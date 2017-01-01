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قليل مما في قلبي في هذا القسم ^^

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏4 جانفي 2018 على 13:38.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ^^

    و جيت شغل نفرغ قلبي :giggle: بلاك كي تحكي هكا في صفحات

    من العالم الافتراضي تلقى نفسك ترتاح

    صح أنا منعرفش نحكي للناس اللي عايشة معاي وحتى وكانت قريبة ليا

    حتى أختي اللي كنت نحكيلها واش فقلبي وليت ما نقدرش نحكيلها ، علاه !!!

    معلابليش علاه خخهههه انتوما اعطوني تفسير للحالة هذي ( نكون حاكمة

    في قلبي و نتعمر ومن بعد نخمم نشوف صحبتي ولا اختي و نقول اليوم نريح

    في بلاصة نحكيلهم كامل واش عندي و نرتاح شوي .. بصح معرف كيفاه حتى

    نلقى نفسي و قلبي ماشي مرتاح بقرب الناس ومنعرفش نحكيلهم سري و همي )

    فهموني ؟!

    ..

    واش السبب اللي يخلي الانسان ما يقدرش يستمتع بحياتوا ، وحتى كي تحب

    تبدل جو تقول نخرج نتمشى شوي نحي على خاطري ، جامي تكمل نهارك بخير

    يتقلب دماغك و شعورك و تحس بالضيق اكثر ،. وعلاه ؟ حبيت نفهم

    و ما لقيتش اللي يفهمني صاي كملت القراية هههه مكانش معلمي و استاذي ههه

    ...

    تعرفوا علاش اليوم رانيىفي هذا القسم نكتب فيه و من القلب تان ؟!

    اليوم كي خرجت تلاقيت بمدير الابتدائية اللي قريت فيها عامين " الخامسة

    و السادسة " و تخيلوا دوك في عمري 23 سنة الله يبارك عجوزة بصحتها ههههه

    و الله مازال يتذكرني و هو خلصلي البلاصة فالبيس و قالي : انتيا مازلتي

    فالذاكرة خاطر كنتوا تقراوا و نتائجكم و تربيتكم خلاتنا نتفكروكم"

    قلتلوا : " اييه و شوف دوك و الله رجعتني نتحسر على اللي فات ، دوك واش

    نكونوا حنا والوا ، قرينا ، وتعبنا باش فالاخير نتكركروا أرض و نتمناوا نروحوا

    بحر جو و الارض نخلوها للي صمطوها هههه "

    و الله تفكرت من كلاموا حوايج حتى نفسي اللي ضايعة و تايهة .. تفكرت بلي

    طيشت قرايتي و معلابليش كيفاه حتى سمحت لنفسي تتوقف هنا ..

    هو قالي : " واش تحبي يا بنتي ماشي بيدكم بلادنا هي اللي ما خلاتكمش

    تكملوا حياتكم و تحققوا واش تحبوا " والله كي قالي هكا بلا ما هدرتلوا واش

    في قلبي غير قريب بكيت خاطر راه كي اللي حاس بيا و عرف واش كاين

    بلا ما ننكق حرف ..

    و الله غير تفكرت نفسي القديمة كيفاه كنت ، ما يهمني حتى شي ..

    قريت فالبرد و لبست ماشي مليح ، مادفيتش و جعت و مرضت و قريب راح

    النظر تاعي و تحڨرت وكلشي و صبرت و نجحت و نهار كبرت و خرجت

    من 18 سنة طحت لا كانت البداية تاع الطيحة تاعي .. و لقيت بلي كانوا ناس

    يحسدوك حتى على ضحكتك .. والله وحدة قالتهالي و ما كانتش علابلها

    واش راني عايشة فحياتي .. قالتلي : " شوفوا فاطمة ديما تلقاها تضحك

    رغم كلشي " .. ضحكتلها و كملت طريقي و ماكانتش تشوف واش فالداخل

    تاعي .. لوكان ما حسدتنيش وقتها ..

    قالولي الشكوى لربي .. قلتلهم : علاه ماكانش اللي يقولك افتح قلبك و هات

    ما لديك لترتاح ..

