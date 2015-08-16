قُل خيراً أو إصمت.

سكون الفجر

سكون الفجر

مشكورة، مشكوووور، ميرسي، شكراً، هاااايل، فوووور .... الى آخره


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهِ ومن إهتدى بهداه
أما بعد ...


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ها أنا أطل عليكم اليوم ومعي موضوع ربما تطرق اليه بعض الأعضاء قبلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
نبدأ على بركة الله
أحبتي في الله، هناك بعض الأعضاء والمشرفين جزاهم الله عنا كل خير
جملوا منتدانا بمواضيعهم الحصرية والتي تحمل طابعهم الخاص وأسلوبهم المميز
وبالطبع لم يكن هذا سهلاً بالنسبة اليهم!
وأنا أعني أن هذا الشخص قد تعب وهو يضغط على لوحة المفاتيح لكي يخرج الينا بموضوع جميل
وربما خاطرة أو حتى طبخ وصور عن الطبيعة
فمن تضع لنا طبخة تتعب في كتابة الوصفة ثم رفع الصور وقبل هذا تصغير الصور ووضع اسم المنتدى على الصور
وبعد هذا وبكل سهولة نأتي نحن لنتلذذ بالنظر الى تلك الصور ونقرأ تلك الوصفة التي ربما نطبقها ذات يوم


والأحبة الذين يشاركونا مواضيعم الحوارية والتي تتميز بأسلوبهم الخاص
فهذا العضو أو العضوة لم يأتو الينا بتلك المواضيع من مواقع أخرى بل كتبوها بأيديهم
وهذا لا يعني أنهم لم يتعبو، بل إن مجرد الجلوس والتركيز على الشاشة ولوحة المفاتيح يتعب العضوا ويشد أعصابه


ونأتي الى من أحب أن يتحفنا بالمناظر الخلابة
وربما فاق عدد الصور فوق الثلاثين صورة، تصغير الصور ووضع اسم العضو ثم رفع الصور ووضعها في موضوع
بالإضافة إلى المقدمة الصغيرة التي ربما جلس ساعات ليجد ما يبدأ فيه موضوعه!


وهكذا في مواضيع التصميم، الرياضة، التاريخ، الدعوة والإرشاد، مقاطع الفيديو وهلم جرا


بعد كل هذه الجهود الجبارة والتي أحب أن أشكر كل من شاركنا الحصري أو المنقول فبارك الله في الجميع
ولكن هناك مشكلة كبيرة جداً أراها في جل مواضيعنا في منتدانا الحبيب
ألا وهي تلك الردود التي هي أشبه باللا شيء!
كيف لا وكاتبوها لم يتعبو أبداً
وهذه بعض الردود التي تعمدت أن أصورها لكم
ومن منتدانا ومن مواضيعنا التي تعبنا فيها لتخرج بأبهى حلة
ولكن بعض الأعضاء حفظهم الله، ربما لا يقدرون تعبنا هذا بشيء
فهمهم الوحيد هي أن ترتفع مشاركاتهم وحسب وبعض هؤلاء الأعضاء
إرتفعت مشاركاتهم فوق العشرة ألآف مشاركة!!!!!!! الله أكبر
ولكن لا تتعجب أنظر فقط في المشاركات وستجد التالي


















ما رأيكم الآن؟؟؟؟؟!!
ألست على حق؟
فأحدهم قد جد وأجتهد ليخرج الينا بموضوع هادف وجميل
بل وينتظر بعد جهده هذا كلمة طيبه وربما إنتقاد وربما تأييد وهكذا
ولكنه يصدم حين يجد معظم الردود لا تمد الى الموضوع بأية صلة!!!
فلماذا أصبحنا هكذا؟؟


هل سينتهي حبر لوحة المفاتيح؟ أم أن تلك الأحرف مهترئة ولا تعمل؟؟؟
الى متى ستبقى ردودنا سطحية الى هذا الحد؟!
متى سنعترف بجهد كاتب الموضوع؟
والى متى هذا الإستهتار؟


أقول لكل من يهم بكتابة رد ..
قُل خيراً أو إصمت.


نحن لسنا بحاجة الى تلك الميرسي التي لا تمد الى لغتنا بصلة
ولسنا بحاجة الى تلك المشكوووور التي لا تحمل أي معنى!!!


اليكم حلاً وسطاً يا من لا ترغبون بكتابة رد طويل
ضعوا هذه العبارات فبها ستحصلون على الحسنات
جزاك الله خيراً
بارك الله فيك


..
عبارات عربية وفيها من الخير الكثير
فقط لا تكتبو تلك الميرسي أو الفووور!!!!


