أمور تتلف العقل! والكبد!

الأسباب الرئيسية المسببة لتلف العقل هي️1 . عدم تناول وجبة الإفطار الصباحية.️2 . الإفراط في تناول الطعام بكثرة️3 . التدخين .️4 . التناول المفرط للسكر️5 . تلوث الهواء .️6 . الحرمان من النوم .️7 . تغطية الرأس خلال النوم .️8 . إجهاد المخ خلال فترة المرض️9 . عدم تحفيز الذات️10.ندرة التحدث أو إجراء الحوار️الأسباب الرئيسية المسببة في إتلاف الكبد1 - النوم المتأخر2- عدم التبول في الصباح3- تناول الأطعمة بشراهة4- عدم تناول إفطار الصباح5- المبالغة في تناول الأدوية الطبية6- إستهلاك المواد الحافظة. والملونة والمحليات الاصطناعية7- إستهلاك الزيوت غير الصحية8- إستهلاك الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنةصلوا على رسول الله