    "فطوم" .. يعطيكم الصحة كي درتوا هذا الركن باش نعرفوا نحكوا بلا ما نتشتتوا

    مرسي ^^
     
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    الصحافية الساخرة, ‏4 جانفي 2018 على 13:38
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    تم الاعتماد نرجعلك باذن الله
     
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    hakim story, ‏4 جانفي 2018 على 19:28
    #2
  3. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماعليه طمطومة
    مانقلكش حكيلي ونضغط عليك، بصح ديري فبالك وقت ماتحتاجيني ان شاء الله راح نكون معاك ونعاونك بالشيء اللي نقدر عليه
    ونتمنى نكون لحد الساعة درت واجبي كصديقة ليك واسمحيلي ادا كان فيه يوم قصرت فحقك
    لانو علابالي قصرت بزاف فحق لحباب مرات لا تعد ولا تحصى
    ربي يقدرك ان شاء الله ويصبرك
    وعسى ان تكرهو شيء وهو خير لكم وعسى ان تحبو شيء وهو شر لكم
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    missing heart, ‏4 جانفي 2018 على 19:45
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    مشكور اخي حكيم على اعتماد الموضوع ^^

    ان شاء الله ، انتظر مرورك و رأيك
     
    missing heart معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 جانفي 2018 على 21:28
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    و عليكم السلام و رحمة الله

    شوفي شيموثا بلاكي تزيدي تعاودي هدرة هذي تاع راني مقصرة معاك لاااااا اختي انتيا غالية عليا وعلابلك بلي انتي اول وحدة تقبلتني كصديقة واخت وهذسي مننساهلكش ، وديما راكي تسقسي عليا والله يكتر خيرك و ربي يجازيك كل خير .. راني فالواقع يا أنميتي لست بخير والله عالم برك و مانيش نقدر نحكي معرف علاه اسك كاينة حاجة من الماضي مزالها تعذب فيا وهي اللي وصلتني لهذي الحالة او ماذا والله لا أعلم ..
     
    missing heart معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 جانفي 2018 على 21:33
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    لما نكون قادرة ان شاء الله مالا ونخليك تهدري بلسيف عليك
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    missing heart, ‏4 جانفي 2018 على 21:36
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    ههههخههههههه شغيغة
     
    missing heart معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 جانفي 2018 على 21:47
    #7
  8. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    في مثل هذه امواضيع تكثار الهدرة يخسر واش راك تقصد
    اختي الناس يسعون لتحطيمك منذ ان تولد حتى آخر نفس في عمرك
    الا والديك اللي يحبولك الخير
    لذا مادام في الآخرة اواحد يقول نفسي نفسي علاش من الدنيا يقول هذا الشيء نفسي نفسي وخلاص ربي يهنيك
    ومازالك صغيرة تقدري تنجحي وتكملي قرايتك برك ما تحقريش روحك
    وتقدري تنجحي كذالك
     
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    hakim story, ‏6 جانفي 2018 على 19:09
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    مش من عادتي نقرا مواضيع طولية كيما هاك ههه

    بصح ذي المرة مش عارف كفاه جا الالهام و قريت موضوعك الطويل جدا

    اما بالعودة لمشاكلك ... او بالاحرى ... مكنوناتك ...

    وش نقولك ...الناس قاع تمر بمراحل كيما هاك

    بصح وشني ... الواحد يبقى متفائل رغم صعوبة الامر احيانا

    صحيح كاين قاشي يقولك تفاءل و كذا ... و مزال الخير ...

    صح كاين الخير الحمد لله و مزال الى يوم الدين نشالله

    بصح ساعات الانسان يحس بلي الحطام الي بيه راه من الداخل ... و الحطام الداخلي

    ماكاش الي يقدر يجبرو الا هذاك الانسان بنفسو ...

    لذلك نقولك ... انفضي القبرة على روحك ... و شوفي القدام

    و تمسكي بالمبادئ لي راكي بانية عليها ساسك ...

    و ربي يوفقك نشالله

    و بالعافية





     
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    habchisalaheddin, ‏6 جانفي 2018 على 19:17
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    إن شاء الله أخي حكيم

    بارك الله فيك ^^ .. شكرا لك
     
    hakim story معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏6 جانفي 2018 على 19:23
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله

    إن شاء الله ^^ ، و الله فرحت كي جات النصيحة من عندك خويا صلاح ربي يهنيك .. بارك الله فيك و مشكور بزاااف كي كسرت راسك العاجز باش تقرى موضوعي .. يعطيك الصحة ..
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏6 جانفي 2018 على 19:25
    #11
  12. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    مانيش عارف شا قصة قريب فقدت نظري، ولا شا كاين في قلبك، بصّح نعرف حاجة يسمّوها الرّاحة النفسية، وهي اللي تسيطر على المشاعر، والعقل والقلب، ومرّات حتى الجسد.

