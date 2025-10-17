Adem4dz
السلام عليكم وصباحكم بالخير
واش نقدرو نقولو على الموت؟ واش هي العبرة؟
خصوصا مع ما نلاحظه في الآونة الأخيرة من كثرة الموت سواء بالحروب او بحوادث المرور التي نراها كثيرا أو بأسباب أخرى كمختلف الأمراض التي تفتك بالناس في ارجاء الأرض
( هاد اليومين برك ماتت جارتي بالمرض ربي رحمها وقبلها بأيام فقط احد اقاربي...)
