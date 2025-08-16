أنِينُ الحُروف .. بوحُ ذاتِ الشّيَم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بسم الله أفتتح مدّونتِي المُتواضِعة و التِي ستكون جُزءً منّي كطِفلتِي المدلّلة شاهدة على لحظاتِ الحُزن والفرح ، الألم والأمل ، الجروحِ والضّمادات ..

راجيةً منَ الله النّفع فِيها لقارِئِها وأن تكون شاهدة لِي لا عليّ يوم ألقاهُ ..



وقد سمّيتُها « أنينُ الحُروف» لأن الحروف تبكي وتئنُّ قبل كاتِبها وقدْ تسعدُ لسعادتِه ولكنّنا أمّة كُتبَ عليْها الشّقاء أكثر من الرّاحة ، والحُزن أكثر من السّعادة ،والفقدُ أكثر من اللّقاء ، فخُيّر للحرفِ الأنِين أكثرُ من الأُنس ، والأملُ بأيّة حالٍ لا ينقطعُ مع الوجَع ..



مطالعةٌ طيّبة ..



~ذات الشّيم /16 اغسطس 2025 ​