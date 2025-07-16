حائر انا​

حائر انا امشي والخطى تتثاقل وتابى الاقدام او تمشي

حائر انا وان كنت ارى الحيرة خوف من المختفي

او احساس بالسوء هناك خلف جدار الصمت

يسكن ولا يفشي سر السكوت والهدوء اعرف انه يراقب زلة في الخطى وكمين في ارض قد اعد وللعابر فريسة قد اصطفى وترقب بمكوثه خلف اصوار ارتفعت وعنه قد علت ولنفوده كسرت على جدرانها الفلاذية المعدن

اخاف ام اجعل الامان يسكن الفؤاد ويهدؤ من قلق اعتراني انا الحائر في تلك الدروب الطويلة

ااخشى الاقدام ام انا المقدام الذي يرتقب حلوله العابرون المستهدفون

أم انا الحقيقة والسراب فان وجدت واقدمت فانا موجود ولا نقاش لحقيقة كياني

أم انا السراب امل بلا امل احلام محطمة بلا مستقبل يرى فيه العابرون نور في الافق يتشبتون به

يا لحيرتي ويا لتعاستي وخوفي

احقا هذا يحدث وكلمات في فكري تتخبط وعلى مدار الساعة لها اناقش

انا وان لم اعرف حقيقة من اكون سوف اجد حكيما من بين الجالسين على رصيف الحياة

يجد لي اسما فقد فقدت ذاكرتي ومحي تاريخي الذي لم اعرف ماكان

ايها الجالس على حافة الطريق الك ان تقول لي من اكون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- اتسالني حقا ؟

- نعم وأرجوك ان تخبرني بما تعرف عني ؟

- انت من تركت الديار ورحلت في اول قطار توقف في محطة الزمان من هذا البلد وفضلت الترحال

- كيف ؟ ولما ؟ اعلمني

- انت انت ماض كان لنا فيه حكاية ومخطط للمستقبل كان لنا فيه امل لكن جاءت عاصفة الطموح الغير المتزن

وحب الذات الذي يروى بالآنا والانانية فادرت لنا دهرك وركبت امواج التغيير الغير محتمل النتيجة ولا المعروف لناونحن في مقتبل العمر

- هل لي اسم يا سيدي ؟ هل تعرفه ؟

- اسمك خائن لبلده والديار مسافر رحال انت يسر الحال

نعم يسر الحال

- اهذا اسمي ؟ يسر الحال .......

- نعم يسر الحال انت هو اتعرف ان برحيلك عنا تغيرت الاوضاع واصبح الكل سواء في شقاء وتوهان بعدما اختلت الاوضاع وبدأ الساهر على ناقوس الحياة يدعونا واحدا تلو الاخر لنكون عبيدا في بلاط عسر الحال

- هل اكتفيت ولفضولك قد اوفيت وارتويت بما فعلت وجعلت الناس لك تلعن في كل وقت وحين

-- آآآآآآآآآآه ما عسايا اقول كنت التائه المسافر بلا عنوان لا اعرف اسمي ولا من اين جاءت بي الاقدار والان حزني يدمي كلي ويرهق سنيني التي مرت وما تبقى من لحظات الاحتضار

كيف انال عفو من غدرت ورحلت بلا اكتراث والان انا مغلوب الحال​