الحوت الازرق المهدد بالنقراض

Oktavio_hinda
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الحوت الأزرق
أكبر كائن حي عرفه كوكب الأرض، وهو من الثدييات البحرية التي تنتمي إلى رتبة الحيتان البالينية
طوله يصل إلى 30 مترا (حوالي طول ملعب كرة قدم صغير) و وزنه قد يتجاوز 180 طنا (أي ما يعادل وزن 33 فيلا إفريقيا تقريبا) لسانه وحده قد يزن حوالي 2.7 طن و قلبه بحجم سيارة صغيرة ويزن أكثر من 180 كيلوغراما!
يعيش في جميع محيطات العالم لكنه يفضل المياه الباردة يهاجر آلاف الكيلومترات بين مناطق التغذية في القطب الجنوبي ومناطق التكاثر في المياه الدافئة اما غذاؤه فهو يتغذى على كائنات صغيرة تسمى الكريل (نوع من القشريات) و يمكنه استهلاك 4 أطنان من الكريل يوميا على الرغم من حجمه الهائل فهو لا يملك أسنانا بل يمتلك صفائح بالينية تصفي الكائنات الصغيرة من الماء ويتنفس الهواء من خلال فتحتين على ظهره
يمكنه حبس أنفاسه لمدة تصل إلى 30 دقيقة تحت الماء لكنه غالبا يصعد كل 10-15 دقيقة
الحوت الأزرق يصدر أعلى الأصوات بين الكائنات الحية يمكن سماعه من مسافة مئات الكيلومترات تحت الماء صوته يستخدم للتواصل والتنقل في المحيطات
تلد الأنثى مرة كل 2-3 سنوات و يولد العجل (الصغير) بطول نحو 7 أمتار ويزن حوالي 2.5 طن يرضع حوالي 200 لتر من الحليب يوميا
الحوت الازرق مهددا بالانقراض بسبب صيد الحيتان في القرن العشرين اما حاليا فهو محمي بموجب قوانين دولية لكن التهديدات مستمرة بسبب التصادم مع السفن و التلوث البحري و تغير المناخ وتأثيره على وفرة الكريل