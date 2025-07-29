هل من متطوع

طمطومة مصطفى
:: عضو مُشارك ::
Reaction 382
الجوائز 18
- تاريخ التسجيل
- 12 جوان 2025
- المشاركات
- 102
- محل الإقامة
- قسنطينة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الوظيفة
- أستاذة
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- العمر
- 30 إلى 35 سنة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
على غير العادة من منكم بإمكانه أن يتطوع أو تتطوع .أريد أن أتحدث إلى شخص ما أو شخصة ما لا يهم الموضوع، المهم أن أتحدث ربما يهدأ الضجيج الذي في عقلي
على غير العادة من منكم بإمكانه أن يتطوع أو تتطوع .أريد أن أتحدث إلى شخص ما أو شخصة ما لا يهم الموضوع، المهم أن أتحدث ربما يهدأ الضجيج الذي في عقلي