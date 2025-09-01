تكريم الاختين @ذات الشيم و @سحائب الشوق

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
الى جميع المتواجدين نورتم مكانكم و أشرقتم بتفاعلكم

هناك عضوين @ذات الشيم و @سحائب الشوق أعطوا الكثير في هذه المدة القصيرة فاستحقوا منا الشيء اليسير
من الشكر والتقدير
ردا" على جميل تواجدهما وتميزهما الرائع
ارتئيت باسمي و باسم أعضاء المنتدى اود تكريمها
شكرا على كل ما تقدمها لصالح المنتدى
شكرا على التعليقات القيمة و المميزة و الرائعة
شكرا على المواضيع القيمة و الهادفة التي تنشروها في المنتدى
من هنا أطلب من كل اعضاء المنتدى كتابة لهما كلمة شكر على كل ما يقدمان
تقبلوا تحياتي
 
شكرا جزيلا أخي إلياس.. هذا من طيب أصلك..
إن ما أقوم به ما هو إلا واجب بسيط تجاه هذا الصرح الذي أعتز بالانتماء إليه، وأمام جهودكم وعطائكم يبقى ما أقدمه متواضعًا.
شكرا مرة أخرى أستاذ و بارك الله فيك
 
توقيع سحائب الشوق

