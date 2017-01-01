قليل مما في قلبي في هذا القسم ^^

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته



^^



و جيت شغل نفرغ قلبي بلاك كي تحكي هكا في صفحات



من العالم الافتراضي تلقى نفسك ترتاح



صح أنا منعرفش نحكي للناس اللي عايشة معاي وحتى وكانت قريبة ليا



حتى أختي اللي كنت نحكيلها واش فقلبي وليت ما نقدرش نحكيلها ، علاه !!!



معلابليش علاه خخهههه انتوما اعطوني تفسير للحالة هذي ( نكون حاكمة



في قلبي و نتعمر ومن بعد نخمم نشوف صحبتي ولا اختي و نقول اليوم نريح



في بلاصة نحكيلهم كامل واش عندي و نرتاح شوي .. بصح معرف كيفاه حتى



نلقى نفسي و قلبي ماشي مرتاح بقرب الناس ومنعرفش نحكيلهم سري و همي )



فهموني ؟!



..



واش السبب اللي يخلي الانسان ما يقدرش يستمتع بحياتوا ، وحتى كي تحب



تبدل جو تقول نخرج نتمشى شوي نحي على خاطري ، جامي تكمل نهارك بخير



يتقلب دماغك و شعورك و تحس بالضيق اكثر ،. وعلاه ؟ حبيت نفهم



و ما لقيتش اللي يفهمني صاي كملت القراية هههه مكانش معلمي و استاذي ههه



...



تعرفوا علاش اليوم رانيىفي هذا القسم نكتب فيه و من القلب تان ؟!



اليوم كي خرجت تلاقيت بمدير الابتدائية اللي قريت فيها عامين " الخامسة



و السادسة " و تخيلوا دوك في عمري 23 سنة الله يبارك عجوزة بصحتها ههههه



و الله مازال يتذكرني و هو خلصلي البلاصة فالبيس و قالي : انتيا مازلتي



فالذاكرة خاطر كنتوا تقراوا و نتائجكم و تربيتكم خلاتنا نتفكروكم"



قلتلوا : " اييه و شوف دوك و الله رجعتني نتحسر على اللي فات ، دوك واش



نكونوا حنا والوا ، قرينا ، وتعبنا باش فالاخير نتكركروا أرض و نتمناوا نروحوا



بحر جو و الارض نخلوها للي صمطوها هههه "



و الله تفكرت من كلاموا حوايج حتى نفسي اللي ضايعة و تايهة .. تفكرت بلي



طيشت قرايتي و معلابليش كيفاه حتى سمحت لنفسي تتوقف هنا ..



هو قالي : " واش تحبي يا بنتي ماشي بيدكم بلادنا هي اللي ما خلاتكمش



تكملوا حياتكم و تحققوا واش تحبوا " والله كي قالي هكا بلا ما هدرتلوا واش



في قلبي غير قريب بكيت خاطر راه كي اللي حاس بيا و عرف واش كاين



بلا ما ننكق حرف ..



و الله غير تفكرت نفسي القديمة كيفاه كنت ، ما يهمني حتى شي ..



قريت فالبرد و لبست ماشي مليح ، مادفيتش و جعت و مرضت و قريب راح



النظر تاعي و تحڨرت وكلشي و صبرت و نجحت و نهار كبرت و خرجت



من 18 سنة طحت لا كانت البداية تاع الطيحة تاعي .. و لقيت بلي كانوا ناس



يحسدوك حتى على ضحكتك .. والله وحدة قالتهالي و ما كانتش علابلها



واش راني عايشة فحياتي .. قالتلي : " شوفوا فاطمة ديما تلقاها تضحك



رغم كلشي " .. ضحكتلها و كملت طريقي و ماكانتش تشوف واش فالداخل



تاعي .. لوكان ما حسدتنيش وقتها ..



قالولي الشكوى لربي .. قلتلهم : علاه ماكانش اللي يقولك افتح قلبك و هات



ما لديك لترتاح ..



"فطوم" .. يعطيكم الصحة كي درتوا هذا الركن باش نعرفوا نحكوا بلا ما نتشتتوا



مرسي ^^