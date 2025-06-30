أمور تتلف العقل! والكبد!

طمطومة مصطفى
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 68
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 12 جوان 2025
- المشاركات
- 34
- محل الإقامة
- قسنطينة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الوظيفة
- أستاذة
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- العمر
- 30 إلى 35 سنة
- الجنس
- أنثى
الأسباب الرئيسية المسببة لتلف العقل هي️
️1 . عدم تناول وجبة الإفطار الصباحية.
️2 . الإفراط في تناول الطعام بكثرة
️3 . التدخين .
️4 . التناول المفرط للسكر
️5 . تلوث الهواء .
️6 . الحرمان من النوم .
️7 . تغطية الرأس خلال النوم .
️8 . إجهاد المخ خلال فترة المرض
️9 . عدم تحفيز الذات
️10.ندرة التحدث أو إجراء الحوار
️️الأسباب الرئيسية المسببة في إتلاف الكبد
1 - النوم المتأخر
2- عدم التبول في الصباح
3- تناول الأطعمة بشراهة
4- عدم تناول إفطار الصباح
5- المبالغة في تناول الأدوية الطبية
6- إستهلاك المواد الحافظة. والملونة والمحليات الاصطناعية
7- إستهلاك الزيوت غير الصحية
8- إستهلاك الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنة
صلوا على رسول الله
️1 . عدم تناول وجبة الإفطار الصباحية.
️2 . الإفراط في تناول الطعام بكثرة
️3 . التدخين .
️4 . التناول المفرط للسكر
️5 . تلوث الهواء .
️6 . الحرمان من النوم .
️7 . تغطية الرأس خلال النوم .
️8 . إجهاد المخ خلال فترة المرض
️9 . عدم تحفيز الذات
️10.ندرة التحدث أو إجراء الحوار
️️الأسباب الرئيسية المسببة في إتلاف الكبد
1 - النوم المتأخر
2- عدم التبول في الصباح
3- تناول الأطعمة بشراهة
4- عدم تناول إفطار الصباح
5- المبالغة في تناول الأدوية الطبية
6- إستهلاك المواد الحافظة. والملونة والمحليات الاصطناعية
7- إستهلاك الزيوت غير الصحية
8- إستهلاك الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنة
صلوا على رسول الله