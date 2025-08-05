اسس التربية السليمة ...

afnene
:: عضو مُتميز ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
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- المشاركات
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هذه السنة كنت في تربص في مصلحة الطب الشرعي ورأيت فيه عجائب وغرائب صحيح في الكثير من الأحيان كنت اسمع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن في الواقع الصدمة اكبر
ومعظم الحالات التي رأيتها تخص الأطفال صحيح ان القانون يحميهم لأنهم قصر ولكن أين الخلل !
دائما نسمع عن جرائم يقترفها الكبار ولكن ان يكون الطفل مجرما الامر مخيف جداا ...
فربما سابقا كان الطفل السيء هو من يرفع صوته او لا يحترم اووو يعني أمور تبدو بسيطة مقارنة باطفال اليوم
والطفل السيء اليوم هو رجل وأب سيء غدا
وبتالي مجتمع كارثي ...
فبرأيكم ماهي أسس التربية السليمة
وهل تختلف تربية الذكر عن تربية الأنثى وماهو الأصعب في التربية بين الجنسين؟
وهل حسب رأيكم أصبح من الضروري قبل الزواج تأهيل الزوجين لاسس التربية السليمة ؟
شاركونا اراءكم عن أساليب التربية عامة ؟
هذه السنة كنت في تربص في مصلحة الطب الشرعي ورأيت فيه عجائب وغرائب صحيح في الكثير من الأحيان كنت اسمع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن في الواقع الصدمة اكبر
ومعظم الحالات التي رأيتها تخص الأطفال صحيح ان القانون يحميهم لأنهم قصر ولكن أين الخلل !
دائما نسمع عن جرائم يقترفها الكبار ولكن ان يكون الطفل مجرما الامر مخيف جداا ...
فربما سابقا كان الطفل السيء هو من يرفع صوته او لا يحترم اووو يعني أمور تبدو بسيطة مقارنة باطفال اليوم
والطفل السيء اليوم هو رجل وأب سيء غدا
وبتالي مجتمع كارثي ...
فبرأيكم ماهي أسس التربية السليمة
وهل تختلف تربية الذكر عن تربية الأنثى وماهو الأصعب في التربية بين الجنسين؟
وهل حسب رأيكم أصبح من الضروري قبل الزواج تأهيل الزوجين لاسس التربية السليمة ؟
شاركونا اراءكم عن أساليب التربية عامة ؟