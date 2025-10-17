الموت حق و لا مفر منها

و هي تذكير دائم بقصر الحياة

و كثرة الموت في زمننا سواء بالحروب أو الحوادث أو الأمراض تدعونا للتأمل و للتوبة و تجديدها في كل مرة و لعيش كل لحظة بوعي و رحمة

العبرة الكبرى أن نُحسن ما بقي لأننا لا نعلم متى تكون النهاية

اللهم إني أسألك حسن الخاتمة

اللهم إجعل خير أعمالنا خواتيمها و خير أعمارنا أواخرها و خير أيامنا يوم نلقاك فيه

شكرا لك على الموضوع و ربي يرحم موتاكم و يغفر لهم و يجعلهم من أهل الجنة ....