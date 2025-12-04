الشخصيّة الانهزامية

نوع من هزيمة الذات التي تتطور في الشخصية خلال سن مبكرة، ففي مرحلة الطفولة يريد الآباء الحفاظ على طاعة وخضوع أبنائهم لهم من خلال التحكم في سلوكهم بأي طريقة، ولا يوجد أي مجال للطفل للتعبير عن رأيه أو ما يحتاجه، لذلك يرى الآباء أن الطفل ليس له الحق في الاختيا

وتولد الشخصية الانهزامية أحياناً عندما يريد الآباء أن يتصرف أطفالهم بطريقة معينة أو يمارسون رياضة ما دون الاستماع إلى ما يحبه الطفل أو ما يريده، وهذه الأفعال تُحدث تأثيراً عميقاً في شخصية الطفل منذ الصغر، وتجعله شخصاً يقبل الذل والألم ويفتقر إلى القوة لمواجهة مشاكله أو التعامل معها، الأمر الذي يولد لديه شخصية انهزامية غير قادرة على التعبير.

ويضع الأشخاص الذين يعانون من الشّخصيّة الانهزاميّة؛ احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم الخاصة، أي أنهم يضعون احتياجات الآخرين في المقدمة، فهم يرون أن ما يعطي لحياتهم معنى هو منح أنفسهم للآخرين وخدمتهم، والأشخاص الذين يتصفون بالشّخصيّة الانهزاميّة (يتمادون) إلى حد التخلي عما يريدون من أجل إرضاء شخص آخر