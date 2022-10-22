مقترح تسيير أسبوع الإدماج في اللغة العربية (السنة الخامسة ) حسب المخططات السنوية 2023\2022

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,836
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
مقترح تسيير أسبوع الإدماج في اللغة العربية (السنة الخامسة أُنموذجا) من إعداد الأستاذ بوعلام سعيدي، حسب المخططات السنوية 2023\2022
للتحميل بصيغة pdf
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
مقترح تسيير أسبوع الإدماج في اللغة العربية (السنة الخامسة أُنموذجا) من إعداد الأستاذ بوعلام سعيدي، حسب المخططات السنوية 2023\2022
للتحميل بصيغة pdf
مقترح تسيير أسبوع الإدماج في اللغة س5
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أسأل الله لكم التوفيق و السداد