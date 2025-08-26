الامين محمد ..

حينما لا ارى معرفه بين المعرفات ينتابني شيء من خوف الامين محمد من الزملاء الذي له فضل كبير على هذا المنتدى بدوام تواجده وبكثافة عطائه وبرزانة طرحه فهو رجل قل نظيره بين الرجال أسأل الله له الصحه والموفقيه وجزاه الله عنا خير الجزاء لما قدم وما يقدمه للمنتدى ،،
لم أتعود عدم تواجده لكنه في الاونه الاخيره صار حضوره بغير ماعهدناه منه وعلمت انه يشعر ببعض الأوجاع ان شاء الله انها تخفيف ذنوب ويعود بكامل صحته ، اللهم امين …
 
ربي يعاونه
 
