قصص تُكتَب من دموع… وتُقرأ بابتسامة

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
gf.gif



المقدمة:

هناك حكايات لا تُروى بسهولة، تُولد بين وجعٍ مكتوم ودمعةٍ سقطت في لحظة ضعف
لكن ما إن تخرج للنور، حتى تتحوّل إلى قوة لا تُهزم.
قصص تُكتَب من دموعٍ أحرقت القلوب
لكنها حين تُقرأ، تُرسم على الوجوه ابتسامة،
لأنها تحكي عن أناس سقطوا ووقفوا، خافوا وتقدموا، تألموا وانتصـروا.
هذه القصص ليست مجرد كلمات… بل شواهد على أنّ الألم قد يهزمنا يومًا
لكنه لا يستطيع أن يطفئ نور الأرواح التي تعلّمت كيف تعبر العاصفة.



gif 2.gif
 
توقيع حفياد آدم
العودة
Top Bottom