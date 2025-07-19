أهمية قراءة المعلومات على المنتجات .... نحو إستهلاك صحي و ذكي

هل تقرؤون الملصقات التي نجدها على المنتجات أو لا ؟

  • نعم

    صوت: 3 75.0%

  • لا

    صوت: 0 0.0%

  • على حسب المنتوج

    صوت: 1 25.0%
  • مجموع المصوتين
    4
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


أهمية قراءة المعلومات على المنتجات .... نحو إستهلاك صحي و ذكي


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في ظل تنوع المنتجات و تزايد الخيارات في الأسواق أصبحت ثقافة قراءة الملصقات على المنتوجات من أهم سلوكيات المستهلك الواعي

فالملصقات تحمل معلومات دقيقة حول مكونات المنتج و تاريخ صلاحيته و طريقة إستخدامه

بل وقد تكشف عن مدى إحترام الشركة للمعايير البيئية

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هذا السلوك يساعد على إتخاذ قرارات شرائية سليمة صحيًا و إقتصاديًا و يحد من المخاطر المرتبطة بالإستهلاك العشوائي

كما أن انتشار التطبيقات الذكية التي تحلل محتوى المنتجات ساهم في تعزيز هذه الثقافة و جعل من قراءة الملصقات عادة يومية عند كثير من الأشخاص الذين يسعون لحياة صحية و مسؤولة

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لذلك فإن ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع هو خطوة نحو التغيير الإيجابي في نمط حياتنا و إستهلاكنا

هل تعتقد أن ثقافة قراءة الملصقات منتشرة في مجتمعنا ؟ لماذا نعم ؟ أو لماذا لا؟

هل سبق و أن غيرت قرارك في الشراء بعد قراءة ملصق ؟ ماذا كان السبب ؟

هل تعتقد أن قراءة الملصقات يمكن أن تقلل من إستهلاك المنتجات الضارة بالصحة ؟

كيف يمكننا تشجيع الأطفال و الشباب على قراءة الملصقات منذ الصغر ؟

أنتظر إجاباتكم و ردودكم

أتمنى مشاركة الجميع

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توقيع ام أمينة
قال إلياس:
اقول شيء ربي يجيب الخير مع هذه المنتجات
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المنتوجات التي يكون لنا علم بمكوناتها و محتواها و قيمتها الغذائية لا حرج في إقتناءها و إستهلاكها
أما المنتجات المشبوهة ربما البطاقة الإستهلاكية فيها تالفة أو مكوناتها غير معروفة أو غنية بالمضافات الغذائية في هذه الحالة لابد من الحيطة و الحذر و الإبتعاد عن ما يضرنا

مشكور على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
المنتوجات التي يكون لنا علم بمكوناتها و محتواها و قيمتها الغذائية لا حرج في إقتناءها و إستهلاكها
أما المنتجات المشبوهة ربما البطاقة الإستهلاكية فيها تالفة أو مكوناتها غير معروفة أو غنية بالمضافات الغذائية في هذه الحالة لابد من الحيطة و الحذر و الإبتعاد عن ما يضرنا

مشكور على المرور و الرد في الموضوع
إضغط للتوسيع...
صراحة حتى المنتجات التي يكون لدينا عليها بمكوناتها و محتواها و قيمتها الغذائية نخاف منها خاصة الذي لا ينظر إلى تاريخ الصلاحية و نهاية صلاحيتها نخاف تسمم بها و المشبوهة التي تحتوي كثيرا على المضافات الغذائية و المهدرجة التي فيها كثير من السموم و السرطان خاصة المعلبة و مؤخرا أصبح فواكه الموسم التي عادت تسبب في التسمم و السرطان التي عادت تسقى بمياه العكرة اي الزيڨو علينا الاجتناب و الاحتياط في ذلك
بورك فيك على موضوعك القيم
 
قال إلياس:
صراحة حتى المنتجات التي يكون لدينا عليها بمكوناتها و محتواها و قيمتها الغذائية نخاف منها خاصة الذي لا ينظر إلى تاريخ الصلاحية و نهاية صلاحيتها نخاف تسمم بها و المشبوهة التي تحتوي كثيرا على المضافات الغذائية و المهدرجة التي فيها كثير من السموم و السرطان خاصة المعلبة و مؤخرا أصبح فواكه الموسم التي عادت تسبب في التسمم و السرطان التي عادت تسقى بمياه العكرة اي الزيڨو علينا الاجتناب و الاحتياط في ذلك
بورك فيك على موضوعك القيم
إضغط للتوسيع...
كلامك صحيح لازم نكونوا واعيين و نختاروا الأكل بعناية و نتجنبوا المضافات و المصادر المشبوهة
صحتنا أمانة
شكرا على المرور و الرد ثانية
 
توقيع ام أمينة
.


موضوع مفيد جدا
سوف اذكر فقط اختلاف بسيط قد لا يعرفه الكثيرين
وبحكم عملي في المواد الغذائية
الكثير منا لا يفكر عند الشراء
ما الفرق بين عصير ونكتار وشراب ومشروب تلك المسميات التي توجد على المنتج ؟
العصير : هو المشروب الذي يحتوي على 100% من عصير الفاكهة، ولا يحتوي على ماء أو سكر مضاف أو مواد حافظة
نكتار : هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة (عادة 30%)، ويضاف إليه الماء والسكر والمواد الحافظة
شراب : هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة (أقل من 10%)، ويضاف إليه الماء والسكر والمواد الحافظة بكميات أكبر من النكتار
مشروب : هو مصطلح عام يشمل جميع الأنواع المذكورة أعلاه وقد يشمل أيضا عصائر أخرى غير نقية تحتوي على نكهات صناعية أو محليات
فالنصيحة عند الشراء التركيز على ما هو نافع وافضل للصحة
كل الشكر على هذا الطرح المميز .

