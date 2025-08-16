أنِينُ الحُروف .. بوحُ ذاتِ الشّيَم

ذات الشيم

ذات الشيم

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله أفتتح مدّونتِي المُتواضِعة و التِي ستكون جُزءً منّي كطِفلتِي المدلّلة شاهدة على لحظاتِ الحُزن والفرح ، الألم والأمل ، الجروحِ والضّمادات ..
راجيةً منَ الله النّفع فِيها لقارِئِها وأن تكون شاهدة لِي لا عليّ يوم ألقاهُ ..

وقد سمّيتُها « أنينُ الحُروف» لأن الحروف تبكي وتئنُّ قبل كاتِبها وقدْ تسعدُ لسعادتِه ولكنّنا أمّة كُتبَ عليْها الشّقاء أكثر من الرّاحة ، والحُزن أكثر من السّعادة ،والفقدُ أكثر من اللّقاء ، فخُيّر للحرفِ الأنِين أكثرُ من الأُنس ، والأملُ بأيّة حالٍ لا ينقطعُ مع الوجَع ..

مطالعةٌ طيّبة ..

~ذات الشّيم /16 اغسطس 2025
 
مبارك الافتتاح اخيتي
قلمك يستحق مساحة اوسع لما يحمله من منافع و ابداع

متابع باذن الله اخيتي
 
توقيع الامين محمد
العودة
Top Bottom