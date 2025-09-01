المولد النبوي الشريف طرق تزيين الطمينة

Oktavio_hinda
السلام عليكم عزيزاتي
الكل ينتظر يوم المولد النبوي الشريف وخاصة الأطفال وباه نفرحوهم جبتلكم عدة طرق لتزيين الطمينة الي كل عائلة جزائرية ماتستغناش عليها ولازم تزين بيها الطاولة
لكم بعض الأفكار