    المسلم إذا حزن يحزن قدّ واش صرا، ويوكّل أمره لله ويعرف بلي كل أمره خير، إيمانا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وبحكمة ربّنا سبحانه.

    والمسلم إذا فرح، يفرح قدّ واش صرا، وما يخلّيش الفرحة تنسّيه الموت والقبر والآخرة.

    وعلى بالي هذي هدرة تبان جينيريك، وتقولي قاع نأمنوا بيها، بصح كاين فرق بين تأمّن بيها وبين تطبّقها!

    كيما اللي يقولك ربّي هو الرّازق، وتلقاه يخدم في بنك ربوي، ولا كي يجيه واحد مش خدام يخطب بنته يقوله لا خاصني اللي يصرف عليها!

    يا ربّي الرزّاق يا الخدمة ما تظليش تلعب هاك وهاك.

    يا "أمر المؤمن كلّه له خير" يضحك قده ويبكي قدّه ويرضى بالقدر كامل.
    يا "يا ربي وعلاش درتلي هكذا، وعلاش زدت في الجزائر وعلاش تعذّبت في دنياي؟" ما تظليش تلعبي هاك وهاك.

    هذا كلّه من جانب "تجنّب أنّ قلب البنادم يتعمّر": كلّ شي خير، الإيمان بالقضاء خيره وشرّه من أركان الإيمان، والدّنيا دار فناء، والآخرة هي اللي تهم!

    أمّا من جانب "خلاص قلبي راه معمّر، شا ندير؟" فيقولوا: اللي شاف همّ الناس نسى همّو. هذي وحدة

    والزّاوجة، أحسن شخص تشكيله بلا ما يكون متمنيلك الشر ولا كاره من شكواك هو اللي عايش نفس حالتك.

    امالا شوفي وحدة من الأخوات اللي قلبها معمّر كيفك وكلّ وحدة تشكي للأخرى، حتّى تتحابوا على الشكوى هذي ههههه.

    بصح خير من تزوري سبيطار ولا تشكي لواحد، الاحتساب والصّبر والدّعاء. الله يهنّي بالك ويملا قلبك رضا وسرور
     
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    {هِشام}, ‏6 جانفي 2018 على 19:30
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    إن شاء الله يا رب

    بارك الله فيك على النصايح ، ربي يحفظك كامل واش قلته راح نديره في راسي ان شاء الله

    جزيت خيرا اخ هشام ^^
     
    {هِشام} معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏6 جانفي 2018 على 21:10
    #13
  14. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    كاين بعض الآمال والأحلام والغايات سطرناها في الصغر أواثناء الدراسة او في بداية العمل او بداية الزواج ... الخ لم يكتب لنا ان نحققها بالشكل الذي كنا نريده فهي الانتكاسات تُخلق من جديد وفي كل مرة تعود الينا بدون شرط ان نتذكرها لكنها تبقى في القلب والوجدان كالحرقة نحس بها احيانا ولا نعرف مصدرها نحس بالضيق والحزن والحيرة والهم.
    نظن انو نعيش واقع لم نختاره ولا نريده كنا نريد افضل منه لكن قسمة الله تسبق رغبتنا وله في ذلك حكمة وقدرة .
    لا نجد ما نعزي به انفسنا سوى شكر الله على كل نعمة لهذا لما نحس بالضيق نتوجه لله فيفرج كربنا ويزيل همنا وحزننا لانه اعلم به منا واعلم بما سيصير اليه مستقبلا وان شاء الله يكون خير مما خططنا ورغبنا . ولا نثق في سواه .
    ربي يبارك فيك وفي الجميع .
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏7 جانفي 2018 على 15:17
    #14
  15. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    إن شاء الله .. بارك الله فيك أخي ^^

    نعم ما علينا سوى ان نشكر الله ونحمده على كل شيء و على كل حال ..

    شكرا لك ..
     
    الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018 على 16:39
    #15

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