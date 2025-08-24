كيفية تسيير حصة اللغة العربية

كيفية تسيير حصص اللغة العربية في الفترة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي :إن الفترة التمهيدية هي فترة من أجل المجانسة والتكييف و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ( أطفال تلقوا تعليما أطفال لم يلتحقوا بأي مؤسسة ، بالإضافة إلى فئة تخفيض السن ).️ وأهم ما يميزها ما يلي:- الفترة التمهيدية تهدف إلى تحقيق وتسهيل الإندماج أكثر ، وتهدف للوقوف على مكتسبات الطفل القبلية للولوج الى بناء وضعيات تعلم مناسبة .- الفترة التمهيدية تكون في نشاط اللغة العربية يتم تقديمها خلال الأسابيع الأربعة الأولى.- النشاطات المقترحة تشمل مايلي : ( نشاط الاستماع والتحدث ، نشاط المشاهدة والقراءة ، نشاط التشكيل والتخطيط ) يتم توزيعها في استعمال زمني خاص ، يتم الاستغناء عنه عند بداية تقديم المقاطع المتبقية ( العودة للعمل باستعمال الزمن العادي )- برنامج الفترة التمهيدية يغطي المقطع الأولى فقط ( العائلة والمدرسة )- يتم تسيير هذه الفترة باعتماد مهارات الوعي الصوتي .- يتم توزيع زمن نشاطات الفترة التمهيدية على مدار الأسبوع حسب المقترح المدرج في( برنامج وتوقيت الفترة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي )- مخطط تناول نشاطات الفترة التمهيدية ،وبرنامج المقطع، والنصوص المقترحة ( الاستئناس ) متوفرة في نفس الوثيقة- النصوص المقترحة للاستئناس بها . يمكن استبدالها أو الزيادة فيها أو تغيير بعض مفرداتها ، حسب مستوى و طبيعة المتعلمين و لحجم التوقيت المحدد للحصة- الحفاظ على الصيغ المدرجة : يحتوي كل نص من النصوص المقترحة أو التي تم استبدالها من طرف الأستاذ إحدى الصيغ المراد دراستها ، و تستغل الجملة الحاملة لها للتدريب على استعمالها في مواطن مختلفة ، و من ثم تتم دراسة بقية الصيغ المرافقة لها بهدف التعرف عليها .