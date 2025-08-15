واقعة غريبة

في حادثة غريبة واقعت في إحدى الولايات الجزائرية تتعطل لغة الكلام فيها، لفتاة جزائرية لم تخرج من البيت منذ سنة 1999مايقارب 26 سنة في غرفة تنعدم فيه أدنى شروط الحياة، حتى تدخلت الشرطة و الحماية المدنية وقامت اخراج الفتاة من بيت بعد 26 سنة لم تخرج أخذوها حتى تتلقى العلاج، وحسب ما قالت الطبيبة أخصائية نفسية أن سبب حالتها يعود بعد رسوبها في نجاح بشهادة البكالوريا قبل سنوات ، لاحول ولاقوة الا بالله ربي يشفيها