كونوا عرب من فضلكم وأكتبوا بلغتنا العربية فنحن قوم أعزنا الله وجعل لنا القرآن عربي
فلماذا نترك لغة قرآننا ولغة أهل الجنة ونذهب الى تلك اللغات التي
والله لم أجد أجنبياً يتحدث العربية ولا حتى مفردات منها كما يفعل بعض العرب


هــآي، بــآي، ثانكس، ميرسي، بيوتفل، سو كيوت وبعض تلك العبارات الأجنبية
بينما لم أجد ولا أجنبياً واحداً يستخدم مفردات عربية
مرحباً، مع السلامة، شكراً جزيلاً، جميل جداً ....


فلما هذا التقليد الأعمى حفظكم الله؟؟!


أخي الغالي، أختي الحبيبة
كونوا عرباً مسلمين بلسانكم وبتصرفاتكم وبكتاباتكم أيضاً
ولنترك تلك العبارات الغربية ولنستخدم عبارات نحصد منها الحسنات لا السيئات


أرجوا أن لا يزعجكم موضوعي هذا، فوالله الذي لا إله إلا هو لولا حبي الكبير لكم
لما كتبت حرفاً واحداً مما قرأتم.


قل الآن: بإذن الله لن أعود الى تلك العبارات فإما أن أكتب خيراً وإما أن أصمت
فالعلمُ زينٌ والسكوتُ سلآمةٌ .. فإذا نطقت فلا تكن مكثارا
ما إن ندمت على سكوتي مرةً ولقد ندمت على الكلام مرارا


وإلى الملتقى بإذن الله
أحبكم في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

السلام عليكم و الرحمة و البركة
والله يا أختي و كأنكي دخلتي قلبي غاليتي
بارك الله فيك ونفع بك وحماك وحفظك ورعاك وسدد خطاك ورزقك الهداية والصلاح والتقوى والفلاح ورزقك راحة البال ونفع بك بلدك وامتك واهلك وجزاكي خيرا و جعل كل حرف خطته أناملكي في موازين حسناتكي إن شاء الله
تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم غاليتي
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حفظ الله لكِ قلبكِ أختي الحبيبة
آمين آمين آمين، والله إنكِ أبهجتي قلبي بدعواتكِ التي دخلت قلبي مباشرة
وإياكِ يا حبيبة ربي يحميك ويسعدك ويجمع ما بينكِ وبين زوجك في الداريين
أسعدني حضوركِ وردك الذي أبهجني كثيراً
جزاكِ الله جنة عرضها السموات والأرض، آمين آمين آمين
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

بورك فيك موضوع طيب و يستحق المتابعة
جزاك الله خير الجزاء على مجوداتك القيمة
لكن لا تنسي اا ادرجت العامية في المقرر الدراسي الجديد سوف تختفي هده الردود وتخلفها ردود على شاكلة
صحيتي / موضوعك لاكلاص/موضوعك شباب سير تعبتي معاه/
والله يجيب الخير
اما عن موضوعك تطرقنا للامر سابقا لكن ما باليد حيلة
هناك من يقدر مجهودات الغير وهناك فيتمعن في الموضوع للاستفادة ويسترسل في الرد لشكر العضو صاحب الموضوع ليحفزه على ادراج المزيد من الافادة
وهناك من يمر مرور الكرام مستهترا لا مؤيد ولا منتقد رده الوحيد (شكرا ) لا لتقدير مجهود العضو وانما لزيادة المشاركات او ضغطة اعجاب عساه يعيدها له
لدا صدق عنوان موضوك (قُل خيراً أو إصمت.)
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.



وفيكم بارك الله أخي الطيب على هذا التواجد الطيب
آمين آمين وإياكم أخي الكريم حفظك المولى
والله يا أخي حالنا يحزن القلب
بتنا نتخلى عن أخلاقنا، عربيتنا وحتى إسلامنا
ونستبدله بأخلاق ولغات غربية لا تسمن ولا تغني من جوع
أعلم هذا علم اليقين ولكن نذكّر عل الذكرى تنفع المتقين
نعم نسأل الله أن يجزيهم الخير أما من لا يقدر جهد العضوا فأسأل الله أن يهديهم
فنحن نتطلع الى مواضيع تملؤها الردود المميزة
وإن شاء الله مع الصبر والمثابرة ستختفي هذه الردود
جزاكم الله خيراً أخي على الرد المميز والإضافة الرائعة
حفظكم الله وسدد خطاكم
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

