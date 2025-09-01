تكريم الاختين @ذات الشيم و @سحائب الشوق

شكرا جزيلا أخي إلياس.. هذا من طيب أصلك..

إن ما أقوم به ما هو إلا واجب بسيط تجاه هذا الصرح الذي أعتز بالانتماء إليه، وأمام جهودكم وعطائكم يبقى ما أقدمه متواضعًا.

شكرا مرة أخرى أستاذ و بارك الله فيك