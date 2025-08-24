كيفية تسيير حصة اللغة العربية

إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
التفاعل 33.9K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,173
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 51
كيفية تسيير حصص اللغة العربية في الفترة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي :
إن الفترة التمهيدية هي فترة من أجل المجانسة والتكييف و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ( أطفال تلقوا تعليما أطفال لم يلتحقوا بأي مؤسسة ، بالإضافة إلى فئة تخفيض السن ).
️ وأهم ما يميزها ما يلي:
- الفترة التمهيدية تهدف إلى تحقيق وتسهيل الإندماج أكثر ، وتهدف للوقوف على مكتسبات الطفل القبلية للولوج الى بناء وضعيات تعلم مناسبة .
- الفترة التمهيدية تكون في نشاط اللغة العربية يتم تقديمها خلال الأسابيع الأربعة الأولى.
- النشاطات المقترحة تشمل مايلي : ( نشاط الاستماع والتحدث ، نشاط المشاهدة والقراءة ، نشاط التشكيل والتخطيط ) يتم توزيعها في استعمال زمني خاص ، يتم الاستغناء عنه عند بداية تقديم المقاطع المتبقية ( العودة للعمل باستعمال الزمن العادي )
- برنامج الفترة التمهيدية يغطي المقطع الأولى فقط ( العائلة والمدرسة )
- يتم تسيير هذه الفترة باعتماد مهارات الوعي الصوتي .
- يتم توزيع زمن نشاطات الفترة التمهيدية على مدار الأسبوع حسب المقترح المدرج في( برنامج وتوقيت الفترة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي )
- مخطط تناول نشاطات الفترة التمهيدية ،وبرنامج المقطع، والنصوص المقترحة ( الاستئناس ) متوفرة في نفس الوثيقة
- النصوص المقترحة للاستئناس بها . يمكن استبدالها أو الزيادة فيها أو تغيير بعض مفرداتها ، حسب مستوى و طبيعة المتعلمين و لحجم التوقيت المحدد للحصة
- الحفاظ على الصيغ المدرجة : يحتوي كل نص من النصوص المقترحة أو التي تم استبدالها من طرف الأستاذ إحدى الصيغ المراد دراستها ، و تستغل الجملة الحاملة لها للتدريب على استعمالها في مواطن مختلفة ، و من ثم تتم دراسة بقية الصيغ المرافقة لها بهدف التعرف عليها .
إن الفترة التمهيدية هي فترة من أجل المجانسة والتكييف و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ( أطفال تلقوا تعليما أطفال لم يلتحقوا بأي مؤسسة ، بالإضافة إلى فئة تخفيض السن ).
️ وأهم ما يميزها ما يلي:
- الفترة التمهيدية تهدف إلى تحقيق وتسهيل الإندماج أكثر ، وتهدف للوقوف على مكتسبات الطفل القبلية للولوج الى بناء وضعيات تعلم مناسبة .
- الفترة التمهيدية تكون في نشاط اللغة العربية يتم تقديمها خلال الأسابيع الأربعة الأولى.
- النشاطات المقترحة تشمل مايلي : ( نشاط الاستماع والتحدث ، نشاط المشاهدة والقراءة ، نشاط التشكيل والتخطيط ) يتم توزيعها في استعمال زمني خاص ، يتم الاستغناء عنه عند بداية تقديم المقاطع المتبقية ( العودة للعمل باستعمال الزمن العادي )
- برنامج الفترة التمهيدية يغطي المقطع الأولى فقط ( العائلة والمدرسة )
- يتم تسيير هذه الفترة باعتماد مهارات الوعي الصوتي .
- يتم توزيع زمن نشاطات الفترة التمهيدية على مدار الأسبوع حسب المقترح المدرج في( برنامج وتوقيت الفترة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي )
- مخطط تناول نشاطات الفترة التمهيدية ،وبرنامج المقطع، والنصوص المقترحة ( الاستئناس ) متوفرة في نفس الوثيقة
- النصوص المقترحة للاستئناس بها . يمكن استبدالها أو الزيادة فيها أو تغيير بعض مفرداتها ، حسب مستوى و طبيعة المتعلمين و لحجم التوقيت المحدد للحصة
- الحفاظ على الصيغ المدرجة : يحتوي كل نص من النصوص المقترحة أو التي تم استبدالها من طرف الأستاذ إحدى الصيغ المراد دراستها ، و تستغل الجملة الحاملة لها للتدريب على استعمالها في مواطن مختلفة ، و من ثم تتم دراسة بقية الصيغ المرافقة لها بهدف التعرف عليها .