السلام عليكم

واش نقلك الله يرضى عنك ويجعل لسانك رطب بذكر الله

شحال عجبتني هذه
كونوا عرب من فضلكم وأكتبوا بلغتنا العربية فنحن قوم أعزنا الله وجعل لنا القرآن عربي
فلماذا نترك لغة قرآننا ولغة أهل الجنة ونذهب الى تلك اللغات التي
والله لم أجد أجنبياً يتحدث العربية ولا حتى مفردات منها كما يفعل بعض العرب
وهذه كذالك
أخي الغالي، أختي الحبيبة
كونوا عرباً مسلمين بلسانكم وبتصرفاتكم وبكتاباتكم أيضاً
ولنترك تلك العبارات الغربية ولنستخدم عبارات نحصد منها الحسنات لا السيئات

تقبلوا تحياتي
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

موضوع راقي شكرا
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

سلام عليكم اختي الغالية سكون

بارك الله فيك موضوع في القمة :up:

و انت على حقِِ في كل ما خطته حروفك

حقااا حتى انا اتغزل في الردود القصييييرة كما تطرقت ( شكراا , 444444444 ....

ناهيكا عن بعض الردود المنسوخة :-oوالله في بعض الاحيان اجد ردود لبعض الاعضاء هي نفسها في موضوع آخر او في نفس الموضوع ويقوم بنسخ ردك ويلصقه في رده يعني ينسخ ويلصقه دليل على عدم قراءته للموضوع:s وهذه الفئة غرضها الزيادة في عدد المشاركات لا غير للاسف :down: ...

على كل ربي يهديانا ويهديهم للخير

جزاك الله خيراا

و عنوان موضوعك وافي وشامل " قل خيراا أو اصمت "

تحياتي
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

قال رابح66:
السلام عليكم

واش نقلك الله يرضى عنك ويجعل لسانك رطب بذكر الله

شحال عجبتني هذه
كونوا عرب من فضلكم وأكتبوا بلغتنا العربية فنحن قوم أعزنا الله وجعل لنا القرآن عربي
فلماذا نترك لغة قرآننا ولغة أهل الجنة ونذهب الى تلك اللغات التي
والله لم أجد أجنبياً يتحدث العربية ولا حتى مفردات منها كما يفعل بعض العرب
وهذه كذالك
أخي الغالي، أختي الحبيبة
كونوا عرباً مسلمين بلسانكم وبتصرفاتكم وبكتاباتكم أيضاً
ولنترك تلك العبارات الغربية ولنستخدم عبارات نحصد منها الحسنات لا السيئات

تقبلوا تحياتي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين آمين آمين، بارك الله فيكم أخي الكريم رابح جعلك الله من الرابحين في الجنة
الحمد لله الذي يسر لي، وأسأل الله أن تختفي تلك الكلمات والعبارات من حياتنا
جزاكم الله خيراً على الحضور المميز أخي الكريم
دمتم بحفظ الله
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكِ حبيبتي ســآرة الأمورة


وفيكِ بارك الله غاليتي، جزاكِ الله خيراً
الحمد لله، نعم نعم أصبتِ، فتلك الردود المنسوخة لها موضوع آخر
يعني أضحكني والله حين وجدت أخاً هنا في المنتدى قد كتب رد بصيغة المؤنث وهو ذكر!!!!


يا أختي أي قراءة مواضيع، بعضهم يكاد يقرأء عنوان الموضوع وحسب!!
والبعض الآخر يضع ردين للموضوع نفسه!! وهذا يعني أنه لم يقرأ الموضوع أبداً
نسأل الله أن لا نكون منهم يا غالية


آمين آمين، بارك الله فيكِ على الحضور المميز حبيبتي
ونفع الله بكِ وجزاكِ الجنة


دمتِ بحفظ الله
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

السلام عليكم ورحمة الله
شكرا اختي على هذا الطرح القيم الذي لوطبقه كل من يشارك في منتدنا الحبيب لكانت كل الردود في القمه
جعل الله كل كلمة كتبتيها بالف حسنه
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا شكر على واجب غاليتي، كان من الضروري ان نعيد الملاحظة
صدقتِ والله، ولكن إن شاء الله يطبقها الجميع ويصبح منتدانا غني بالردود المميزة
آمين آمين آمين وإياكِ أختي، بارك الله فيكِ
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

