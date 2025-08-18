نصائح ذهبية في الطبخ

إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
Reaction 33.8K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,039
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 51
للتخلص من النمل : ضع قشر الخيار في المكان الذي يخرج منه النمل
· للحصول على مكعبات نقية من الثلج : إغلي الماء أولاً .
· لجعل المرايا تلمع : إمسحها بالسبيرتو .
· لنزع العلكة عن الملابس : ضع الثياب في مجمد الثلاجة لمدة ساعة
· لتبييض الملابس : ضعها في ماء مغلي مضافاً إليها شريحة ليمون لمدة عشر دقائق ، ثم اغسلها
· لجعل الليمون يعطي أكبر كمية من العصير : ضعه في ماء ساخن لمدة ساعة قبل عصره .
· لإزالة رائحة الملفوف أثناء الطبخ : ضع قطعة خبز فوق الملفوف في الوعاء
· لإزالة رائحة السمك من اليدين : غسل اليدين بقليل من خل التفاح
· لمنع الدمع عند تقشير البصل : امضغ علكة .
· للتأكد من صلاحية المشروم : رش قليلاً من الملح على الفطر ، فإذا تحول لونه للون الأسود ، فإنه جيد ، وإن تحول لونه للأصفر فإنه سام .
· لسلق البطاطا بسرعة : قشر حبة البطاطا من جهة واحدة فقط قبل السلق
· لإذابة الدجاجة المجمدة : ضعها في ماء بارد مضافاً إليه ملعقتين كبيرتين من الملح
· لمعرفة السمك الطازج : ضعه في ماء بارد ، فإذا طفا على السطح فإنه طازج .
· لمعرفة البيض الطازج : ضع البيضة في الماء ، فإن رسبت بشكل أفقي فإنها طازجة ، وإن رسبت بشكل مائل ، فإن عمرها 3-4 أيام ، وإن رسبت بشكل عمودي ، فإن عمرها 10 أيام ، وإن طفت فإنها فاسدة .
· لإزالة الحبر عن الملابس : ضع كمية من معجون الأسنان على بقعة الحبر، واتركه حتى يجف تماماً ، ثم إغسل كالمعتاد
· لتقشير البطاطا الحلوة بسرعة : ضعها في الماء البارد فوراً بعد نضجها .
· لمنع فوران الحليب : إغسل الوعاء بالماء البارد (من الثلاجة) قبل غلي الحليب .
· لإزالة الحشائش من جوانب الطريق : رش الملح عليها .
· للتخلص من الفئران : رش الفلفل الأسود في الأماكن المحتمل وجود الفئران فيها ، عندها تجد الفئران تخرج هاربة بسرعة ! .
· لإبعاد البعوض خاصة في الليل : ضع بضع أوراق نعنع طازج قريباً من الوسادة وفي أنحاء الغرفة.
· للحصول على مكعبات نقية من الثلج : إغلي الماء أولاً .
· لجعل المرايا تلمع : إمسحها بالسبيرتو .
· لنزع العلكة عن الملابس : ضع الثياب في مجمد الثلاجة لمدة ساعة
· لتبييض الملابس : ضعها في ماء مغلي مضافاً إليها شريحة ليمون لمدة عشر دقائق ، ثم اغسلها
· لجعل الليمون يعطي أكبر كمية من العصير : ضعه في ماء ساخن لمدة ساعة قبل عصره .
· لإزالة رائحة الملفوف أثناء الطبخ : ضع قطعة خبز فوق الملفوف في الوعاء
· لإزالة رائحة السمك من اليدين : غسل اليدين بقليل من خل التفاح
· لمنع الدمع عند تقشير البصل : امضغ علكة .
· للتأكد من صلاحية المشروم : رش قليلاً من الملح على الفطر ، فإذا تحول لونه للون الأسود ، فإنه جيد ، وإن تحول لونه للأصفر فإنه سام .
· لسلق البطاطا بسرعة : قشر حبة البطاطا من جهة واحدة فقط قبل السلق
· لإذابة الدجاجة المجمدة : ضعها في ماء بارد مضافاً إليه ملعقتين كبيرتين من الملح
· لمعرفة السمك الطازج : ضعه في ماء بارد ، فإذا طفا على السطح فإنه طازج .
· لمعرفة البيض الطازج : ضع البيضة في الماء ، فإن رسبت بشكل أفقي فإنها طازجة ، وإن رسبت بشكل مائل ، فإن عمرها 3-4 أيام ، وإن رسبت بشكل عمودي ، فإن عمرها 10 أيام ، وإن طفت فإنها فاسدة .
· لإزالة الحبر عن الملابس : ضع كمية من معجون الأسنان على بقعة الحبر، واتركه حتى يجف تماماً ، ثم إغسل كالمعتاد
· لتقشير البطاطا الحلوة بسرعة : ضعها في الماء البارد فوراً بعد نضجها .
· لمنع فوران الحليب : إغسل الوعاء بالماء البارد (من الثلاجة) قبل غلي الحليب .
· لإزالة الحشائش من جوانب الطريق : رش الملح عليها .
· للتخلص من الفئران : رش الفلفل الأسود في الأماكن المحتمل وجود الفئران فيها ، عندها تجد الفئران تخرج هاربة بسرعة ! .
· لإبعاد البعوض خاصة في الليل : ضع بضع أوراق نعنع طازج قريباً من الوسادة وفي أنحاء الغرفة.