرانين و لا يراجعو
باش يبينو رواحهم قدام صحابهم كأنها موضة
بعضهم حتى يخلطوها مع حاجات خطيرة باش يزيدو المفعول



واش تقدر تدير فيهم؟
تخربط النوم و تخليهم دايخين فالنهار
تزيد من القلق و التوتر و حتى الإكتئاب
تقدر تجرهم لسلوكيات خطيرة كيما التدخين و لا المخدرات
و في بعض الحالات تقدر تسبب مشاكل فالقلب و لا الأعصاب



واش لازم نديرو؟
يمنعو بيعها للقصر خاصة في المحلات قدام المدارس
نوعيو الأولياء باش ما يشروهاش لأولادهم
نديرو حملات فالمتوسطات و الثانويات باش يفهمو الشباب على خطورتها



المشكل ماشي غير في المشروب المشكل في كيفاش ولات ثقافة عند الشبا
لازم نبدلو هاد الثقافة و نرجعو للطبيعة مثل الماء و العصير الطبيعي و الرياضة


......
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع ام أمينة
توقيع ام أمينة
قال فادي محمد:
المسؤولية تتحملها وزارة التجارة والأولياء
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أكيد تتحملها وزارة التجارة و مصلحة حماية المستهلك و بالدرجة الأولى الأولياء لي لازم ينبهو أولادهم على خطورة هذه المشروبات و تأثيرها على الصحة

شكرا على مرورك و ردك في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرة خرجت شريت t.n.t
لبنتي صغيرة خيرتها وحدها

روحت بيها للدار


الزوج دار حالة وانا نحسب فيها عصير
مقريتهاش


نرجع للموضوع المهم والخطير
المشكل في لي يبيعها وكيفاه دخلت!

الانسان كي يكونو ولادو صغار يقدر يوعيهم
لكن كاين اطفال ومراهقين يشروها ويشربوها دون اذن اوليائهم


مشكورة لطرح هذا الموضوع المهم
 
توقيع السلطانة
توقيع ام أمينة
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرة خرجت شريت t.n.t
لبنتي صغيرة خيرتها وحدها

روحت بيها للدار


الزوج دار حالة وانا نحسب فيها عصير
مقريتهاش


نرجع للموضوع المهم والخطير
المشكل في لي يبيعها وكيفاه دخلت!

الانسان كي يكونو ولادو صغار يقدر يوعيهم
لكن كاين اطفال ومراهقين يشروها ويشربوها دون اذن اوليائهم


مشكورة لطرح هذا الموضوع المهم
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المرة الجاية اتولهي لواش تشري
المشكل يديروها بألوان مغرية للجميع
انا اتفادى جميع المشروبات الصناعية لأطفالي لأنها تسبب حساسيات و تسبب فرط الحركة

ربي يجيب ساعة الخير و ربي يحمي أولادنا
مشكورة غاليتي على المرور و الرد
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
المرة الجاية اتولهي لواش تشري
المشكل يديروها بألوان مغرية للجميع
انا اتفادى جميع المشروبات الصناعية لأطفالي لأنها تسبب حساسيات و تسبب فرط الحركة

ربي يجيب ساعة الخير و ربي يحمي أولادنا
مشكورة غاليتي على المرور و الرد
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انا اصلا منعرفهاش حسبتها عصير
مؤخرا منعت كلش على الاولاد حتى العصير تاع القرعة
مسلكناش من الاكل غير صحي نزيدو مشروبات الطاقة الحالة تخوف

ربي يستر وليداتنا
 
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قال السلطانة:
انا اصلا منعرفهاش حسبتها عصير
مؤخرا منعت كلش على الاولاد حتى العصير تاع القرعة
مسلكناش من الاكل غير صحي نزيدو مشروبات الطاقة الحالة تخوف

ربي يستر وليداتنا
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حاجة مليحة كي منعتيهم مع الوقت يوالفوا
و ربي يحفظلك وليداتك
شكرا لردك مرة ثانية
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
حاجة مليحة كي منعتيهم مع الوقت يوالفوا
و ربي يحفظلك وليداتك
شكرا لردك مرة ثانية
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امين يارب ويحفظلك اولادك
 
توقيع السلطانة
سؤال عميق ومؤلم في آنٍ واحد،
لأن ما يحدث ليس مجرد اجتياح لمنتجٍ في السوق، بل هو اختراق صامت لصحة جيلٍ بأكمله ..
أضيف نحن أيضًا، كمجتمع
حين نضحك على الطفل الذي يشرب "الإيزم" ونصفه بـ "الرجل الكبير"
نُعزز هذه السلوكيات
الصمت عن الخطأ، هو مشاركة فيه

لابد من حملة توعية مثلها مثل التوعية ضد التدخين وغيره

بوركتِ أختي
 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال لمعانُ الأحداق:
سؤال عميق ومؤلم في آنٍ واحد،
لأن ما يحدث ليس مجرد اجتياح لمنتجٍ في السوق، بل هو اختراق صامت لصحة جيلٍ بأكمله ..
أضيف نحن أيضًا، كمجتمع
حين نضحك على الطفل الذي يشرب "الإيزم" ونصفه بـ "الرجل الكبير"
نُعزز هذه السلوكيات
الصمت عن الخطأ، هو مشاركة فيه

لابد من حملة توعية مثلها مثل التوعية ضد التدخين وغيره

بوركتِ أختي
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صح كي نسكتو على الغلط نولو طرف منه لازمنا توعية حقيقية توصل بقلب الشباب قبل عقلهم
السكوت ماشي حل و الوقت راهو يجري

شكرا على مرورك و ردك في الموضوع
 
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