السلام عليك

سموها ردود ليه ليه يعني ربح مشاركة برك
موضوعك في الصميم
و إن شاء الله ينتبه الأعضاء لردودهم
مرات العضو يتعب و لا يتلقى و لا كلمة شكر و إن تلقاها تكون ليست في المحل إذ تأخذ طابع الطمعبوركت يا طيبة :regards01:
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

فوووووووووووووور موضوعك أختي سكون
هههههههههههه انا أمزح لا تغضبي مني

و الله أختااه موضوع في الصميم و كأنك قرأتي ما في صدري
أنا شخصيا و الله وجدت هذا الرد
لو تشتغل في أمورك أحسن لك
انبهرت و لم أعرف الرد حتى فكرت في الاعتزال

أختاااه سكون جزاك الله عنا كل خير
على فكرة أختااه أنت بخيلة
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم لحصد المشاركات التي والله لا أدري ما الذي سيحصل لصاحبها حين يحصدها!!!!!!!!
هل سيربح مليوناً او أنه سيجني الذهب!! حقيقة لا أفهم أبداً
نأمل هذا يا غالية
نعم هذا بالضبط ما يحدث يعني والله أجد مواضيع قد تعب أصحابها تعباً شديداً
بل واضح في مواضيعهم من حين التلوين والتصاميم
ولكن المشاهدات فوق ال500 والردود شيء لا يذكر بين ميرسي وشكراً وأخواتها
وفيكِ بارك الله أختي الغالية
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

قال الامين محمد:
فوووووووووووووور موضوعك أختي سكون
هههههههههههه انا أمزح لا تغضبي مني

و الله أختااه موضوع في الصميم و كأنك قرأتي ما في صدري
أنا شخصيا و الله وجدت هذا الرد
لو تشتغل في أمورك أحسن لك
انبهرت و لم أعرف الرد حتى فكرت في الاعتزال

أختاااه سكون جزاك الله عنا كل خير
على فكرة أختااه أنت بخيلة
ماذا ماذا؟؟ من الذي قال فووور هذا؟؟ :@
هههه أسعد الله قلبك أخي الكريم الأمين، دخول مميز
ليس في صدركم وحسب يا أخي بل في صدر كل عضو وعضوة هنا قد ملو هذه الردود
لا عليكم يا أخي قليلو العقل والذوق كثيرون يكفي أن تترفع عنهم ولا تحمل لكلماتهم اي وزن
آمين آمين وإياكم أخي الطيب
بارك الله فيكم على الحضور المتميز :)
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

موضوع راقي واخت راقية يعني معروفون من هم على شاكلة هؤلاء الاعضااء
والذين لا يقرؤون الموضوع فكيف ننتظر منهم رداا
هم بعض اطفال المنتدى الذين الفو منتد ى الالعاب. والالغااز البسيطة
لايشعرون بتعب احدهم ولا اخلاصه في التنسيق والتصميم
نحن لا نحتاج الى الميرسي اوالفوور او النايس الخااصة بكم
نرجو منكم ان تزرعوهاا وتنتظرو حتى تكبر عقولكم الصغيرة فيكبر معكم الادرااك بانكم كنتم حقاا اطفالا بامتيااز
لا تجيدون رفع فاعل ولا نصب مفعول به بل لم تعلمو قيمة هذا المنتدى وعقلية الفاايسبوك اتركوهاا هنااك

شكراا اختي سكون الفجر
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.



جزاكم الله خيراً أخي الطيب حكيم
إضافة رآآآئعة ورد في الصميم أعجبني جداً، أحسنت أخي الطيب
صدقت والله، لو أن عقولهم ناضجة لأحترموا صاحب الموضوع ولردوا عليه برد يليق
بـــــــآرك الله فيكم أخي وحفظكم الله
لا شكر على واجب، أرجوا أن يصل صدى كلماتي الى تلك العقول
دمتم بحفظ الله
 
رد: قُل خيراً أو إصمت.

سلامـ عليكم

فعلا اختي لديك كل الحق ارى مبعض من الردود تكون على ذلك الشكل 4444 اظن ان مبتغاهم زيادة المشاركات فقط لا يهتم بالموضوع بقدر ما يهمه مشاركته *ربي يهدي* بل هناك من لا يقرأ أصلا *على السريع يطيش رد ويجي رايح *

ومن ناحية الكلام الاجنبي فانا شخصيا عندي *مرسي * اقولها دائما في اخر الرد ممم راح نبدلها بشكرا

وشكرا ليك على هد الموضوع الباهي وجزاك الله خيرا .=)

...سلامـ
 
