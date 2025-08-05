اسس التربية السليمة ...

اوافقك الراي اختي على كل ما قلته هذا على عدم تربية الطفل تربية سليمة من طرفين اي بعيدة على ديننا الحنيف و نحن كأستاذة نعاني من نفس المشكل والله والله والله على ما اقول شهيد تلميذ يشرب الدخان و الاخر في التحضيري يسب الدين و جرت معي تلميذ سبني و لما أخذته المدير قال ما عندي ما ندير ليه والديه علموه هكا

هذا جراء التربية الفاسدة للوالدين داخل محيطهما و المحيط الذي يسكن بالإضافة الان العاب الإلكترونية الذي ساهم في ذلك و غيرها من الأسباب

شكرا لك على الموضوع مازلت لي رجعة إن شاء الله الموضوع