قُل خيراً أو إصمت.

مشكورة، مشكوووور، ميرسي، شكراً، هاااايل، فوووور .... الى آخره

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهِ ومن إهتدى بهداه

أما بعد ...





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها أنا أطل عليكم اليوم ومعي موضوع ربما تطرق اليه بعض الأعضاء قبلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

نبدأ على بركة الله

أحبتي في الله، هناك بعض الأعضاء والمشرفين جزاهم الله عنا كل خير

جملوا منتدانا بمواضيعهم الحصرية والتي تحمل طابعهم الخاص وأسلوبهم المميز

وبالطبع لم يكن هذا سهلاً بالنسبة اليهم!

وأنا أعني أن هذا الشخص قد تعب وهو يضغط على لوحة المفاتيح لكي يخرج الينا بموضوع جميل

وربما خاطرة أو حتى طبخ وصور عن الطبيعة

فمن تضع لنا طبخة تتعب في كتابة الوصفة ثم رفع الصور وقبل هذا تصغير الصور ووضع اسم المنتدى على الصور

وبعد هذا وبكل سهولة نأتي نحن لنتلذذ بالنظر الى تلك الصور ونقرأ تلك الوصفة التي ربما نطبقها ذات يوم





والأحبة الذين يشاركونا مواضيعم الحوارية والتي تتميز بأسلوبهم الخاص

فهذا العضو أو العضوة لم يأتو الينا بتلك المواضيع من مواقع أخرى بل كتبوها بأيديهم

وهذا لا يعني أنهم لم يتعبو، بل إن مجرد الجلوس والتركيز على الشاشة ولوحة المفاتيح يتعب العضوا ويشد أعصابه





ونأتي الى من أحب أن يتحفنا بالمناظر الخلابة

وربما فاق عدد الصور فوق الثلاثين صورة، تصغير الصور ووضع اسم العضو ثم رفع الصور ووضعها في موضوع

بالإضافة إلى المقدمة الصغيرة التي ربما جلس ساعات ليجد ما يبدأ فيه موضوعه!





وهكذا في مواضيع التصميم، الرياضة، التاريخ، الدعوة والإرشاد، مقاطع الفيديو وهلم جرا





بعد كل هذه الجهود الجبارة والتي أحب أن أشكر كل من شاركنا الحصري أو المنقول فبارك الله في الجميع

ولكن هناك مشكلة كبيرة جداً أراها في جل مواضيعنا في منتدانا الحبيب

ألا وهي تلك الردود التي هي أشبه باللا شيء!

كيف لا وكاتبوها لم يتعبو أبداً

وهذه بعض الردود التي تعمدت أن أصورها لكم

ومن منتدانا ومن مواضيعنا التي تعبنا فيها لتخرج بأبهى حلة

ولكن بعض الأعضاء حفظهم الله، ربما لا يقدرون تعبنا هذا بشيء

فهمهم الوحيد هي أن ترتفع مشاركاتهم وحسب وبعض هؤلاء الأعضاء

إرتفعت مشاركاتهم فوق العشرة ألآف مشاركة!!!!!!! الله أكبر

ولكن لا تتعجب أنظر فقط في المشاركات وستجد التالي





























ما رأيكم الآن؟؟؟؟؟!!

ألست على حق؟

فأحدهم قد جد وأجتهد ليخرج الينا بموضوع هادف وجميل

بل وينتظر بعد جهده هذا كلمة طيبه وربما إنتقاد وربما تأييد وهكذا

ولكنه يصدم حين يجد معظم الردود لا تمد الى الموضوع بأية صلة!!!

فلماذا أصبحنا هكذا؟؟





هل سينتهي حبر لوحة المفاتيح؟ أم أن تلك الأحرف مهترئة ولا تعمل؟؟؟

الى متى ستبقى ردودنا سطحية الى هذا الحد؟!

متى سنعترف بجهد كاتب الموضوع؟

والى متى هذا الإستهتار؟





أقول لكل من يهم بكتابة رد ..

قُل خيراً أو إصمت.





نحن لسنا بحاجة الى تلك الميرسي التي لا تمد الى لغتنا بصلة

ولسنا بحاجة الى تلك المشكوووور التي لا تحمل أي معنى!!!





اليكم حلاً وسطاً يا من لا ترغبون بكتابة رد طويل

ضعوا هذه العبارات فبها ستحصلون على الحسنات

جزاك الله خيراً

بارك الله فيك

..

عبارات عربية وفيها من الخير الكثير

فقط لا تكتبو تلك الميرسي أو الفووور !!!!





كونوا عرب من فضلكم وأكتبوا بلغتنا العربية فنحن قوم أعزنا الله وجعل لنا القرآن عربي

فلماذا نترك لغة قرآننا ولغة أهل الجنة ونذهب الى تلك اللغات التي

والله لم أجد أجنبياً يتحدث العربية ولا حتى مفردات منها كما يفعل بعض العرب





هــآي، بــآي، ثانكس، ميرسي، بيوتفل، سو كيوت وبعض تلك العبارات الأجنبية

بينما لم أجد ولا أجنبياً واحداً يستخدم مفردات عربية

مرحباً، مع السلامة، شكراً جزيلاً، جميل جداً ....





فلما هذا التقليد الأعمى حفظكم الله؟؟!





أخي الغالي، أختي الحبيبة

كونوا عرباً مسلمين بلسانكم وبتصرفاتكم وبكتاباتكم أيضاً

ولنترك تلك العبارات الغربية ولنستخدم عبارات نحصد منها الحسنات لا السيئات





أرجوا أن لا يزعجكم موضوعي هذا، فوالله الذي لا إله إلا هو لولا حبي الكبير لكم

لما كتبت حرفاً واحداً مما قرأتم.





قل الآن: بإذن الله لن أعود الى تلك العبارات فإما أن أكتب خيراً وإما أن أصمت

فالعلمُ زينٌ والسكوتُ سلآمةٌ .. فإذا نطقت فلا تكن مكثارا

ما إن ندمت على سكوتي مرةً ولقد ندمت على الكلام مرارا





وإلى الملتقى بإذن الله

أحبكم في الله