تكريم الاختين @ذات الشيم و @سحائب الشوق

إلياس
الى جميع المتواجدين نورتم مكانكم و أشرقتم بتفاعلكم
هناك عضوين @ذات الشيم و @سحائب الشوق أعطوا الكثير في هذه المدة القصيرة فاستحقوا منا الشيء اليسير
من الشكر والتقدير
ردا" على جميل تواجدهما وتميزهما الرائع
ارتئيت باسمي و باسم أعضاء المنتدى اود تكريمها
شكرا على كل ما تقدمها لصالح المنتدى
شكرا على التعليقات القيمة و المميزة و الرائعة
شكرا على المواضيع القيمة و الهادفة التي تنشروها في المنتدى
من هنا أطلب من كل اعضاء المنتدى كتابة لهما كلمة شكر على كل ما يقدمان
تقبلوا تحياتي
