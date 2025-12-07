الهدف هو الحياة

الحياة ماضية والموت ينهش من جسدِ الحياة قطمة,ويتناول من مائدة الحياة حيناً بعد الحين لقمة,فتضج الحياة بالآنين وتضج بالبكاء والحنين,ثم تلتئم الجراح وتمضي المسيرة اٍلى الامام والموت أضعف من الحياة,والناس يذهبون ويجيئون والمقصد من كلامي أن تعمل على تحقيق الهدف المنشود في هذه الحياة الذي من أجله خلقك رب الحياة وواهب الوجود,والمقصد أن تكون محققا لذاتك ونفسك في هذه الحياة الدنيا وفي هذا الوجود,والآ فلي أي هدف تعيش؟ والانسان يشقى ويتعب وشقائه الآبدي عندما لايحدد لنفسه هدفاً, ويشقى شقائاً آبدياً عندما يتخذ هدفا ثانوياً هدفاً رئيسياً وغائياً ,فيآتي بمركز الدائرة ليزيحه بعيدا اٍلى المحيط ويأتي بنقطة تافهةٍ من على المحيط ليزيحها قصراً وعمداً اٍلى مركز الدائرة ليشوه ويفسد صٌورة الوجود لكي يصبح الهدف الرئيسيٌ هدفاً ثانوياً قد أُلقي ورُمي هنالك في هامش الشعوب, ويجر بعد ذالك الهدف المرحلي الثانوي التافه ليجعله متمركزاً في مركز الحياة اليه يسعى ومن أجله يعيش, فأي حياة هذه فقد شوه الوجود؟