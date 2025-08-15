واقعة غريبة

في حادثة غريبة واقعت في إحدى الولايات الجزائرية تتعطل لغة الكلام فيها، لفتاة جزائرية لم تخرج من البيت منذ سنة 1999
مايقارب 26 سنة في غرفة تنعدم فيه أدنى شروط الحياة، حتى تدخلت الشرطة و الحماية المدنية وقامت اخراج الفتاة من بيت بعد 26 سنة لم تخرج أخذوها حتى تتلقى العلاج، وحسب ما قالت الطبيبة أخصائية نفسية أن سبب حالتها يعود بعد رسوبها في نجاح بشهادة البكالوريا قبل سنوات ، لاحول ولاقوة الا بالله ربي يشفيها 😮
 
صراحة قصتها ماقدرتش نستوعبها، يعني من 1999 و هي منعزلة عن الجميع ماعندها لا أم لا أب لا إخوة لا أهل لا جيران باش تعيش في الغرفة هذيك مع الأوساخ و الحال هذاك.
ربي يجيب الخير لمجتمعنا هذا ما نقولو
 
قال سحائب الشوق:
صراحة قصتها ماقدرتش نستوعبها، يعني من 1999 و هي منعزلة عن الجميع ماعندها لا أم لا أب لا إخوة لا أهل لا جيران باش تعيش في الغرفة هذيك مع الأوساخ و الحال هذاك.
ربي يجيب الخير لمجتمعنا هذا ما نقولو
ربي يجيب الخير
بورك فيك على الرد القيم
 

