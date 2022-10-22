مقترح تسيير أسبوع الإدماج في اللغة العربية (السنة الخامسة ) حسب المخططات السنوية 2023\2022

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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24 نوفمبر 2015
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~



🟥مقترح تسيير أسبوع الإدماج في اللغة العربية (السنة الخامسة أُنموذجا) من إعداد الأستاذ بوعلام سعيدي، حسب المخططات السنوية 2023\2022
🟨للتحميل بصيغة pdf⬇️

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مقترح تسيير أسبوع الإدماج في اللغة س5

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أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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