.
 
قال ناي . .:
.


موضوع مفيد جدا
سوف اذكر فقط اختلاف بسيط قد لا يعرفه الكثيرين
وبحكم عملي في المواد الغذائية
الكثير منا لا يفكر عند الشراء
ما الفرق بين عصير ونكتار وشراب ومشروب تلك المسميات التي توجد على المنتج ؟
العصير : هو المشروب الذي يحتوي على 100% من عصير الفاكهة، ولا يحتوي على ماء أو سكر مضاف أو مواد حافظة
نكتار : هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة (عادة 30%)، ويضاف إليه الماء والسكر والمواد الحافظة
شراب : هو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة (أقل من 10%)، ويضاف إليه الماء والسكر والمواد الحافظة بكميات أكبر من النكتار
مشروب : هو مصطلح عام يشمل جميع الأنواع المذكورة أعلاه وقد يشمل أيضا عصائر أخرى غير نقية تحتوي على نكهات صناعية أو محليات
فالنصيحة عند الشراء التركيز على ما هو نافع وافضل للصحة
كل الشكر على هذا الطرح المميز .

.
إضغط للتوسيع...
يجب التركيز على جودة المكونات قبل الشراء و الإستهلاك و العصائر الإصطناعية من الأفضل تجنبها قدر المستطاع تفاديا لمشكلات صحية مستقبلا
و ثقافة قراءة الملصقات لابد أن تعمم خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة و أصحاب
الحساسية

مشكور على الرد و المرور في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
شخصيا المنتجات لي نشريها لي معتادة عليها و لي نعرفها في الغالب.
و كي نشوفو المكونات كمواطن بسيط ماعندناش علم كبير بالمكونات و وش فيها بالخصوص لي تلقاها رموز و غيره، نظن يجب التوعية أكثر بخصوص هذا الموضوع من قبل المهندسين اخصائي التعذية.

شكرا على الموضوع المفيد. و نتمنى لو يفيدنا الأعضاء بمعلومات عن العناصر المتواجدة في بعض المواد الغذائية اليومية.
 
توقيع سحائب الشوق
قال سحائب الشوق:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
شخصيا المنتجات لي نشريها لي معتادة عليها و لي نعرفها في الغالب.
و كي نشوفو المكونات كمواطن بسيط ماعندناش علم كبير بالمكونات و وش فيها بالخصوص لي تلقاها رموز و غيره، نظن يجب التوعية أكثر بخصوص هذا الموضوع من قبل المهندسين اخصائي التعذية.

شكرا على الموضوع المفيد. و نتمنى لو يفيدنا الأعضاء بمعلومات عن العناصر المتواجدة في بعض المواد الغذائية اليومية.​
إضغط للتوسيع...
المستهلك يحتاج توعية مبسطة من المختصين لفهم المكونات و الرموز على ملصقات المنتجات لأن القرار الصحيح يبدأ من المعرفة
فكرة جيدة أن يشاركنا الأعضاء بمعلومات أكثر عن هذه الملصقات
ممكن الأخت @faith8 تفيدنا بمعلومات أكثر

مشكورة على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
قال ام أمينة:
يجب التركيز على جودة المكونات قبل الشراء و الإستهلاك و العصائر الإصطناعية من الأفضل تجنبها قدر المستطاع تفاديا لمشكلات صحية مستقبلا
و ثقافة قراءة الملصقات لابد أن تعمم خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة و أصحاب
الحساسية

مشكور على الرد و المرور في الموضوع
إضغط للتوسيع...
.


من النصائح ايضا عند الشراء الانتباه لعبارة " قد يحتوي على الجلوتين او يحتوى على الجلوتين "
خاصة لمن يعاني اضرابات في المعدة

يجب على الكل التزام قراءة التعليمات على اي منتج وكذلك المكونات وايضا طريقة التحضير
اعداد المنتجات الغذائية تزداد كل دقيقة وللحفاظ على صحتنا وصحة عائلاتنا لابد من الانتباه جيدا

.
 
قال ناي . .:
.


من النصائح ايضا عند الشراء الانتباه لعبارة " قد يحتوي على الجلوتين او يحتوى على الجلوتين "
خاصة لمن يعاني اضرابات في المعدة

يجب على الكل التزام قراءة التعليمات على اي منتج وكذلك المكونات وايضا طريقة التحضير
اعداد المنتجات الغذائية تزداد كل دقيقة وللحفاظ على صحتنا وصحة عائلاتنا لابد من الانتباه جيدا

.
إضغط للتوسيع...
هي عبارة بسيطة و قد تكون الفارق بين الراحة و المعاناة خاصة لمن يعاني إضطرابات هضمية أو حساسية إتجاه الغلوتين
يجب إختيار المنتوجات بذكاء و وعينا بها مهم للغاية

مشكور على الرد ثانية
 
توقيع ام أمينة
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