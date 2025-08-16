ماذا بعد ؟!!

تم إفتتاح مؤتمر المعارضه البحرينيه بالعراق وبحضور مندوب ايران مستشار الخامنئي لاريجاني وكان المؤتمرين من شيعة البحرين الذين يطالبون بإسقاط الحكم في البحرين وضمها لولاية الفقيه ومثل هذا الأمر يعتبر تدخل سافر في شئون البحرين الداخليه ، نحن نعرف ايران جيدا ونعلم يقينا انها ضد كل العرب المسلمون وأنها تهدف لتغيير الدين الإسلامي وتعمل على ذلك منذ نجاح ثورة الخميني سنة 1979 م لكن الغريب في الأمر ان سلطة العراق يدعون العروبه كيف وهم يستضيفوا مؤتمراً ضد دولة عربيه ؟!
إن ايران تشكل خطرا محدقا بأمة لا إله إلا الله ، والغريب ان هذه الأمه تعلم ذلك لكنها خانعه وكأن الأمر لا يعنيها ..
اللهم لاحول ولاقوة إلا بالله …
 
العراق محتل من قبل ايران فلا يرتجى منه خيرا وهو بهذا الوضع …
شكرا اخي ..
 
