أمور تتلف العقل! والكبد!

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو منتسِب ::
الأسباب الرئيسية المسببة لتلف العقل هي🔹

🔹️1 . عدم تناول وجبة الإفطار الصباحية.
🔹️2 . الإفراط في تناول الطعام بكثرة
🔹️3 . التدخين .
🔹️4 . التناول المفرط للسكر
🔹️5 . تلوث الهواء .
🔹️6 . الحرمان من النوم .
🔹️7 . تغطية الرأس خلال النوم .
🔹️8 . إجهاد المخ خلال فترة المرض
🔹️9 . عدم تحفيز الذات
🔹️10.ندرة التحدث أو إجراء الحوار

🔹️الأسباب الرئيسية المسببة في إتلاف الكبد🔹

1 - النوم المتأخر
2- عدم التبول في الصباح
3- تناول الأطعمة بشراهة
4- عدم تناول إفطار الصباح
5- المبالغة في تناول الأدوية الطبية
6- إستهلاك المواد الحافظة. والملونة والمحليات الاصطناعية
7- إستهلاك الزيوت غير الصحية
8- إستهلاك الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنة

صلوا على رسول الله
 
توقيع طمطومة مصطفى

المواضيع المشابهة

رضا الرحمان غايتي
الأسباب الرئيسية المسببة لـ
المشاركات
2
المشاهدات
437
رضا الرحمان غايتي
رضا الرحمان غايتي
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