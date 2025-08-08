كل يوم معلومة طبية بالدارجة

ذات الشيم

ذات الشيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وش احوالكم إن شاء الله تكونو كامل بخير

دخلت للبحث عن الأخت مريم فقط نظن عجبني الحال بينكم وقلت علاش ما نفيدكمش من مجالي الطبي ..

بصفتي طالبة طب في المرحلة الاعدادية
حبيت ندير هذا الموضوع وكل يوم ننشر معلومة طبية عن مرض يكون شائع بشكل مختصر بالدارجة بطريقة سهلة لي الجميع يفهمها بإذن الله ونتوما تخلولي اسئلتكم حول هذاك المرض ونحاول نجاوبكم إن شاء الله بواش نعرف ..

مستعدين ؟؟
 
ما شاء الله ربي يوفقك بالنسبة لي مستعد
احسن ما عملت لكي يستفيد الكل بالدراجة
 
قال إلياس:
ما شاء الله ربي يوفقك بالنسبة لي مستعد
احسن ما عملت لكي يستفيد الكل بالدراجة
إضغط للتوسيع...
بإذن الله 😍
ننتظر البقية
 

