أبي..



أنت تأتي ليلا، لا لتقول شيئا على وجه الخصوص، تسألني في كل مرة: من أكون؟ وعندما أخبرك بأنني ابنتك، تبتسم ولا تقول شيئا. وبينما يلتف جميع اخوتي حولك، أقف أنا على طرف المشهد كغريبة، وبينما يقصون عليك حكايات الماضي وتضحك ويضحكون، لا أجد في ذاكرتي شيئا أستطيع سرده عليك.



ما يضايقني أننا لم نعرف بعضنا، ما يضايقني أكثر أنني لازلت أسترق المعنى من حكاياتهم عنك، وأحبك من حبهم لك، وأشعر بالوقار اتجاه كل الذين يحملون اسمك.



أطلق عيني نحو المدى البعيد في كل سفر أشقه في هذا الوطن، وأفكر طويلا، أقول في نفسي: لعلك تسكن تراب هذه الأرض! لعل دماءك سقت طين هذا المكان! وتحضرني جملة 'روبي كور' حين قالت: "أنا أنحدر من نفس الدم المتألم، من نفس العظام المكسورة، لذا يئست من جذب الانتباه إلى كوني أنهار على نفسي".



أنا لا أعرف كيف أكتب عنك. وفي كل مرة حاولت فيها أن أتخيل قصة، كنت أضطر إلى قتل ذلك الأب وتغييبه بعمد وسابق اصرار.



أنا لا أعرف طريقة جيدة أقول بها أنه ثمة فراغ لا يسده إلا أنت، لكنني أدعو.. أدعو لك دائما.