أنِينُ الحُروف .. بوحُ ذاتِ الشّيَم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله أفتتح مدّونتِي المُتواضِعة و التِي ستكون جُزءً منّي كطِفلتِي المدلّلة شاهدة على لحظاتِ الحُزن والفرح ، الألم والأمل ، الجروحِ والضّمادات ..
راجيةً منَ الله النّفع فِيها لقارِئِها وأن تكون شاهدة لِي لا عليّ يوم ألقاهُ ..
وقد سمّيتُها « أنينُ الحُروف» لأن الحروف تبكي وتئنُّ قبل كاتِبها وقدْ تسعدُ لسعادتِه ولكنّنا أمّة كُتبَ عليْها الشّقاء أكثر من الرّاحة ، والحُزن أكثر من السّعادة ،والفقدُ أكثر من اللّقاء ، فخُيّر للحرفِ الأنِين أكثرُ من الأُنس ، والأملُ بأيّة حالٍ لا ينقطعُ مع الوجَع ..
مطالعةٌ طيّبة ..
~ذات الشّيم /16 اغسطس 2025
