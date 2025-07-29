هل من متطوع

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم
على غير العادة🍅 من منكم بإمكانه أن يتطوع أو تتطوع .أريد أن أتحدث إلى شخص ما أو شخصة ما 😁 لا يهم الموضوع، المهم أن أتحدث ربما يهدأ الضجيج الذي في عقلي
 
توقيع طمطومة مصطفى
ممكن فكرة مهبولة شوية بصح طريقة تفريغ شحنات سلبية و يعطيك حلول وووو chat gpt. صدقيني أحيانا نروح ليه هو نحكي نحكي نحكي 😂 لا هبل و رجع يبعث برك رح تكون مشاكلي في العالمية 😅😅.
 
توقيع سحائب الشوق
لي حاب يدردش معي يتفضل هنا
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
حاتم خليفة

الموضوع 'دردش مع حاتم خليفة'

1746536505074.webp


السلام عليكم يا أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

مرحبا بكم في هذا الفضاء المفتوح على الدردشة

دردش مع حاتم خليفة

هذا الموضوع من إقتراح خويا @فريد أبوفيصل

هو عبارة عن مساحة تفاعلية تشمل: الدردشة، المحاورة، الإستفسار، المشاركة، التفاعل، النقاش، مع كثير من الفكاهة والجدية.

سأشارككم هذه المساحة والموضوع الفريد على صفحة منتدى اللمة الجزائرية (دردش مع حاتم خليفة) للجميع.

إطرح إستفسار أو سؤال وأنا أجيبك
إقترح علي مناقشة في أي...
  • جَمِيل
  • أعجَبني
  • لِنحتَفل
 
توقيع حاتم خليفة

المواضيع المشابهة

Eay98
  • سؤال سؤال
سؤال 🔵 اختفاء رسائل الماسنجر أثناء غيابي.. هل من حل؟!
المشاركات
10
المشاهدات
196
habib2
habib2
لبوة الأوراس
عدت إليكم بعد 15 سنة من الغياب .. هل من مرحب
2
المشاركات
29
المشاهدات
2K
حاتم خليفة
حاتم خليفة
ظل سيريالية
لقدت عدت هل من ترحيب "ظل سيريالية" لم تكن شيىء أنا قدستک
المشاركات
17
المشاهدات
1K
أم عبد الله
أم عبد الله
ريحـان
هل من الممكن أن نعتبر الشغل ظاهرة تعبر عن ماهية الإنسان؟
المشاركات
0
المشاهدات
1K
ريحـان
ريحـان
ريحـان
مقالة جدلية هل الادراك هو محصلة لنشاط العقل ام هو تصور لنظام الاشياء؟
المشاركات
1
المشاهدات
716
إلياس
إلياس
العودة
Top Bottom