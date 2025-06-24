ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مشروبات الطاقة تجتاح الجزائر ... من المسؤول عن صحة الجيل القادم ؟؟
في الوقت الحالي مشروبات الطاقة ولات منتشرة بزاف وسط المراهقين و الشباب في الجزائر
تلقى كل واحد في يدو "إيزم" و لا "نينجا" و لا "تيانتي" يشربها قدام المدرسة ولا في الحومة و كأنها حاجة عادية
بصح واش ما يعرفوش هو أن هاد المشروبات فيها كافيين بزاف و سكر و تقدر تضرهم أكثر ما تنفعهم
علاش يشربوها؟
باش يحسو بالنشاط خاصة كي يكونو سهرانين و لا يراجعو
باش يبينو رواحهم قدام صحابهم كأنها موضة
بعضهم حتى يخلطوها مع حاجات خطيرة باش يزيدو المفعول
واش تقدر تدير فيهم؟
تخربط النوم و تخليهم دايخين فالنهار
تزيد من القلق و التوتر و حتى الإكتئاب
تقدر تجرهم لسلوكيات خطيرة كيما التدخين و لا المخدرات
و في بعض الحالات تقدر تسبب مشاكل فالقلب و لا الأعصاب
واش لازم نديرو؟
يمنعو بيعها للقصر خاصة في المحلات قدام المدارس
نوعيو الأولياء باش ما يشروهاش لأولادهم
نديرو حملات فالمتوسطات و الثانويات باش يفهمو الشباب على خطورتها
المشكل ماشي غير في المشروب المشكل في كيفاش ولات ثقافة عند الشبا
لازم نبدلو هاد الثقافة و نرجعو للطبيعة مثل الماء و العصير الطبيعي و الرياضة
......
مشروبات الطاقة تجتاح الجزائر ... من المسؤول عن صحة الجيل القادم ؟؟
في الوقت الحالي مشروبات الطاقة ولات منتشرة بزاف وسط المراهقين و الشباب في الجزائر
تلقى كل واحد في يدو "إيزم" و لا "نينجا" و لا "تيانتي" يشربها قدام المدرسة ولا في الحومة و كأنها حاجة عادية
بصح واش ما يعرفوش هو أن هاد المشروبات فيها كافيين بزاف و سكر و تقدر تضرهم أكثر ما تنفعهم
علاش يشربوها؟
باش يحسو بالنشاط خاصة كي يكونو سهرانين و لا يراجعو
باش يبينو رواحهم قدام صحابهم كأنها موضة
بعضهم حتى يخلطوها مع حاجات خطيرة باش يزيدو المفعول
واش تقدر تدير فيهم؟
تخربط النوم و تخليهم دايخين فالنهار
تزيد من القلق و التوتر و حتى الإكتئاب
تقدر تجرهم لسلوكيات خطيرة كيما التدخين و لا المخدرات
و في بعض الحالات تقدر تسبب مشاكل فالقلب و لا الأعصاب
واش لازم نديرو؟
يمنعو بيعها للقصر خاصة في المحلات قدام المدارس
نوعيو الأولياء باش ما يشروهاش لأولادهم
نديرو حملات فالمتوسطات و الثانويات باش يفهمو الشباب على خطورتها
المشكل ماشي غير في المشروب المشكل في كيفاش ولات ثقافة عند الشبا
لازم نبدلو هاد الثقافة و نرجعو للطبيعة مثل الماء و العصير الطبيعي و الرياضة
......
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