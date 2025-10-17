الموت!؟

Adem4dz

Adem4dz

:: عضو مثابر ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم وصباحكم بالخير

واش نقدرو نقولو على الموت؟ واش هي العبرة؟

خصوصا مع ما نلاحظه في الآونة الأخيرة من كثرة الموت سواء بالحروب او بحوادث المرور التي نراها كثيرا أو بأسباب أخرى كمختلف الأمراض التي تفتك بالناس في ارجاء الأرض
( هاد اليومين برك ماتت جارتي بالمرض ربي رحمها وقبلها بأيام فقط احد اقاربي...)
 
اهلا سي ادم حياك الله و بياك واش هاذ الغيبة
ان شاء الله كل الاهل و الاحباب بخير


واش راح نقول
ما يحدث حولنا شي مروع و العالم اصبح الامر محير
كثرة الوفيات و بطرق غير متوقعة كبير او صغير موت مافاجيء و انتحارات
و فيات طبيعية
الدائرة كل يوم تتوسع
الكصيبة اننا لا نعتبر و الناس تبلدت و اصبحت متعودة
في الجنايز و الناس تضحك و تمزح و لا على بالها
نسال الله العافية
 
الموت حق و لا مفر منها
و هي تذكير دائم بقصر الحياة
و كثرة الموت في زمننا سواء بالحروب أو الحوادث أو الأمراض تدعونا للتأمل و للتوبة و تجديدها في كل مرة و لعيش كل لحظة بوعي و رحمة
العبرة الكبرى أن نُحسن ما بقي لأننا لا نعلم متى تكون النهاية
اللهم إني أسألك حسن الخاتمة
اللهم إجعل خير أعمالنا خواتيمها و خير أعمارنا أواخرها و خير أيامنا يوم نلقاك فيه
شكرا لك على الموضوع و ربي يرحم موتاكم و يغفر لهم و يجعلهم من أهل الجنة ....
 
قال رسول الله صل الله عليه
إنه هادم اللذات و مفرق الجماعات
قال رسول الله صل الله عليه وسلم عن الموت أنّه يهدّم اللذات، وأنّ العبد يتبعه أهله وماله وعمله، ويُشدّد على أهمية ذكر الموت ليكون تذكيراً لنا، وحثّ على زيارة القبور لهذه الغاية. كما بيّن أنّ موت المؤمن يأتي مع عرق الجبين وهو رحمة وتطهير من الذنوب، وأنّ للموت سكرات شديدة لا ينجو منها إلا من رحم الله.
 

كلنا جنائز مؤجلة.. و ندعو الله فقط أن نموت و نحن على دين الحق..
كثرت الموت و تعددت بموت الفجأة أو المرض و حتى للأسف الانتحار نسأل الله العافية..
نسأل الله أن لا تكون قلوبنا ميتة و أن تتعظ..
ربي يرحم موتانا و موتى المسلمين
 
من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد …

كل نفس ذائقة الموت ..

يالله حسن الختام …
 
ولكن رغم كل شئ تبقى الموت مليحة
هذا الي اكتشفته مع الوقت
 
شكرا على تدخلكم
بارك الله فيكم،واتمنى ان تكونو جميعا بخير يا رب
 
بصراحة
نظرا للتسيب الحاصل عند البعض أرى أنه من واجبات الدولة تطبيق القانون وفي لب ذالك تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يستحق ذالك .
 
الموت له أوجه متعدّدة.. أو إدراكات مختلفة
وكُلّ شخص يرى وجها مختلفا حسب مجموعة من المتغيرات؛ ثقافته.. عقيدته.. أوضاعه الاجتماعية والأسرية والمادية والصحيّة ...الخ
ففي ديننا يسمى هذا الحدث: مُصيبة الموت..
وفي ديننا أيضا هو راحة؛ مستريحٌ أو مستراحٌ منه..
وهو في ديننا أيضا نعمة تستحقّ الحمد.. فنقول كما جاء في القرآن: تبارك الذي بيده الملك.. إلى أن قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة... الخ
فلولا الموت لطغى البشر.. ولاستحالت الحياة إلى جحيم...
وكان هناك مقال جميل عن الموت أو هو فيديو شاهدته منذ مدة.. سأبحث عنه وأضع لكم رابطه... فهو يجعلنا نقول: الحمد لله الذي خلق الموت...
وفي النهاية.. الموت ليس سوى حالة انتقالية.. تليها حياة أخرى.. ينسى فيها الإنسان الخياة الدنيا والموت... كأنها لم تكُن..

تحياتي 💐
 
هناك أيضا قصة عيسى عليه السلام مع ذلك الشاب الذي ماتت زوجته وطلب من روح الله عيسى عليه السلام أن يُحييها له..
هي قصة تستحق الاطلاع..

تحياتي💐
 
