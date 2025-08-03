الماكلة برا ... عادة جديدة تغيّر وجه الجزائر

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



الماكلة برا... عادة جديدة تغيّر وجه الجزائر


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في الجزائر
إنتشار المطاعم و محلات الوجبات السريعة ما بقاش مجرد تغيير في طريقة الأكل

راه ولى ظاهرة إجتماعية تعكس تحولات عميقة في المجتمع الجزائري

الناس ولات تخرج تاكل برا مشي غير باش تشبع بل باش تبدل الجو

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تلتقي مع صحابها و أحبابها و حتى عائلتها و تعيش لحظات ترفيهية

المطاعم ولات فضاء إجتماعي جديد خاصة للشباب وين يلقاو راحتهم بعيد عن الروتين اليومي

هذا التغيير في السلوك الغذائي مرتبط بزاف بعوامل كيما سرعة الحياة و تأثير وسائل التواصل الإجتماعي و حتى التقليد الإجتماعي وين الواحد يشوف الآخر يروح ياكل برا فيحب يجرب هو ثاني

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لكن من جهة أخرى هذا الإنتشار جاب معاه تغييرات في العادات و التقاليد وين ولات الماكلة في الدار تقل و الإجتماعات العائلية على المائدة تندثر شوي بشوي حتى الثقافة الغذائية الجزائرية التقليدية ولات مهددة قدام البرغر و البيتزا و الشاورما

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الظاهرة هذه ماشي كلها سلبية بصح لازم وعي و تنظيم باش ما تتحولش من وسيلة ترفيه إلى سبب في مشاكل صحية و إجتماعية

تبقى المطاعم جزء من الحياة الحديثة بصح التوازن بين العصري و التقليدي هو الحل باش نحافظو على هويتنا و نعيشو التطور بطريقة صحية و مفيدة

في رأيكم

ماهو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الناس في الجزائر إلى تناول الطعام خارج المنزل ؟

و هل الاكل خارج البيت له تأثيرا سلبية خاصة من ناحية الصحة ؟

و ماهي العوامل الإجتماعية التي ساهمت في إنتشار تناول الوجبات خارج المنزل ؟

أنتظر ردودكم و تعليقاتكم

تقبلوا تحياتي
 
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